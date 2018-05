Aantallen doen er toe

Tamarah Benima

Ik wil het hebben over aantallen. Alle bisschoppen van Chili hebben hun ontslag aangeboden aan de paus. Alle. Maar liefst 34! Door zijn onthoofding van de katholieke kerk in Chili heeft paus Franciscus zich de geschiedenisboeken ingeschreven. In januari zat hij nog volop in de ontkenning over seksueel misbruik door de kerkleiders. Maar zie, alle bisschoppen werden op het matje geroepen, en hebben zelf het kleed onder hun voeten weggetrokken.

Aantallen! De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties wil een onafhankelijk onderzoek naar het geweld van Israël tegen Palestijnse demonstranten in Gaza. Hamas heeft verklaard dat 53 van de 62 doden die maandag vielen door Israëlisch vuur, strijders zijn uit eigen Hamas-milities. Die Mensenrechtenraad telt op het ogenblik vertegenwoordigers uit 46 landen (ongeveer 25 procent van alle landen ter wereld). Je gelooft je ogen niet welke landen er allemaal mogen oordelen hoe Israël zich verdedigt: Afghanistan, China, Cuba, Congo, Egypte, de Filipijnen, Irak, Kenia, Pakistan, Qatar, Rwanda, Saudi-Arabië, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten, Venezuela en Zuid-Afrika. Ten minste zestien landen waar zelf van alles mis is, tot steniging, lynching en de doodstraf voor verkrachte vrouwen aan toe.

Aantallen. Weer leerlingen doodgeschoten op een Amerikaanse school. Minstens tien doden. Dit jaar is er al 22 keer geschoten op scholen. En we weten nu al: dit houdt nooit meer op, want de noodzakelijke aandacht via de media trekt copycats aan.

Aantallen. Wilders heeft voor de vierde keer zijn rechters gewraakt. De wrakingskamer oordeelde dit keer dat de rechter vooringenomen was in zijn afwijzing van Wilders’ verzoek om ook Pechtolds ‘Russen’-uitspraak te betrekken in zijn strafproces. 6500 mensen dienden een aanklacht in tegen Wilders, met hulp van politie, terwijl je wordt weggestuurd als je aangifte wilt doen van een gestolen fiets, een ingeslagen autoruit, ernstige overlast of andere criminele ongein. Aantallen – ze doen er toe, en ze geven soms een merkwaardig en verrassend beeld.