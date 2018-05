Opmerkelijke opmars van het christendom, met schande en triomf

Recensie

Tjerk de Reus

Pinksteren heeft alles te maken met het missionaire karakter van het evangelie. Maar hoe verspreidde het christendom zich concreet, door de eeuwen heen? Daarover valt veel te lezen in het nieuwe boek van Bart Ehrman.

In de kerken wordt veel gepraat over missionaire activiteiten. De achtergrond daarvan is de secularisatie: velen hebben de kerk de rug toegekeerd. Hoe zouden zij opnieuw interesse kunnen krijgen voor het evangelie? En niet alleen zij, maar ook mensen die nog nooit met het evangelie in aanraking zijn geweest.

Vroeger sprak men over zending en evangelisatie, vandaag gaat het over missionair kerkzijn, over kerkplantingen en over pioniersplekken. Het lijkt er nog niet op dat dit opvallende resultaten oplevert in overweldigende aanwas. Waar dat aan ligt, is geen simpel te beantwoorden vraag. Dat blijkt wel uit een boek waarin de spectaculaire opmars van het christendom in de vierde eeuw beschreven wordt, geschreven door Bart D. Ehrman: De God van Galilea. Hoe een verboden religie de wereld veroverde.

Aan het begin van die eeuw telde het Romeinse Rijk zo’n drie miljoen christenen, aan het einde ervan zo’n dertig miljoen. Dat zijn nog eens getallen! In tussentijd was het Romeinse Rijk compleet van karakter veranderd. Rond het jaar 300 woedden de christenvervolgingen en was het religieuze klimaat ‘heidens’. Honderd jaar later was het christendom staatsgodsdienst. Hoe dat te verklaren valt, blijft uiteindelijk raadselachtig, hoewel Bart Ehrman er veel interessants over weet te vertellen.

Imposante tempels

Is het relevant om over de vroege eeuwen van het christendom na te denken? Ongetwijfeld: niet alleen voor christenen, maar zeker ook voor niet-christenen. Dit is in elk geval de mening van Bart Ehrman, die als theoloog en historicus nogal wat boeken publiceerde over het Nieuwe Testament en over de geschiedenis van het christendom.

Ehrman was ooit in Griekenland, waar hij onder de indruk raakte van de imposante tempels en godenbeelden uit de oudheid. Hij kwam ook op de Areopagus, het forum in de stad Athene waarop de toenmalige wijsgeren met elkaar debatteerden. De apostel Paulus kwam daar ook, ooit, en wist zijn boodschap eigenlijk niet goed aan de man te brengen. Geen succesverhaal dus. Maar opeens ‘besefte ik het’, schrijft Ehrman: ‘Uiteindelijk had Paulus gewonnen.’ De antieke legde het loodje, het christendom groeide uit tot de dominante religie van Europa. In zijn boek wil Ehrman uitleggen hoe dit gebeurde. Daarbij gaat het hem er niet om of ‘de kerstening van het Westen nu een triomf is om te koesteren of een nederlaag om te betreuren’. Hij wil een objectief standpunt innemen, maar schrijft zijn boek wel vanuit de overtuiging dat de ommekeer in Europa met de komst van het christendom ‘de meest monumentale culturele omwenteling was die onze wereld ooit gekend heeft’.

Dominante religie

Het boek van Ehrman is breed van opzet. Hij begint bij de bekering van keizer Constantijn, begin vierde eeuw. Dit wordt vaak beschouwd als het begin van de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk, maar Ehrman wil dit liever ietwat relativeren. Ook zonder Constantijns bekering was het christendom vermoedelijk uitgegroeid tot de dominante religie.

Op de vraag welke factoren dan aan die groei ten grondslag liggen, geeft Ehrman in zijn goed geïnformeerde betoog een reeks antwoorden. Allereerst heeft het christendom een exclusief karakter. Dat verschilde nogal van de Romeinse religieuze praktijk, waarin allerlei goden vereerd werden en een soort tolerantie heerste.

Christenen hadden verder een verhaal dat haaks stond op de cultuur. Volgens Ehrman was de Romeinse samenleving gebaseerd op het principe van de ‘dominantie’: wie is de baas, en wiens regels moet je volgen? Het christendom verkondigde dat alle mensen ertoe doen, dat in het geloof iedereen gelijk is. Bovendien was het christelijk geloof veel sterker gekoppeld aan de ethiek, dus aan concrete richtlijnen voor goed en kwaad in het dagelijkse leven: een omvattend religieus verhaal. Daarnaast heeft het altijd tot het hart van het christendom behoord om anderen te overtuigen.

Genezingswonderen

Het is opvallend dat Ehrman het zwaartepunt legt bij wonderen, als hij wil verklaren waarom het christendom zoveel succes kreeg. Mensen die vandaag graag ‘genezingswonderen’ op de kerkelijke agenda zetten, zullen hier de oren spitsen.

Ehrman legt uit dat verhalen over wonderen cruciaal waren voor de missionaire kracht van de vroege kerk. Maar als historicus, die zich richt op een feitelijk verklaarbare werkelijkheid, is hij terughoudend over de ‘waarheid’ van al die wonderen. Daarbij laat hij zien dat er in de eerste eeuwen een verhaaltraditie bestond over wonderen die ons vandaag toch wel verbaast. Je komt de meest gekke dingen tegen in de verhalen over heiligen uit die tijd, zoals een kolonie luizen in een herberg die de aftocht blaast als een heilige hen daartoe de opdracht geeft.

In het betoog van Ehrman heeft de apostel Paulus een grote betekenis, maar ook schenkt hij aandacht aan theologen uit latere tijd, zoals Tertullianus, Origenes en Augustinus. Hij vertelt uitvoerig over de religie van het Romeinse Rijk, over de groei van de kerk, over de politieke dimensies daarvan, over tolerantie en intolerantie.

Geen klandizie

Uitdrukkelijk wil Ehrman naast de ‘overwinnaars’ ook de ‘verliezers’ van de vierde eeuw aan bod laten komen: de heidenen dus, met hun religie, hun heiligdommen en tempels. Vaak werden die heiligdommen verwoest, niet altijd door christenen, en meestal gewoonweg in verval geraakt omdat er geen klandizie meer was voor de heidense offerpraktijk.

De God van Galilea is informatief en weloverwogen geschreven. Vandaag is Pinksteren is voor veel christenen een kwestie van intensieve geloofsbeleving: de Geest is immers gekomen, met innerlijke vreugde en toewijding tot gevolg. Ehrman heeft daar iets wezenlijks aan toe te voegen. Hij laat zien hoe de ‘inzet’ van Pinksteren heeft doorgewerkt in de concrete geschiedenis. Dan wordt ook duidelijk hoe menselijke het er allemaal aan toegaat: met plussen en minnen, met schande en triomf.

De God van Galilea. Hoe een verboden religie de wereld veroverde. Bart D. Ehrman. Uitgeverij Balans. 24,95 euro