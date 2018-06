Gevolgen van sharia voor christenen voelbaar in Brunei

Martin Janssen

De christenen in het sultanaat Brunei kregen december 2015 een onaangenaam kerstcadeau van hun sultan Hassanal Bolkiah. Hij vaardigde toen een decreet uit dat niet-moslims hun religieuze feesten alleen nog binnen hun eigen gemeenschappen mochten vieren.

Het publiekelijk vieren van Kerst werd vanaf dat moment bestraft met celstraffen die konden oplopen tot vijf jaar. De middenstanders in het sultanaat op het Zuidoost-Aziatische eiland Borneo verwijderden daarop in alle haast de kerstdecoraties uit de winkels.

Het land, dat volledig wordt omringd door Maleisië, werd in 1984 onafhankelijk van Groot-Brittannië. Hassanal Bolkiah was toen al de sultan van het land; die functie kreeg hij op 4 oktober 1967, toen zijn vader aftrad.

In 2017 vierde sultan Hassanal groots dat hij vijftig jaar op de troon zat. Sinds de onafhankelijkheid van Engeland in 1984 heeft de sultan de Maleisische etnische identiteit, de islam en de politieke structuur van het sultanaat nauw met elkaar verbonden. Zo is de absolute monarchie van de sultan religieus gelegitimeerd.

Ideologie

Sultan Hassanal ziet het daarom ook als zijn taak om de Maleisische etniciteit en de islamitische identiteit van het sultanaat te beschermen; alleen op die manier houdt hij zijn macht. Maar in Brunei wonen iets minder dan een half miljoen mensen, van wie ruim 35 procent niet-Maleisisch is. Samen met de christelijke minderheid van ongeveer 10 procent, moesten zij toezien hoe deze ideologie van de sultan in 2014 leidde tot de volledige toepassing van de sharia in het sultanaat.

Volgens de christelijke organisatie Open Doors bepaalt de islam in Brunei tegenwoordig alle facetten van het leven van de inwoners van Brunei. Christelijke pastors worden als vijanden beschouwd en hun activiteiten worden in de gaten gehouden door de politie.

Ook het importeren van bijbels of het onderhouden van contacten met christenen elders ter wereld is niet toegestaan. Op scholen mag op geen enkele manier over het christendom worden onderwezen. Christenen in het land laten weten dat het vanaf 2016 verboden is om nieuwe kerken te bouwen.

Olie- en aardgasrijkdom

In Nederland zou een verbod op kerkbouw ironisch genoeg, gezien de neergang in kerkbezoek, niet eens werkelijk problematisch zijn. Het geeft daarom te denken dat dit verbod de kerken in Brunei wel voor problemen stelt. In 2013 publiceerde het Center for the Study of Global Christianity een rapport waarin de twintig landen werden geïdentificeerd met jaarlijks het hoogste groeipercentage van christenen. Het sultanaat Brunei bekleedde in dit rapport de zestiende plaats, met een toename van christenen tussen1970 en 2000 van 4,49 procent.

Het was de olie- en aardgasrijkdom die in Brunei, net als in de Arabische Golfstaten, tot een stroom van christelijke arbeidsmigranten leidde. Zo kreeg het christendom voet aan de grond in dit grotendeels islamitische sultanaat. Economische ontwikkelingen schetsen echter een somber beeld voor deze christelijke arbeidsmigranten.

Uit recente cijfers blijkt dat de productie en de export van olie en aardgas dalen. Sultan Hassanal zoekt daarom naar buitenlandse investeerders en vindt die met name in Saudi- Arabië. Veel christenen in Brunei vrezen nu dat de sultan nog meer de harde Saudische interpretatie van de sharia zal gaan volgen.

Levensstijl

Naast politiek-strategische overwegingen, heeft de sultan ook nog persoonlijke redenen om de sharia streng te handhaven. Van een aantal leden van zijn koninklijke familie is namelijk bekend dat ze er een bepaald onislamitische levensstijl op na houden. Prins Azim, zoon van de sultan, heeft bijvoorbeeld de veelzeggende bijnaam ‘playboy prins’. Hij houdt dure feesten met vrienden uit Hollywood.

En dan is er nog prins Jefri, de oudste broer van de sultan, die enorme bedragen uitgeeft aan Ferrari’s. Met de levens van prins Azim en prins Jefri breed uitgemeten in de internationale pers, heeft sultan Hassanal alle reden om de strengste vorm van shariawetgeving te implementeren. Zo hoopt hij zijn eigen legitimiteit te versterken, aangezien een heerser binnen de islam als legitiem wordt beschouwd zolang hij de islamitische sharia in zijn land toepast en verdedigt.

Martin Janssen is arabist en woont in Jordanië.