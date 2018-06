Het kabinet en het gas

Contrapunt

Sytze Faber

Hedendaags politiek motto: ‘Ik ben hun leidsman, dus moet ik mijn electoraat naar de mond praten’. In de Verenigde Staten komt daar nog bij dat veel politici mede afhankelijk zijn van aanzienlijke bijdragen van de wapenindustrie en de bankensector. Daarom komt er nooit iets terecht van het aan banden leggen van persoonlijk wapenbezit en zijn we in 2018 alweer op weg naar de drieëntwintigste moordpartij op een school. De beperkingen die de banken werden opgelegd na de ongekende financiële crisis van tien jaar geleden zullen, zo meldde president Trump onlangs, grotendeels worden opgeheven. Op 6 november aanstaande zijn er verkiezingen voor een belangrijk deel van het Congres. Zodoende.

In dictaturen heersen bruutheid en leugens, maar ook in de westerse democratieën is het niet meer botertje tot de boom. Vergezichten, idealen en beginselen zijn schaars geworden. Welke politici hebben de visie en het lef het electoraat bij de hand te nemen op een doornig, impopulair pad naar de toekomst? Wie gaan er de strijd aan tegen enerzijds mateloze zelfverrijking en anderzijds om zich heen grijpende armoede? Welke politici willen bondgenoot zijn van de vele, vaak laagopgeleiden die niet mee kunnen komen in het digitale tijdperk?

Tegenvoeter

President Macron zou, zoals het nu lijkt, de ideologische tegenvoeter kunnen worden van de in cynisme, onberekenbaarheid en driestheid uitblinkende president Trump. De afgelopen week kwam hij met een strategisch aanvalsplan tegen de wanhoop en wetteloosheid in de buitenwijken, de banlieues, van de Franse steden. Een onmiskenbare breuk met decennia lange Parijse gelatenheid. In juli volgt een tweede aflevering. Daarin komt hij met een plan de heerschappij van de drugsmaffia te doorbreken. Hoe dan ook, Macron toont de ambitie maatschappij ontwrichtende sociale misstanden te lijf te gaan. Hij maakt daarmee in het Westen momenteel het verschil, ook ten opzichte van ons land.

De kabinetten-Rutte kenmerken zich door een flinke scheut trumpisme: stoerdoenerij en ondoordachtheid. Drie voorbeelden.

Rutte II zag opeens het licht: ouderen willen het liefst – nogal wiedes, zou ik denken – zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarom konden de verzorgingshuizen worden afgebroken. Leuke bezuiniging. Toegegeven: de meeste voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd, maar dat is een ander verhaal. Het punt is, dat de functie van de verzorgingshuizen werd afgeschaft terwijl er geen adequaat flankerend beleid kwam om brozer wordende ouderen langer zelfstandig te laten wonen zonder dat ze vereenzaamden. Gevolg: eerste hulpposten worden overstroomd met krakkemikkige ouderen, die vervolgens duizenden ziekenhuisbedden bezet gaan houden.

Zonder algeheel overzicht

Een vergelijkbare treurmars werd de opheffing van de sociale werkvoorziening voor mensen met een arbeidsbeperking. De ter compensatie beloofde ruim honderdduizend reguliere banen kwamen er bij lange na niet. Had een kind kunnen zien aankomen. Ook in dit geval (vermeende) daadkracht om de daadkracht. Gevreesd moet worden dat dit ook zo is bij het onverhoedse, uiterst ingrijpende besluit om van Nederland als de wiedeweerga een gasloos land te maken. Zijn de consequenties nu wél overzien? Hoe moeten bijvoorbeeld de grote schommelingen van zonne- en windenergie worden opgevangen zonder dat gebruik gemaakt kan worden van groen gas (biogas, methaan, waterstof)? Is onderzocht of schaliegas en de eventuele winning van methaanhydraten in oceanen geen soelaas kunnen bieden? Horen we niets over.

Weg met de verzorgingshuizen, weg met de sociale werkplaatsen, weg met het gas. Er zit een patroon in. Stoere besluiten het land in slingeren zonder een algeheel overzicht te hebben. Daarom graag wat meer strategisch macronisme. Met het simpele Rutteachtige mini-trumpisme komen Wilders en Baudet namelijk gemakkelijk de winter door.

Reageren? fabersyma@gmail.com