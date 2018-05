Katholieke Kerk eert ‘pillenpaus’ en Salvadoraanse martelaar

Frans Wijnands

De Rooms-Katholieke Kerk krijgt zes nieuwe heiligen. De bekendsten zijn paus Paulus VI en de Salvadoraanse aartsbisschop Oscar Romero.

Paus Franciscus zal komende zaterdag de canonisatie (heiligverklaring) van zes nieuwe heiligen aankondigen: paus Paulus VI, de vermoorde aartsbisschop Oscar Romero, twee Italiaanse priesters, de Duitse non Maria Katharina Kasper en de Spaanse Nazaria Ignazia.

Voornamelijk niet-katholieken hebben voor paus Paulus VI (1897-1987) een weinig vleiende bijnaam: de pillenpaus. Dat naar aanleiding van diens encycliek Humanae Vitae (1968), waarin hij de anticonceptiepil voor katholieken verbood. Want hoe modern hij in sommige opzichten ook was, over de leer en de waardigheid van het menselijk leven viel met hem niet te onderhandelen. Dat gold ook wat betreft het celibaat dat hij in zijn encycliek Sacerdotis Caelibatus (1967) aan de orde stelde.

Verdeeldheid

Dat pilverbod leidde binnen de kerk tot verdeeldheid; veel katholieken haakten af. Er bleef op dat moment weinig over van de waardering die Paulus VI had verworven door het Tweede Vaticaans Concilie tot een goed einde te brengen. Tal van hervormingen – van verplichte pensioenleeftijd van kardinalen en bisschoppen tot de eucharistieviering in de volkstaal – werden aangenomen. Daarmee loste hij de belofte in die hij bij aan aantreden als paus had aangekondigd: het werk van zijn voorganger Johannes XXXIII afmaken. Die had de moed gehad om de kerk bij de tijd te brengen; het aggiornamento: deuren en ramen open, of zoals John Norwich in zijn boek De Pausen een Indiase concilie-deelnemer citeert: ‘De kinderen Gods kregen in het Huis van de Heer eindelijk toestemming om van de trapleuning te glijden.’

Paulus VI was de eerste paus die in een vliegtuig stapte om ver weg van Rome te vertellen wat hem op het hart lag; bij de VN, in Israël en bij de Wereldraad van Kerken in Genève. In zijn veelgeprezen encycliek Populorum Progressio vroeg hij om meer aandacht voor de armen.

De huidige Vaticaanse staatssecretaris, kardinaal Parolin, noemt Paulus VI ‘de grote hervormer van de Vaticaanse (stille) diplomatie’, die tot op de dag van vandaag een rol speelt bij tal van vredesonderhandelingen. Afgezien van een korte tijd als aartsbisschop van Milaan heeft paus Montini – zoals zijn familienaam luidt – vrijwel zijn hele leven in het Vaticaan, binnen de curie doorgebracht. Hij overleed aan een hartaanval in het pauselijk buitenverblijf van Castel Gandolfo, mentaal en ook lichamelijk gebroken door de moord op zijn grote vriend, de toenmalige Italiaanse premier Aldo Moro.

Martelaar

Oscar Romero (1917-1980) leefde aan de andere kant van de wereld, in El Salvador. Hij studeerde in Rome maar kwam er nadien nog zelden. Eind jaren zeventig ging hij op audiëntie bij paus Paulus VI om hem te informeren over de moorddadige rechtse dictatuur in zijn land. Kort daarna bezocht hij de pas gekozen paus Johannes Paulus II om ook hem in te lichten over de aanhoudende schending van de mensenrechten. Een jaar later werd aartsbisschop Romero zelf slachtoffer van de gevreesde doodseskaders van het Salvadoraanse regime.

In de ochtend van 24 maart 1980 stopte een onopvallende auto voor de kleine kerk van de Goddelijke Voorzienigheid in San Salvador. Een man stapte uit, pakte een geweer van de achterbank, liep de kerk in en schoot met een gericht schot de bisschop dood. Vermoord omwille van zijn geloof en daarom binnenkort heiligverklaard als martelaar.

Romero werd als priester gewijd in 1942. In 1970 werd hij hulpbisschop van San Salvador, daarna bisschop van Santiago di Maria en vanaf 1977 was hij aartsbisschop van San Salvador. Hij werd in de loop van de jaren ongekend populair door zijn pleidooien voor de mensenrechten.

Zonder geweld

Oscar Romero verliet het bisschoppelijk paleis om in een (zieken)huis voor de armen te gaan wonen en als hij preekte zaten de kerken vol. Zonder wapens en geweld trok hij ten strijde tegen de uitbuiting van de bevolking en de terreur van de doodseskaders. Dat kostte hem zijn leven.

In El Salvador beschouwt de bevolking hem al vanaf zijn dood als een heilige. Ook elders wordt hij bewonderd, zo staat sinds een jaar een buste van hem in Almere.

De bisschoppen van El Salvador hebben paus Franciscus in een brief gesmeekt om Oscar Romero thuis – in zijn land – heilig te verklaren, in plaats van in Rome. En als dat niet kan, hopen ze dat de paus volgend jaar bij zijn bezoek aan de Wereldjongerendagen in Panama een kleine omweg zal maken, om het graf van de heilige Oscar Romero te bezoeken.