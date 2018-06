Klaas de Jong, verhalenverteller en pionier met een gelovige missie

Lodewijk Born

Vledderveen, net over de Friese provinciegrens. Hier zijn Klaas en Bertie de Jong in de herfst van 2004 neergestreken. Ze kijken aan de rand van het dorp uit over een groene vlakte. Een droomhuis aan de Oosterslag. Als de deur opengaat, is daar Klaas de Jong: ,,Ben je bang voor kleine honden?”, vraagt hij. We wagen het er maar op. En daar zijn ze dan: Hielke en Arda.

,,Ik wou eigenlijk een Sietse, maar Bertie kwam met deze fantasienaam op de proppen.” Nieuwsgierig lopen ze rond in de kamer en even later blijkt hoe nauw de band is met de honden. ,,Kom maar bij papa!” En hup: daar springen ze op de bank. Voor het echtpaar – hun vier kinderen zijn het huis al uit – zijn dit óók leden van het gezin De Jong.

Klaas de Jong werd geboren in Leeuwarden-Huizum, in de Paulus Potterstraat. ,,Ik was de tweede van vijf kinderen.” Zijn vader was toen administrateur bij de bekende landbouwmachinefabriek De Vries.

Klaas was acht jaar toen ze verhuisden naar Oentsjerk. Daar namen zijn heit en mem een manufacturenwinkel over van beppe. ,,Dat werd een heel goed lopende zaak. Mensen uit de hele regio kwamen ernaartoe.”

Buiten zijn

Het gezin woonde in het dorp, naast boer Durk Wolters. Het betekende voor de jonge Klaas een bestaan van veel buiten zijn. ,,Ik hielp vaak met mijn buurjongetje mee op de boerderij. Zijn vader had twintig koeien. Dat was voor die tijd aardig wat. Er werd nog met de hand gemolken – al heb ik dat niet meer geleerd. Met de vader van mijn vriend Alle Jilderda haalden we melkbussen op met paard en wagen. Melkrijder Jilderda kreeg in die tijd als eerste een tractor en daar mocht ik dan mee. Prachtig!”

Het kerkelijk leven speelde zich af rond de plaatselijke Gereformeerde Kerk van Oenkerk. ,,De finen gingen daarnaartoe, de hervormden stonden bekend als vrijzinnig. In mijn beleving waren toen álle hervormden vrijzinnig. Tot ik later op de Biblebelt kwam te wonen. Daar had je een Hervormde Gemeente op gereformeerde grondslag. Die bleek nog zwaarder te zijn dan de gereformeerden in die plaats… Het was goed dat mijn beeld zo werd bijgesteld.”

De Jong bleek op de lagere school in Oentsjerk een goede leerling te zijn. Hij werd de eerste uit het dorp die naar de christelijke hbs in Leeuwarden ging – aan de Kanaalstraat. Lezen, lezen, lezen, dat was zijn grote passie. ,,Natuurlijk las ik alles wat we op school lazen en daarnaast konden we één keer in de twee weken naar de schoolbibliotheek om één boek per keer te lenen. Voor een dubbeltje per boek. Dat had ik vaak dezelfde dag al uit.”

Breed georiënteerd

Op zijn elfde las hij al dagelijks de krant, het Friesch Dagblad. De bekende strip Smidje Verholen, maar ook de hoofdartikelen van Hendrik Algra. ,,Hij wist óveral wat van, kon over álles schrijven, had er een duidelijke mening over en kwam ook dírect met een oplossing.

Nu denk je wel eens: dat kon toch niet?” Het zorgde er in ieder geval wel voor dat Klaas de Jong breed georiënteerd was en misschien ook wel dingen durfde die anderen niet deden. ,,Bij mijn mondeling examen Nederlands van de hbs koos ik voor het boek Gekke Klaas van Arjen Miedema.

Niet alleen de titel maar ook de achternaam van de schrijver spraken mij aan, want mijn moeder is een Miedema. Mijn leraar keek er wel even van op, maar eigenlijk vond hij het ook wel mooi.” Kennis over de Tweede Wereldoorlog haalde hij uit de boeken van K. Norel: Varen en vechten, Engelandvaarders en Vliegers uit het vuur.

Mentaliteit

Na de hbs voltooide hij de hts-opleiding. ,,Ik kreeg een baan in Hazerswoude-Rijndijk bij het Amerikaanse bedrijf Carrier, bekend van de airco-installaties. De mentaliteit sprak mij wel aan. Het was een tijd dat deze markt groeide. Ik was er commercieel medewerker en dat hield in dat we ook meedachten met klanten hoe je – in die tijd al – wat aan energiezuinigheid kon doen. Je werd nog echt persoonlijk begeleid als je bij Carrier ging werken. Als ik zie hoe dat nu gaat: mensen worden ergens aangenomen, op een plek gezet en je moet het maar zien uit te vinden. Ik denk dat het zo niet werkt.”

Het zelf veelvuldig schrijven kwam op zijn pad toen hij een baan kreeg bij het ministerie van Economische Zaken. ,,Ik moest voor ambassades in het buitenland teksten aanleveren over de industrie en innovaties in Nederland. Ik ging dan bij bedrijven langs voor interviews, die altijd aangevuld werden met actuele CBS-cijfers. Die werden vertaald in het Engels, Duits, Frans en Spaans.”

