Derde vermaning ontdekt in Dokkum

Wybe Fraanje

In Dokkum hebben in de zeventiende eeuw geen twee, maar drie doopsgezinde vermaningen (kerkgebouwen) bestaan. Dat blijkt uit onderzoek van Piet de Haan van de Historische Vereniging Noordoost- Friesland, die huizen- en bewonersonderzoek doet via de digitale prekadastrale databank HISGIS-Dokkum.

De vondst staat beschreven in het boek Een revolutionaire kerk van Derk Jansen en Nanny de Vries-Douma, een uitgave van Historia Doccumensis die gisteravond gepresenteerd werd. De Haan ging op onderzoek uit naar aanleiding van een notitie die Reinder Tolsma ooit in het weeshuisarchief had gevonden. ,,Hij was bij toeval op de eerste vermelding ervan gestuit. ‘1619, als synde nu een ministe kercke’, stond er”, vertelt De Haan.

,,Via HISGIS, waarmee je locaties uit het pre-kadastrale tijdperk exact kunt bepalen op de kadastrale nummers van nu, ben ik erachter gekomen dat de tot nog toe onbekende derde vermaning aan de Lange Oosterstraat stond.”

DoRe-gemeente

In 1714 kwam er een toevoeging ‘schuin aghter die posthoorn’. Bekend waren de doopsgezinde vermaningen aan de Legeweg en de Oudemanssteeg. De remonstranten gebruikten sinds 1664 Het Swarte Cruis aan de Oranjewal. De Verenigde Christelijke Gemeente ontstond al in 1798, toen de remonstranten en de doopsgezinden samen verder gingen.

De gemeente kerkt nog altijd in de vermaning (‘fermanje’ in het Fries) aan de Legeweg en wordt in de volksmond wel de DoRe-gemeente genoemd. De Haan: ,,In een document waarin stond dat de ‘armevoogden’ van Dokkum grondpacht gingen verkopen stond: ‘Verkoop van 10 stvr grondpacht uit het Vermaanhuis het Cruijmholt genaamt wordende’. Dat de vermaning aan de Lange Oosterstraat Het Cruijmholt heette wisten de schrijvers van het boek nog niet en dat heb ik gisteravond bekend gemaakt.”

In de achter de Oosterstraat liggende Waagstraat bevindt zich nog altijd de met een deur afgesloten steeg die destijds naar de vermaning leidde. In de annalen wordt die steeg in 1663 ‘de steijg met het Mennonijten Vermaanhuijs’ genoemd. In 1685 De Vermaanhuissteeg. ,,Die steeg is particulier bezit tegenwoordig. Hij is afgesloten met een gedateerde steegdeur. Ik heb wethouder Pytsje de Graaf geïnformeerd over de vondst. Eigenlijk zou de gemeente contact met de eigenaar moeten zoeken, zodat ze gezamenlijk iets kunnen doen met de nieuwe kennis, de deur opknappen en een symbolische mennisten- uitstraling geven bijvoorbeeld.”

Geschiedenis

Het boek Een revolutionaire kerk is gisteravond gepresenteerd in het gebouw van de Verenigde Christelijke Gemeente aan de Legeweg. Jansen en De Vries-Douma beschrijven in het boek de geschiedenis van de gemeente.

De gemeente werd in 1798 gesticht naar aanleiding van het besluit van de Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap op 11 juni 1796 om alle protestantse kerkgenootschappen in Nederland uit te nodigen om zich te verenigen op grondslag van het gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus.

Er staan ook levensbeschrijvingen in van gemeenteleden, kerkenraadsleden en voorgangers, zoals uitgever en oprichter van museum Het Admiraliteitshuis Doederus Kamminga, directeur G.P. van Oven van de firma Prins en de latere remonstrantse hoogleraar H.Y. Groenewegen. De gemeente is altijd lid geweest van de Remonstrantse Broederschap. In 1800 moest de gemeente uit de Doopsgezinde Sociëteit stappen vanwege de leer van de zuigelingendoop. In1976 liet deAlgemene Doopsgezinde Sociëteit dat bezwaar vallen. Sindsdien is de gemeente ook daarvan weer lid.