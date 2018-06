Broeders en zusters, welterusten, ik ga preken

Rob Favier

Wist u dat een op de vijf Nederlanders slecht slaapt? Daar zijn allerlei redenen voor aan te voeren, maar die doen er nu niet toe. Veel belangrijker is de ontdekking dat ze het gebrek aan slaap niet inhalen. En dit probleem is in dezelfde tijd ontstaan als de ontkerkelijking.

Vroeger sliepen mensen ook weleens slecht, maar dan tukten ze bij tijdens de zondagse middagdienst. Die was vaak om half drie en als het zonnetje even naar binnen scheen, zag je de trouwe schapen een voor een wegzakken in het domein van dromen en buitenaardse belevenissen. Hij geeft het zijn beminden immers in de slaap?

Dit werd natuurlijk nog versterkt middels monotoon voorgelezen sermoenen door een dominee die het niet in de gaten zou hebben als iedereen stiekem de kerkzaal uit sloop. Maar tegenwoordig is dat er dus niet meer bij. Niet omdat er steeds minder gekerkt wordt in de middag, maar omdat de voorgangers veel te veel hun best doen om er een mooie dienst van te maken. Middag- en avonddiensten worden nu vaak benut voor bijzondere events en ja, daar blijf je wakker bij.

Dat is dus geen goede ontwikkeling, want wat er aan geestelijk voedsel ingestopt wordt, gaat er via uitputting weer uit. Daarom wil ik in het belang van de samenleving alle voorgangers in Nederland oproepen om hun preken nog eens goed na te lopen en zich af te vragen of ze niet te boeiend zijn. Zo ja, dan vraag ik u uit pastoraal oogpunt zodanige veranderingen aan te brengen dat de gemiddelde toehoorder bij zin tien hartstochtelijk begint te geeuwen en nog vóór het tweede deel, de verlossing dus, langzaam wegzakt in onwetendheid.

Dankbaar

Wellicht ontwaakt hij weer bij het laatste deel van de dankbaarheid. Maar indien dit niet het geval is en uw luisteraar pas weer tot het bewustzijn terugkeert bij de confrontatie met de harde werkelijkheid, de collecte dus, dan zal hij uit zichzelf ook dankbaar zijn voor wat u op dit moment voor hem of haar heeft betekend.

Soms is dormatologisch niet haalbaar wat theologisch wenselijk is. Te vermijden is dan ook een betoog vanuit Efeze 5:14a – ‘Ontwaak gij die slaapt’. U kunt wellicht beter een prediking opbouwen op grond van Spreuken 3, waar het gaat over de zegenende wijsheid. En dan in het bijzonder vers 24b: ‘Maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn.’

Een gepaste aanhef van de preek lijkt me dan niet meer ‘Lieve gemeente’ of iets dergelijks, maar ‘Broeders en zusters: welterusten!’

Rob Favier is theoloog, cabaretier en entertainer. Reacties naar: robfavier@gmail.com