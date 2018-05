In het nieuwe Onzevader is het Kwaad weer een persoon

Wybe Fraanje

Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt aan een herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling. In de versie uit 2004 was de weergave van het Onzevader een van de twistappels. Het NBG stelt nu drie wijzigingen voor.

‘Red ons van het Kwaad’ in plaats van ‘red ons uit de greep van het kwaad’. Het is de ingrijpendste wijziging die het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) voorstelt in de tekst van het Onzevader in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

Het NBG stelt drie wijzigingen voor. Het publiek mag zich in de discussie over de vertaling ‘het Kwaad’ mengen. Op de website www.debijbel.nl is de revisie van de tekst van het Onzevader met uitgebreide toelichting te vinden, plus een poll waar belangstellenden hun mening over die specifieke vertaalkwestie mogen delen. Over andere kwesties staat het NBG sowieso altijd open voor meedenken door derden.

Discussie

Het Onzevader uit Matteüs 6:9-13, het gebed dat Jezus Zijn leerlingen leert als ze vragen hoe ze moeten bidden, is een van de bekendste gedeelten uit de Bijbel. Christenen over de hele wereld kennen het gebed uit het hoofd, meestal in de Bijbelvertaling van hun moedertaal.

Nieuwe vertalingen leiden dus altijd, afhankelijk van in hoeverre die afwijkt van het bekende, tot discussie. Twee jaar geleden wijzigde de Vlaams-Nederlandse bisschoppelijke commissie van de Rooms-Katholieke Kerk de aldaar bekende vertaling van het gebed. Paus Franciscus mengde zich nog in het debat door te zeggen dat de vertaling ‘breng ons niet in beproeving’ (voorheen: ‘leid ons niet in bekoring’) eigenlijk foutief is, omdat niet God in beproeving brengt, maar Satan.

Zo leidde ook de vertaling van het Onzevader in de NBV uit 2004 vanaf het begin tot veel discussie. Veel Bijbelgebruikers vielen over het feit dat de nieuwe tekst te veel afweek van de bekende bewoordingen van ‘het gebed des Heren’ uit de vertaling uit 1951, die nagenoeg gelijk is aan de Statenvertaling. Dat was de versie die kinderen generaties lang op de zondagsschool uit het hoofd geleerd hadden.

Discutabele beslissing

Nu het NBG de hele NVB aan het herzien is, is ook het Bijbelboek Matteüs aan de orde gekomen, en dus het Onzevader. Gisteren publiceerde het NBG het eerste voorstel voor een reviseerde versie. Het resultaat: de tekst uit 2004 is op drie punten gewijzigd. Matthijs de Jong, hoofd vertalen bij het NBG en inhoudelijk projectleider van de NBV-revisie, en Ilse Visser, als nieuwtestamenticus betrokken bij de revisie, lichten in een uitvoerig artikel in het meinummer van Bijbelvertaalvakblad Met andere woorden de overwegingen bij de revisie van het Onzevader toe. ‘Dat de NVB afwijkt van de traditionele bewoordingen was geen reden tot revisie over te gaan’, schrijven ze. ‘Wel hebben we de punten waar de NBV een discutabele beslissing heeft genomen gewogen in het licht van de reacties.’

De Jong, gisteren in een persverklaring: ,,We hebben goed gelet op de cadans in de tekst, waardoor deze versie heel geschikt is om hardop te bidden.”

Zo komt het dat voorgesteld wordt om de derde van de zes beden uit het gebed net als de eerste twee te laten beginnen met ‘laat’. In de versie uit 2004 waren de tweede en derde bede aan elkaar verbonden met het voegwoord ‘en’, wat de vaart uit de opzegcadans haalt, aldus het revisieteam.

In de vijfde bede verandert de voltooid tegenwoordige tijd ‘zoals wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig is’ in de onvoltooid tegenwoordige tijd: ‘zoals ook wij vergeven’. ‘De implicatie dat ons vergeven voorafgaat aan ons bidden om vergeving betekent niet dat we door zelf te vergeven Gods vergeving kunnen opeisen’, aldus een van de overwegingen, ‘maar wel dat je pas kunt bidden om vergeving als je ook zelf anderen vergeeft.’

Het Kwaad

De ingrijpendste wijziging die voorgesteld wordt betreft de zesde bede. De klassieke frase ‘maar verlos ons van de boze’ werd in 2004 ‘maar red ons uit de greep van het kwaad’. Daarvoor werd destijds gekozen omdat onduidelijk is of het in de grondtekst om een zaak (het kwaad) of een persoon (de Boze) gaat. ‘De greep van het kwaad’ werd als middenweg gekozen om beide opties open te houden. Dat leidde tot veel kritiek: de explicitering zou een te beschrijvende formulering zijn en bovendien maar één keer ingezet zijn, terwijl Matteüs vaker over ‘het kwaad’ spreekt.

‘We vinden het belangrijk om deze bezwaren serieus te nemen’, aldus De Jong en Visser. Aangezien de meeste uitleggers betogen dat er een persoon wordt bedoeld, kiest het revisieteam voor Kwaad met een hoofdletter, zoals ook Wijsheid en Dodenrijk een hoofdletter hebben.

De zinsnede in de zesde bede ‘breng ons niet in beproeving’ is uitvoerig besproken, met name met het oog op de discussie waarin paus Franciscus zich ook mengde. Hij was overigens lang niet de eerste. Tertullianus (160-220 AD) geeft al een dergelijke aantekening bij de hem bekende Latijnse (letterlijke) vertaling. De conclusie van het revisieteam is dat de inbreng van Franciscus – niet God, maar Satan beproeft – weliswaar ‘correct mag zijn, maar als vertaalkritiek geen hout snijdt’.

Extra zorgvuldigheid

Drie punten waarop de tekst is gereviseerd lijkt weinig. De tekst van het Onzevader is echter met extra zorgvuldigheid behandeld, schrijven Visser en De Jong. ‘De tekst is met grote aandacht bekeken, maar het revisieteam is in het aanbrengen van revisievoorstellen terughoudend geweest. Dat past bij de liturgische functie die deze tekst gaat vervullen.’

Bijbellezers hebben sinds 2004 nog meer bezwaren tegen de NVB-vertaling ingebracht, zoals de volgorde van ‘aarde’ en ‘hemel’ in de derde bede. Het revisieteam heeft uiteindelijk besloten de nieuwe volgorde uit 2004 te handhaven, waarmee het ‘kiest voor een weergave in natuurlijk Nederlands’.

Ook de verandering van ‘dagelijks brood’ in ‘brood dat wij nodig hebben’ leidde tot protest, maar blijft gehandhaafd.

Voetnoot

Een ander struikelblok voor veel Bijbellezers was het verdwijnen van de slotregels van het gebed in een voetnoot. Daarvoor is gekozen omdat die slotzin in de oudste bekende versies van het Matteüs-evangelie ontbreken. ,,We willen dat slot wel een plek geven in de gedrukte versie van de gereviseerde NBV, maar hebben nog geen besluit genomen hoe we precies gaan aangeven dat het niet bij de gebruikte hoofdbrontekst hoort”, aldus De Jong desgevraagd. ,,Het zal mogelijk anders worden dan nu, maar de tekst zal wel gemarkeerd blijven. In de voorlopige revisie hebben we de tekst tussen vierkante haken gezet, net als in de NBG51-versie.”

Van de voorgestelde revisie van de NBV verschenen eerder delen van Genesis en Hebreeën. Het is de bedoeling dat de definitieve revisie in 2020 klaar is.