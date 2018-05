Ron van den Hout

De ballingschap is een keerpunt in de geschiedenis van Israël. Het moderne jodendom begint in de ballingschap, maar ook in de theologie van Israël én dus in de totstandkoming van de canon van de Bijbel. Wat vóór of tijdens of kort na de ballingschap is gedateerd, behoort tot de canon van Israël. Wat later is niet meer. Bisschop Ron van den Hout zet de betekenis van de ballingschap voor Israël en voor onze tijd in perspectief.

Bij mijn wijding tot bisschop heb ik een jaar geleden – het was toen Pinksteren – bewust ‘in exilio spes’ als wapenspreuk gekozen. Ik vergelijk onze situatie waar we als kerken en christenen in zitten met die van Israël in ballingschap. Dat kan wat teleurstellend overkomen. We verkeren immers niet graag in ballingschap. We zijn liever ergens thuis. We zijn liever positief. ‘Positief denken’ houden we elkaar voor, anders word je depressief en raak je ontmoedigd. Toch heb ik bewust het woord ‘ballingschap’ (exilium) gekozen.

Schijn

Wat gebeurde er in de zesde eeuw voor Christus met Israël? Van het grote rijk van David en Salomo bestond in de zevende en het begin van de zesde eeuw voor Christus alleen nog Juda, het Zuidrijk, met als hoofdstad Jeruzalem. Er was de tempel van Salomo, een koninklijk paleis, een ambtenarenapparaat, een bestuur, een leger en er waren contacten met buurlanden. Men was onafhankelijk, maar deze onafhankelijkheid was inmiddels schijn. Het kleine onbelangrijke arme land was vazal van de grote wereldmachten Assyrië, Babylonië en Egypte. Veel traditiemateriaal dat in het Noordrijk was ontstaan werd naar Juda overgebracht en geïncorporeerd in de eigen tradities van het Zuidrijk. Juda beschouwde zich als erfgenaam van Israël en van de tradities van de aartsvaders en van Mozes.

In Jeruzalem heersten in de zesde eeuw voor Christus pro-Babylonische en pro-Egyptische stromingen. Bij een poging hulp te zoeken bij Egypte twijfelde Babylonië niet langer en legde het beleg rondom Jeruzalem in 597 voor Christus. Koning Jojakin werd gevangen genomen – en vervangen door een vazal van Babylonië: Mattanja/Sidkia. Er vond een eerste deportatie plaats, waaronder die van de profeet Ezechiël en de koning. Bij deze deportatie werden ook alle tempelschatten naar Babylonië overgebracht, lezen we in 2 Koningen 24.

Tien jaar later vond er een tweede belegering plaats, en er volgde een totale en definitieve verwoesting van stad en tempel en een tweede deportatie door Nebukadnessar II in 587 voor Christus. De grond van de gedeporteerden werd herverdeeld onder de achterblijvers, veelal proletariërs.

Zonsverduistering

Gedurende een halve eeuw was er voor Israël een totale zonsverduistering. Het waren later de gedeporteerden die zich beschouwden als het eigenlijke Israël; zij waren het die uit het vaderland waren verdreven en zij beschouwden zich als degenen die de straf en de loutering hadden ondergaan. Als hogere klasse moeten zij het ook zijn geweest die tijdens de ballingschap de godsdienstige tradities hebben verzameld en bewaard.

In Babylonië kregen de Israëlieten de kans bijeen te blijven wonen. De Judeeërs konden zich vestigen als tamelijk vrije burgers, konden eigen grond verwerven, huizen bouwen en contact onderhouden met het moederland. In een korte tijd bereikten ze een zekere welstand; dit blijkt ook uit archieven die zijn gevonden: er komen Hebreeuwse namen voor, ook met de Godsnaam (JHWH). Niettegenstaande deze positieve facetten is de ballingschap toch altijd beschouwd als de grootste ramp die het volk van Israël kon overkomen. Het was het einde van de politieke onafhankelijkheid, en het einde van het davidische koningshuis aan welke een eeuwige duur was beloofd (2 Samuël 7: ‘Ik zal zijn koninklijke troon voor altijd in stand houden’).

