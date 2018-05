Methodisten bijeen in Ostfriesland

Standplaats

Greetje van der Veer

Het methodistische festival Staunen! in Cuxhaven bood een bonte verzameling mensen die met elkaar één kerk willen vormen.

Had ik nooit kunnen denken dat ik bij de Waddenzee, tussen Friese koeien en paarden, de vreugde van het geloof zou beleven. Maar als ongeveer duizend methodisten bij elkaar zijn, dan kan het niet anders of er wordt van harte gezongen.

Vanaf Hemelvaartsdag waren methodisten uit heel Europa, van Ierland tot Rusland, van Portugal tot Estland, in Ostfriesland (Cuxhaven) samengekomen om het Europese festival Staunen! gestalte te geven. De volgelingen van John Wesley waren dus bij de Noord-Duitse waddenkust bij elkaar gekomen om het geloof samen te beleven. En met een Charles Wesley die meer dan negenduizend liederen heeft geschreven kon het ook niet anders dan dat de dag begon en eindigde met gezang, in de meest verschillende stijlen, van Opwekkingsliederen tot rap, van troubadourliederen tot urban soul. Een bonte verzameling van heel verschillende mensen die met elkaar één kerk willen vormen.

Niet de enige

Ja, en hoe kom ik daar als Nederlandse tussen? In Nederland is er geen methodistische kerk. Er zijn een paar gemeenten, maar die zijn ondergebracht in de Caribische Conferentie, het betreft gemeenten in de Antillen en Suriname. Eén keer heb ik een dienst in Amsterdam meegemaakt, nu al een paar jaren geleden. Ik was de enige met een blanke huid.

In Cuxhaven was ik trouwens niet de enige Nederlandse in dit gemengd gezelschap. Andere medelanders, die ook op de een of andere manier in deze kerk, die eigenlijk een beweging wil zijn, zijn aangeland, dansten, zongen, baden en discussieerden lustig mee.

Echter, sinds 1861 is er een Italiaanse methodistische kerk, als resultaat van de Engelse zending met als grote inspirator Henry Pigott. Het ging de Engelse methodisten niet in eerste instantie om het vestigen van een methodistische kerk in Italië, maar men wilde meehelpen om een nieuw Italië op te bouwen, de droom van veel protestantse Italianen die onder andere naar Londen moesten vluchten.

Eigen gemeenten

Het waren de jaren van de eenwording van Italië, Il Risorgimento. Een paar jaar later kwam daar ook de Amerikaanse zending bij, onder leiding van Rev. Vernon. Twee verschillende zendingsbewegingen die nauw samenwerkten. In het begin was er ook een nauwe samenwerking met de Waldenzen. Maar toen het niet haalbaar bleek om een nationale Italiaanse protestantse kerk op te richten, ging men over tot het stichten van eigen gemeenten.

Uiteindelijk kwam er één methodistische kerk (1948), nadat men het hard te verduren had gehad gedurende de fascistische tijd. De kerk werd verboden, want in handen van de vijand (Engelsen en Amerikanen). Veel dominees werden naar afgelegen oorden verbannen. Maar die konden hun mond natuurlijk niet houden en dus zijn in die afgelegen gebieden ook gemeenten ontstaan.

Deze methodistische kerk heeft niet alleen Engelse en Amerikaanse wortels, maar ook Italiaanse. De beweging van de zogenoemde Vrije Kerken onder leiding van bijvoorbeeld een Gavazzi, een van de voormannen van het Italiaanse evangelisme uit de negentiende eeuw, traden ook toe, een beweging gevoed door de ballingen in Londen. Het schijnt dat Garibaldi (hij leidde de militaire operatie die tot de eenwording van Italië heeft geleid) ook contact met deze dromers heeft gehad.

Integratie

In 1962 werd de Italiaanse methodistische kerk geheel onafhankelijk en uiteindelijk, na veel overleg dat al voor de Tweede Wereldoorlog was begonnen, werd zij samen met de waldenzen één kerk. Wij spreken over een integratie, op sommige terreinen zijn de twee kerken autonoom, bijvoorbeeld op financieel gebied, maar ook op oecumenisch en internationaal niveau.

En zo kan het dus dat ik af en toe de Italiaanse protestantse kerk, de Unie van Methodistische en Waldenzische Kerken in het buitenland mag vertegenwoordigen. In het bijzonder de methodistische tak, omdat ik daar deel van uit maak.

Maar nu weer terug naar het festival. Dat was niet als een gezellig onderonsje bedoeld. Een vuurtoren in de buurt bij Cuxhaven illustreert dat goed. Het is een vuurtoren die zijn licht niet over de zee werpt, maar over het land. Hij is eigenlijk alleen in werking voor de toeristen en mag zijn licht niet over zee laten schijnen om de schepen niet te hinderen. Maar wij werden opgeroepen om ons licht over het land te laten schijnen, over de mensen die we tegenkomen.

Greetje van der Veer is in dienst van de Unie van Methodistische en Waldenzische Kerken in de regio’s Abruzzen en Marche (Italië).