Het echtpaar woonde in Waddinxveen en daar ontmoette Klaas de Jong voor het eerst iemand die haar Joodse achtergrond openlijk kenbaar maakte: Marjorie Eberlé Gotlib. ,,Haar familie was door de nazi’s vermoord maar zij was tijdens de bezetting door de lessen van een Russische Jood in Rotterdam christen geworden.” Als voorzitter van de vereniging Hadderech gaf ze Bijbellessen. Notabene in de gereformeerde kerk die een ruimte beschikbaar stelde. ,,Er ging een nieuwe wereld voor me open. Ik merkte hoe je de Bijbel eigenlijk niet kunt lezen zonder daarbij de Joodse wortels te kennen. Er is veel onwetendheid bij christenen als het over dit onderwerp gaat, vind ik.”

Boeken

Na Waddinxveen volgden nog domicilies in Steenwijk en Tolbert en nu dus al weer een poos in het dorp Vledderveen. Ze wonen op een steenworp afstand van de Jodenweg. Een zandweg die door Joden in het werkkamp Vledder in 1942 is aangelegd. De belangstelling voor het jodendom kon hij goed kwijt in de uitgeverij die De Jong in 2012 oprichtte: Uitgeverij Toetssteen Boeken. Hoe kwam hij daarbij? ,,Ik werkte op dat moment al een poos in Groningen en Zwolle bij Essent. Vanuit de verschillende functies die ik daar had, was ik veel bezig met het thema duurzaamheid. Ik richtte er een eigen stichting voor op: Warmtenetwerk.

Het was 2008 toen de hele discussie over energiebesparing net goed op gang kwam. Onder meer begeleidde ik reizen naar Denemarken en Zweden om te kijken hoe ze daar met warmte- en koudenetten bezig waren.” Hij publiceerde er in 2010 het boek Warmte in Nederland over, uitgegeven door ondernemer Maurits Groen. ,,Er werden van dat boek zevenduizend exemplaren verkocht, de meeste exemplaren gingen weg via de deelnemers in het Warmtenetwerk.”

De Jong zag echter dat het uitgeven van boeken misschien ook wel iets was wat hij zélf kon. Hij had genoeg kennis en verhalen die hij nog met anderen wilde delen. ,,Ik was wel met manuscripten bij uitgevers langs geweest, maar daar moet je aansluiten in de rij. En er moet ook maar net een uitgever brood zien in jouw boek.”

Kennis

Het leidde onder meer tot het boekje Het mysterie van de honingbij. Over de vleugels van een bij die 12.000 keer per minuut op en neer gaan, wat het kenmerkende zoemende geluid geeft. Net als een helikopter kan een bij ook stil in de lucht hangen en twee keer zijn eigen gewicht aan nectar meedragen.

,,Wist je dat Monsanto nu bezig is met het ontwikkelen van een robotbij? Het blijkt alleen niet zo gemakkelijk te zijn. Het accuutje om hem in de lucht te houden is nog te zwaar…” De Jong zegt het met een licht gevoel van leedvermaak, want het is voor hem een bevestiging dat iets wat door God is gemaakt eigenlijk niet na te maken is. ,,Het woord voor honingbij in het Hebreeuws is debora. Dat woord is afgeleid van daber, wat leiden, sturen en spreken betekent.”

Hij is er verbaasd over dat de mensheid steeds meer kennis vergaart over zaken waar we pakweg een halve eeuw geleden nog niets over wisten, maar het wel lijkt of we daar achteloos aan voorbijgaan. Klimaatverandering, plasticsoep in de oceanen, pesticiden, ontbossing… is er eigenlijk wel hoop voor de mensheid en de aarde? Het is in ieder geval zo dat De Jong dingen meer in het licht van de Bijbel is gaan bekijken. Zo schreef hij zelf al een boek over het getal 666 en gaf hij Bijbelse toekomstverwachting van ds. G. de Lange uit.

Een succesvolle reeks is ook de studieboeken van Ann Sprangler en Lois Tverberg over het leven van Jezus. ,,Als je van een Bijbelstudieboek duizend tot vijftienhonderd exemplaren verkoopt, heb je een bestseller in huis. Ik hoef niet van de verkoop van de boeken te leven. Het is voor mij een hobby, waarbij ik het mooi vind om boeken met een goede inhoud in een mooie vormgeving uit te geven. Eerst dacht ik dat ik ze vooral moest zien te verkopen via de evangelische boekhandel, maar die hebben het tegenwoordig moeilijk en nemen niet heel veel exemplaren af.” Het beste afzetkanaal is nog altijd via Bol.com of bijvoorbeeld via gespreksgroepen die een boek van je gebruiken en er zo meerdere aanschaffen.

Missie

De Jong erkent dat hij ook een hogere missie met zijn boeken heeft. ,,Er zit wel wat van een opvoedkundig karakter in. Ik wil mensen iets vertellen, ik ben een verhalerverteller op papier.” Recent verscheen Een Bijbel zonder ziel? Liever de taal van het geloof dan gewone taal. Een kritische beschouwing van de Bijbel in Gewone Taal (2014).

,,In de Statenvertaling kwam het woord ziel achthonderd keer voor. Weet je hoe vaak nu in de Bijbel in Gewone Taal? 23 keer!” Hulp bij het lezen van de Bijbel is nodig en het is belangrijk om bij de vertalingen van de Hebreeuwse en Griekse teksten de diepere betekenis correct weer te geven, zo bepleit hij. ,,Door het verbreken van de verbanden tussen het Oude en Nieuwe Testament, zoals in moderne vertalingen is gebeurd, worden we beroofd van kostbare schatten.”