Het was tijdens de ballingschap dat de praktijk van de sabbat, de besnijdenis en de voedselwetgeving bijzondere aandacht hebben gekregen. Ook wordt verondersteld dat de synagoge in deze tijd ontstond – wat door sommigen echter wordt bestreden. In ieder geval is het wel zo dat men een sterke Babylonische invloed heeft ondergaan. Kijk maar naar de namen van de maanden; men nam ook het Aramees alfabet over.

Einde van het koningschap

Degenen die in het heilig land waren achtergebleven probeerden onder leiding van een zekere Gedalja provisorisch de zaken door te zetten. Waarschijnlijk was hij een functionaris van de gouverneur in Samaria, waarbij Juda werd ingedeeld. Hij werd echter al snel om het leven gebracht. Het is mogelijk dat men in de resten van de tempel nog enige liturgie heeft gevierd. Het religieuze centrum was verplaatst naar Babylonië. De glorie van de Heer had de tempel verlaten (Ezechiël 1 en 10). Het was het einde van het koningschap, het begin van het einde van het profetisme, en de opkomst van de priesters als leidende klasse.

De ballingschap speelt in de hele Bijbel een belangrijke rol. Er zijn verspreid over de Bijbel teksten over de ballingschap te vinden. We kennen de boeken die in die periode gedateerd kunnen worden en zich in die periode afspelen: Jeremia, Jesaja (hoofdstukken 40-66), Klaagliederen, Baruch, Ezechiël, Haggai, Zacharia, Ezra en Nehemia. Maar er zijn elders in de Bijbel ook verwijzingen naar de ballingschap, ook in teksten die vóór de ballingschap zijn gedateerd of gaan over de geschiedenis vóór de ballingschap. Een mooi voorbeeld is Leviticus 26, 32-46, dat gaat over de goede omgang met grond (sabbatsjaren) en het leven in het land van de vijand.

We treffen in de Bijbel weinig informatie aan over de periode dat Israël in ballingschap verkeerde, noch van de ballingen, noch van de achterblijvers. Er is geen beschrijving van deze periode zoals die er wel is van andere periodes. Wat is er in de ballingschap gebeurd? Welke transformatie heeft Israël doorgemaakt?

Het is uit bepaalde teksten duidelijk dat er een collectief zondebesef groeide: ‘Dan zullen zij hun schuld en die van hun voorouders bekennen, hoe zij Mij ontrouw zijn geweest en tegen Mij in zijn gegaan, zodat ook Ik tegen hen ben ingegaan en hen in het land van hun vijanden gebracht heb’ (Leviticus 26, 40-41) en in Baruch lezen we: ‘Wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God. Ongehoorzaam waren wij; wij hebben niet naar Hem geluisterd en niet geleefd volgens zijn voorschriften. […] Wij hebben niet geluisterd naar de woorden van de profeten die de Heer onze God ons zond. Wij gingen hardnekkig onze eigen weg, dienden andere goden en deden wat de Heer onze God mishaagt’ (Baruch 1,17-22).

Vergeving

Paus Johannes Paulus II heeft met het oog op het millenniumjaar – in 2000 – nagedacht over de zuivering van ons geweten en onze geschiedenis. Hij heeft vergeving gevraagd voor de zonden van de kinderen van de kerk in verleden en heden. Dit was gedurfd en nieuw, maar het sluit wel aan bij het volk Israël dat met berouw terug ziet op zijn verleden.

In de ballingschap heeft het volk Israël opnieuw moeten nadenken over wie God is en hoe de relatie van de mens met God eruit ziet, en hoe die relatie kan worden beleefd. Dat zie ik op drie vlakken:

– Men heeft moeten nadenken over God die blijkbaar ook zonder instituties kon bestaan (tempel, koningschap …). En welke instituties kwamen voor de oude in de plaats? Het priesterschap. En ook de tempel kwam in bescheiden vorm terug.

– Hoe verhoudt God zich tot het kwaad dat de mens bedrijft? De ballingschap werd verstaan als een uiting van Gods toorn.

– In het algemeen wordt ook aangenomen dat het besef van Gods universaliteit in de ballingschap is toegenomen. Hij ontsteeg de positie van nationaal-god van Israël. Van hieruit komt ook het besef dat alle volken met God te maken hebben en dat alle volken en de hele schepping van Hem komt.

