Trump, kijkcijfers en voorproefjes

Contrapunt

Sytze Faber

Het verschil met zijn voorganger had niet groter kunnen zijn. President Obama bood de mensheid hoop op een ietsje betere wereld. Appelleerde aan het goede in mensen. Ademde geestelijke adeldom. Was bedachtzaam, soms wel eens té. Nooit een geur rond hem van corruptie en van schandalen in welke soorten en maten dan ook.

President Trump is in alles zijn tegenvoeter. Hoop, geweten en barmhartigheid, men associeert hem er niet mee. Hij ademt schaamteloosheid. Roept het beeld op van een door zichzelf geobsedeerde narcist. Doldriest. Schept behagen in krenken. Liegen is zijn eerste natuur. Tijdens het eerste jaar van zijn presidentschap werden drieduizend leugens geteld. Ze hebben dezelfde functie als zijn dwangmatige getwitter: permanent aandacht trekken met snel wisselende voorstellingen. ‘Stay tuned!, ‘Blijf kijken!’(naar mij). De politiek als tv-productie, met hem in de hoofdrol.

Trump kan – het is narcistische personages eigen – de zon slecht in het water zien schijnen. Vandaar zijn behoefte om alles wat aan Obama herinnert, teniet te doen. Handelsverdragen. De Obamacare, eerste stap naar een menswaardig zorgstelsel voor miljoenen in armoede levende Amerikanen. De dooi, na zestig jaar, in de betrekkingen tussen de VS en Cuba. Het in 2015 gesloten wereldomvattende Klimaatakkoord, de eerste serieuze poging de opwarming van de aarde te beteugelen.

Iran-deal

Als laatste klapstuk afgelopen week de opzegging door hem van de Iran-deal. Het drie jaar geleden gesloten akkoord tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Europa, China, Rusland en Iran om, in ruil voor de opheffing van economische sancties, een punt te zetten achter de nucleaire ambities van Iran. Het internationale atoomagentschap concludeert op grond van frequente inspecties – en wordt niet tegengesproken door de Amerikaanse en (een deel van) de Israëlische veiligheidsdiensten – dat Iran de gemaakte afspraken nauwgezet nakomt. Trump (en Netanyahu) weet het echter beter en deponeert de deal op de schroothoop. En, zoals gebruikelijk bij hem, er lijkt geen plan B te zijn. De haviken in zijn omgeving hebben het over het wegjagen van de Iraanse regering, een regime change. Dat zou, na Irak en Libië, uitmonden in een nieuwe rivier van bloed.

Saudi-Arabië, grootimporteur van westers wapentuig, broeinest van moslimfundamentalisme en jihadisme, ervaringsdeskundige in onthoofdingen en zweepslagen van andersdenkenden, kan zijn geluk met het opzeggen van de deal niet op. Het (genante) vreugdedansje van Trump bij zijn bezoek aan Riyad met de sjeiks was kennelijk alleen nog maar een voorproefje!

Topontmoeting

Een aanvulling. Het lijkt dat Trump nooit een plan B achter de hand heeft, in werkelijkheid is dat er wel, maar altijd hetzelfde. Zorgen dat hij steeds met nieuwe acties, nieuwe tweets nieuwe aandacht voor zichzelf genereert. In plaats van Bill Clintons ‘It’s the economy, stupid’, is het bij hem ‘It are the ratings, stupid’. Het draait om de kijkcijfers, stommeriken. Vandaag over een maand is er de intrigerende topontmoeting tussen hem en de Noord-Koreaanse dictator en kampioen mensenrechtenschenner Kim Jong-un. Die heeft steevast een paar onschuldige gevangenen achter de hand om politieke tegenstanders te paaien met hun vrijlating. Eergisteren waren het drie Amerikanen. Trump had vanzelfsprekend een perfecte mediashow georganiseerd van hun aankomst. Hij prees Kim alvast de hemel in en riep het drietal rolvast toe: ,,Gefeliciteerd. Ik denk dat jullie de meeste tv-kijkers ooit hebben op dit tijdstip.” En hijzelf natuurlijk.

Kim Jong-un kon tevreden zijn. Het was weer een voorproefje. Een vleierijgevoelige narcist met een obsessie voor kijkcijfers en ‘Blijf kijken!’, zal het afleggen tegen het cynisme van de pure machtspoliticus. Die 12e juni, hij ziet er naar uit.

