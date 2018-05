Lichtpunt en leegte

Contrapunt

Sytze Faber

Woorden en begrippen komen en gaan. Het woord solidariteit was na de Tweede Wereldoorlog erg gewild. Het is in deze eeuw, met de verzorgingsstaat, in nevelen opgegaan. Het begrip joods-christelijke traditie kwam, werd vooral gemunt door Wilders en Buma.

Een en ander symboliseert een veranderende tijdgeest. Solidariteit sluit mensen in, verbindt. Met de joods-christelijke traditie is het precies andersom. Het begrip kwam op toen moslims zich gingen laten horen. Het pepert nieuwkomers in dat ze buiten de blanke nationale identiteitsboot vallen. Vreemdelingenafkeer verscholen achter een pseudo-intellectualistisch masker. Nederlandse joden voelen haarscherp aan dat de zogenaamde joods-christelijke traditie een valse vlag is. Ik pik er twee boegbeelden uit.

Ronny Naftaniel, ruim dertig jaar voorzitter geweest van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, ontkent dat er zo’n traditie is. Wijst erop dat het eeuwenlang juist een van de belangrijkste christelijke waarden was om joden te discrimineren. Rabijn Lody van de Kamp noemt joods-christelijke traditie een cynisch, misplaatst begrip. Vindt het onsmakelijk dat politici er electoraal mee aan de haal gaan. Er is niks joods aan Nederland.

Het nieuwe begrip ‘joods-christelijke traditie’ splijt niet alleen, het leidt ook de aandacht af van waardevolle ethische wegwijzers van jodendom en christendom. Zie wat er gebeurde toen president Trump, icoon van veel Amerikaanse evangelicalen, en de joodse Israëlische premier Netanyahu dezer dagen aan knoppen in het Midden-Oosten draaiden.

Vergelding

Over het Bijbelse ‘oog om oog, tand om tand’ is heel wat af getheologiseerd. Een ding is echter duidelijk: als het gaat om vergelding dan dient die proportioneel te zijn. Voor een tand een tand, geen kogel. Die evenredigheid was er niet bij het optreden van het Israëlische leger in Gaza tegen demonstrerende Palestijnen, bewapend met stenen en een aantal brandbommen. Het verhaal gaat dat een militair een schram opliep, vast staat dat ruim zestig Palestijnen werden afgeknald. Over de honderden gewonden, waarvoor meestal geen adequate medische hulp voorhanden was, hebben we het maar niet.

Om erger in het Midden-Oosten te voorkomen, beloofden alle wereldmachten en de Verenigde Naties in 2015 zwart op wit aan Iran dat de sancties tegen het land zouden worden opgeheven als het zou beloven in ieder geval tot 2025 zijn nucleaire ambities op sterk water te zetten. Aldus geschiedde. Het internationale atoomagentschap concludeert op grond van frequente inspecties dat Iran zich houdt aan zijn belofte. President Trump beweerde, gesteund door Netanyahu, het tegendeel. De door hen aangedragen documenten bewezen dat niet. Het was dikke bluf. Desondanks brak Trump de Amerikaanse belofte uit 2015.

Aan de laars

Er werden al met al drie joods-christelijke normen aan de laars gelapt: het ja moet ja zijn en het nee nee (1), beloften dienen te worden nagekomen, ook al zijn ze in het eigen nadeel (2), kwaadsprekerij is uit de boze (3). De betreffende bijbelteksten zijn zo bij elkaar te googelen.

Nog eentje wat Trump betreft. Van hoogmoed moeten joden- en christendom niets hebben. Spreuken 16:18: ‘Als je jezelf geweldig vindt, gaat het fout met je.’ De in een narcistische bubbel levende president begint met veel dedain aan van alles en nog wat, maar iets klaar gemaakt als het gaat om vrede en menselijke waardigheid? Nog niets van gezien. Het moet van Europa komen.

Dat wil zeggen geen gezwatel over een vermeende joods-christelijke traditie om moslims hun plek te wijzen, maar onder andere bovengenoemde, op menselijk welzijn gerichte ethische joodse en christelijke notities inhoud geven. Daar is Europa momenteel wel mee bezig. Een lichtpunt vergeleken met de morele leegte waar Trump en Netanyahu blijk van geven.