Kortom: er vond een theologisch denkproces plaats. Hoe kon Israël in de ballingschap nog spreken van God en zijn liefde voor zijn volk? Hoe kon Israël God opnieuw leren verstaan? De ballingschap is een uitzuiveringsproces geweest en een verdieping van het geloof in de ene God waarvan de hele Bijbel spreekt. Er waren meerdere meningen en theologische visies. Die zijn deels in de Bijbel terechtgekomen. Maar er is wel een keuze gemaakt. Er waren wellicht tegenstanders van de herbouw van de tempel, maar de tempel kwam er uiteindelijk wel (totdat in 70 na Christus de tempel definitief werd verwoest door de Romeinen en nooit meer zou worden herbouwd). De koning kwam niet terug; dat was in de gegeven omstandigheden onmogelijk. De koning bleef in de teksten wel een belangrijk rol spelen en werd vooruit geprojecteerd in de toekomst als de messias.

Ballingschap en het christendom

Is het begrip ‘ballingschap’ op het christendom van toepassing? Ja, in zoverre dat het christendom afscheid moet nemen van instituties en een gevestigde plaats in de samenleving. Dit is onder andere een gevolg van de krimp en de ontkerkelijking. Het christendom moet nadenken over wat wezenlijk is en waar ze aan vast moet blijven houden. Over hoe ze in deze tijd over God kan spreken; andere omstandigheden vragen om aanpassingen.

Als je aanneemt dat de kerk in een soort ballingschap verblijft, moet je accepteren dat dat een behoorlijke tijd kan duren, en dat het behoorlijk ingrijpend is. De Tsjechische schrijver Thomáš Halík schrijft in zijn boek De nacht van de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid: ‘Ik zeg vaak dat de kerk in de seculiere wereld in een situatie verkeert die lijkt op de Babylonische ballingschap van het Joodse volk. Met dat verschil dat de Joden, dankzij hun ervaringen in de diaspora, een enorm vuur van religieuze vernieuwing konden laten ontvlammen, met name doordat in plaats van de verwoeste tempel, de synagogen kwamen, die meer dan ‘kerken’ en tempels, scholen zijn – scholen waar het leren wezenlijk verbonden wordt met het horen van Gods Woord en met gebed. Door deze zogenaamde transformatie – het gebruiken van de crisis als kans – ontstond in plaats van de oude Joodse godsdienst het judaïsme, en het bleef daarna overeind bij alle historische rampen die het Joodse volk troffen, en beïnvloedde de beginfase van het christendom fundamenteel.”

Wat kunnen we zeggen over de situatie waarin we als kerk verkeren en wat kunnen we zeggen over de toekomst? Op de eerste plaats zou ik willen zeggen: accepteer de situatie als ballingschap, durf te zeggen dat het niet goed gaat, noem niet vitaal wat niet vitaal is. Ik zeg dit niet omdat ik depressief ben, of om een beker negativiteit over u uit te gieten. Ik denk dat de hoop juist zit in de erkenning en de acceptatie van de ballingschap. In exilio spes.

Opnieuw doordenken

In dit verband verwijs ik graag naar de programmamaker Leo Fijen die als eerste van zijn ‘tien punten voor de kerk’ heeft: Stop met klagen, het is funest. In de komende decennia staat ons een belangrijke taak te wachten om ons geloof en ons eigen geloofsleven opnieuw te doordenken. Dat is een taak van de kerk als geheel met al haar verschillende geledingen: paus en bisschoppen, priesters en werkers in het pastoraat, de theologen én de gelovigen in de parochies en de kerken.

De opdracht is om ons geloof in de ene God, in de verlossing in Christus en in de werkzaamheid van de heilige Geest vast te houden en – in nieuwe maatschappelijke en kerkelijke omstandigheden – gestalte te geven. Het is een zoeken naar een nieuwe vorm voor dezelfde inhoud. En dat is niet zo gemakkelijk want een andere vorm kan ook invloed hebben op de inhoud, en dat maakt het zo spannend en moeilijk. Het zal een zoektocht zijn die voortgaat en waarvan je pas achteraf kunt zeggen hoe het gelopen is.

Mgr. dr. C.F.M. van den Hout (1964) is bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk. Sinds 3 juni 2017 is hij bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij is gespecialiseerd in de theologie van het Oude Testament. Hij publiceerde in 2009 het boek Struikelblokken op de weg naar restauratie. Het boek Zacharia als dramatische tekst.