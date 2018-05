De verblekende macht van een minister

De Haagse week

Henk van der Laan

Het is vrijdagmiddag vaste prik: premier Mark Rutte (of een vicepremier als Rutte in het buitenland is) spreekt de verzamelde pers toe na de wekelijkse ministerraad. Wat opvalt aan de ministerraden onder Rutte is dat ze al zo vroeg in de middag klaar zijn, na circa vier uur vergaderen.

Het geheim? Alles is zo goed als afgestemd. Deze week verscheen het boek Vrienden tegen wil en dank dat Vrij Nederland-journalist Max van Weezel en NOS-verslaggever Wilma Borgman schreven over het vorige kabinet. Hierin zegt oud-minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders een groot verschil te zien met de werkwijze van oud-premier Balkenende, onder wie hij ook minister was. Destijds spraken de bewindslieden van elke partij op donderdagavond met hun partijtop over de agendapunten en wat hun inzet zou worden, en daar werd dan in de ministerraad over vergaderd.

Afgetennist

Onder Rutte werd op maandag tussen hem, vicepremier Asscher en fractievoorzitters Zijlstra en Samson van coalitiepartijen VVD en PvdA alles al afgetennist op Asschers kantoor op het ministerie van Sociale Zaken. Het beleid van Rutte II werd in feite gemaakt door vier mannen. En daar waren ze heel open over. Koenders: ,,Daar moest ik wel een beetje aan wennen. Ik vond dat de belangrijkste beslissingen door de ministerraad moesten worden genomen en niet in een of ander voorportaal, daar heb ik me tegen verzet.”

Gek, want het Torentjesoverleg van de kabinetten-Kok, waar iets soortgelijks plaatsvond, kreeg na de Fortuynrevolutie zo’n slechte naam, dat wekelijkse vergaderingen tussen de coalitietop om alle plooien glad te strijken, voor jaren taboe waren. De reden waarom Koenders verbaasd op keek van het coalitie-overleg, en een beetje terugverlangde naar de stevige ministerraadsvergaderingen onder Balkenende.

Ook bij zijn huidige kabinet houdt Rutte op maandag coalitieoverleg met de vicepremiers en coalitiefractievoorzitters. Omdat daar alles goed afgehamerd wordt, kan Rutte op vrijdag voor theetijd zijn persconferentie houden.

Voorgekauwd beleid

Koks Torentjesoverleg had zo’n slechte naam omdat het de Kamerfracties van de coalitie zou vastbinden en dus slecht was voor het dualisme tussen Kamer en kabinet. Wat onder Rutte gebeurt, beknelt niet zozeer de coalitiefracties maar de ministers. Vroeger bepaalde de minister, in samenspraak met collega-ministers, wat er op zijn werkterrein gebeurde. Nu lijken ze echter uitvoerders van voorgekauwd beleid te worden en wordt het een stuk lastiger om een stempel te drukken. Zie maar hoe justitieminister Grapperhaus deze week werd teruggefloten over zijn opmerken over het terughalen van kinderen van IS-strijders. Hij vond voor hij minister werd dat dit moet, nu als minister gaat hij erover en toch werd hij gecorrigeerd door Rutte.

Geen wonder dat Sybrand Buma, Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers liever fractievoorzitter bleven. Nu hebben ze veel meer macht dan wanneer ze naar een ministerie waren gegaan. Aan de andere kant: als ze dat wel hadden gedaan, was de partijtop in het kabinet gekomen en had de ministerraad meer macht gekregen. Zo krijg je de gekke situatie dat het goed is voor het dualisme wanneer de partijleider wél in het kabinet stapt en niet leiding blijft geven aan de fractie.