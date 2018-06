De zon verdeelt IJslandse moslims tijdens de ramadan

Pieter Bliek

Gedurende de maand ramadan vasten wereldwijd ruim anderhalf miljard moslims tussen zonsopkomst en -ondergang. De ramadan wordt wel een maand van bezinning en verbroedering genoemd. Behalve in IJsland. Tussen twee rivaliserende islamitische organisaties is er verschil van mening over het tijdstip waarop het vasten gebroken mag worden. Spelbreker is de zon, die gedurende de zomermaanden in het hoge noorden nauwelijks ondergaat.

Het land van vuur en ijs pal onder de poolcirkel heeft het laagste percentage moslims ter wereld. Op een bevolking van 330.000 zijn er 1500 moslims. Toch telt de hoofdstad Reykjavik twee islamitische organisaties, de in 1997 opgerichte Muslim Association of Iceland en de daarvan in 2009 afgescheiden Islamic Culture Centre of Iceland (ICCI). De organisaties zijn met ruim vierhonderd geregistreerde zielen ongeveer even groot.

Een deel van de gelovigen had moeite met de liberale geloofspraktijken, zoals de flexibele tijden waarop de vasten werd verbroken. Aanhangers van de conservatieve ICCI ontmoeten elkaar jaren na de breuk in een provisorisch ingerichte gebedsruimte van een bedrijfspand op een afgelegen industrieterrein.

De IJslandse moslimassociatie is gevestigd in een tot moskee omgebouwd appartementencomplex aan de rand van de stad. Deze ruimdenkende gelovigen komen hier voor het vrijdagmiddaggebed, de islamitische feestdagen en gedurende de ramadan bijeen.

Voorschriften

Ahmad Taha Seddiq is imam van de afgesplitste ICCI. Hij werd in 2011 vanuit Egypte overgevlogen om deze moslimgemeenschap te leiden. Over het breken van de vasten is de orthodoxe geestelijke rechtlijnig: ,,Wij volgen in deze gewoon de voorschriften van de Koran om tijdens de ramadan tussen zonsopkomst en -ondergang te vasten. Ook al is het maar een paar uur donker.”

De imam legt uit dat de zon hier het gehele jaar ondergaat. Zelfs gedurende de zomermaanden. ,,IJsland ligt tussen de 64e en 65e breedtegraad. Pas boven de 66e breedtegraad zakt de zon in de zomer niet onder de horizon.” Voor Noorwegen bestaat er op deze breedte een fatwa (religieus advies).

Moslims hanteren daar aangepaste gebedstijden. ,,Maar wij houden hier gewoon de IJslandse tijd aan, want dit houdt de eenheid van de moslims in stand”, verklaart de Egyptische imam. Gedurende de zomer wordt de iftarmaaltijd in de gebedsruimte genuttigd. ,,Onze gelovigen gaan eerst een paar uur thuis slapen. Daarna komen ze hier om te bidden en te eten. Vervolgens gaan ze weer naar huis om nog wat te slapen voordat ze naar hun werk gaan.”

Schema’s

De IJslandse moslimassociatie houdt er daarentegen verschillende schema’s op na. Sommigen volgen de tijden van Mekka. Anderen de tijden van Marokko of Turkije. De 70-jarige Ibrahim Sverrir Agnarsson is IJslands eerste bekeerling. Hij is lid van deze organisatie. ,,In 1973 was ik de eerste IJslander die volgens islamitisch voorschrift vastte. Maar eenentwintig uur niet eten en drinken is ondoenlijk.”

Omdat het tussen half mei en half augustus vlak onder de poolcirkel nooit echt donker wordt, vaardigde de islamitische religieuze raad van Mekka in 1982 een fatwa uit. Het advies luidde te vasten tussen zonsopkomst en zonsondergang in het land waar men woont. De schemering strooit echter roet in de iftarmaaltijd.

Rond de langste dag zakt de zon in IJsland amper drie uur achter de horizon. Agnarsson dacht na over dit probleem. Hij schreef een hoge geestelijke in Caïro een lange brief. ,,Maar ik heb nooit antwoord gekregen.”

Advies

In 1983 gaf het fatwa-comité uit Egypte toch een advies. Dat luidde dat gelovigen die moeite hebben met het lange vasten, het tijdschema van Mekka mogen aanhouden. Later volgden er fatwa’s die adviseren de vastentijden aan te houden van het dichtstbijzijnde land met een acceptabele dag-nachtcyclus, of anders de tijden van 54 graden noorderbreedte aan te houden. Sommige gelovigen volgen simpelweg het schema van het land van herkomst.

Hierdoor breken veel IJslandse moslims van de moslimvereniging de vasten al drie uur voordat de zon ondergaat. De 44-jarige Tunesiër Makrem Mazouz is een van hen. ,,Het gaat niet zozeer om het strikt volgen van religieuze regeltjes, maar om de intentie waarmee je vast. De bedoeling is om dichter bij God te komen.

Dat is niet afhankelijk van wanneer de zon ondergaat”, redeneert hij. ,,In de wintermaanden is het overigens amper een paar uur licht. Vasten heeft dan nauwelijks nut.”

De streng religieuze imam van de ICCI is het daarmee resoluut oneens. ,,Speel niet met de tijd, want dit verdeelt de gemeenschap. Allah heeft de geboden simpel gemaakt. Dus waarom zouden wij dan moeilijk doen? Wanneer je je niet goed voelt mag je de vasten altijd breken en op een later tijdstip inhalen.”