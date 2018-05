Wie begint bij de Schrift komt niet bij de hemel uit maar wordt naar de aarde verwezen

Jaap Goorhuis

Het hoofdartikel over Hemelvaartsdag op Het Goede Leven gaf ds. Jaap Goorhuis aanleiding tot een Bijbels-theologische beschouwing.

Het kernverhaal van Hemelvaart is Handelingen 1:1-11. We lezen daar dat de leerlingen van Jezus zagen dat Hij werd opgenomen en een wolk Hem aan hun ogen onttrok.

Wie een beetje thuis is in de beeldtaal van de Schrift weet dat dit geen meteorologische wolk is. Het is de wolk van Gods verborgen aanwezigheid uit Exodus. Het is God zelf en wat de leerlingen dus zien is dat Jezus inkeert in de sfeer van God.

Dat is wat met het woord ‘hemel’ bedoeld wordt. Dat is geen plek in de lucht, maar het is de sfeer van God, zoals de aarde de sfeer van de mensen is, zie Psalm 115.

Leeswijzer

Wie het verhaal van Lucas leest met ook maar een beetje Schrifgeleerde ogen, moet meteen denken aan de hemelvaart van Elia in 2 Koningen 2. Sterker nog: Lucas heeft dit verhaal ongetwijfeld op zijn schrijftafel gehad; of misschien ook niet, want hij kende het uit zijn hoofd. Dit verhaal nu is de leeswijzer bij Handelingen 1.

Elia gaat met Elisa op weg vanuit Gilgal. Achtereenvolgens gaan zij naar Bethel, naar Jericho en naar de Jordaan. Steeds zegt Elia tegen zijn leerling: blijf toch hier, ga niet met me mee. Steeds is het antwoord van Elisa: ik zal u niet verlaten.

Bij de Jordaan, aan de overkant daarvan, nadat zij waren overgestoken, zegt Elia tegen Elisa: doe een wens. Elisa vraagt om een dubbel deel van de geest die op Elia is. Elia antwoordt: als je ziet dat ik van u wordt weggenomen, dan zal dat gebeuren. En dan staat er: En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. En Elisa zag het!

Daar gaat om, dat Elisa het zag. Precies dát wordt ook door Lucas gezegd: de leerlingen van Jezus zagen het! Dat betekent dat zij zullen voortgaan in het spoor van Jezus, zoals Elisa voortging in het spoor van Elia. De profetenmantel rust nu op hen en zij wachten, net als Elisa, op bekrachtiging door de Geest van God.

Beeldtaal

Hemelvaart betekent dus dat de bal nu echt en definitief bij de leerlingen ligt. Evenals Elisa staan zij er nu alleen voor. Dat wil zeggen: hier op aarde, maar dat is dan ook de plek waar Gods wil gedaan moet worden. Waar is Jezus ondertussen gebleven?

Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Ook dat is beeldtaal en ontleend aan Psalm 110. Jezus is ons hoofd in de hemel, beeldtaal van de apostel Paulus. Wij, zijn gemeente, zijn z’n lichaam op aarde, het lichaam van zijn opstanding.

Beeldtaal! Er zit niet ergens in de lucht een hoofd zonder lijf en er is hier op aarde evenmin een lichaam zonder hoofd. Zinvolle beeldtaal die uitdrukt dat de gemeente zich oriënteert op haar Heer totdat al zijn vijanden als een voetbank voor zijn voeten zijn gelegd (Psalm 110).

Ook weer: beeldtaal! Daarom begint de beurtspraak bij de Tafel van de Heer met de oproep: verheft uw harten! En antwoordt de gemeente: wij hebben ons hart bij de Heer.

Naar de aarde verwezen

Wie begint bij de Schriften komt niet bij de hemel uit, maar wordt naar de aarde verwezen, net zoals de leerlingen in Handelingen 1. Hij komt evenmin uit bij, en dus ook niet in problemen met, moderne vragen met betrekking tot wereldbeeld en wetenschap.

Het feest van Hemelvaart is één geheel met Pinksteren. Het is de afsluiting van de paastijd en ook van het opstandingsverhaal zelf. Bij Johannes is dat duidelijk te zien als je tenminste doorleest tot het eind van hoofdstuk 20. Dan pas is het opstandingsverhaal in zijn geheel verteld. Bij Johannes vallen Pasen en Pinksteren op dezelfde dag. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zeggen in één beweging en met gebruik van (de) Bijbelse beeldtaal: het verhaal gaat door.

Wie deze verbanden verbreekt betaalt een hoge prijs: Pasen wordt een onmogelijk wonderverhaal, Pinksteren een vaag spookverhaal en Hemelvaart verdwijnt van het tableau, want je moet het niet te gek maken.

Ds. Jaap Goorhuis uit Smalle Ee is emeritus predikant in de PKN.