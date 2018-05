Strandheem Festival overwint de regen met bezoekersrecord

Jan Auke Brink

Het regent gestaag op hemelvaartsochtend. Auto’s parkeren even voor tien uur op het grasveld naast het terrein van het Strandheem Festival bij Opende. Mensen stappen uit, lopen vlug door het drassige gras naar het plankenpad bij de ingang van het festivalterrein.

De grote tent van het evangelisatiefestival zit dan al bomvol. Snel plaatsen vrijwilligers van de organisatie nog stoelen aan de zijkant van de tent. Wie hier geen plekje meer vindt, kan in de kleinere theatertent verderop via een liveverbinding de openingssamenkomst volgen.

Ontspannen sfeer

Ondanks het tegenvallende weer, zeker na de zonnige dagen die achter ons liggen, is de sfeer in de tent vrolijk ontspannen. De Opwekkingsliederen van zangeres Elise Mannah en haar band vallen in vruchtbare aarde.

Er wordt volop gezongen, geklapt, gebeden en door een enkeling zelfs voorzichtig gedanst. Meteen vanaf het begin winnen Mannah en band de aanwezigen voor zich met een mix van bekende Opwekkingsliederen en eigen nummers.

Terwijl de regen nog op het tentdak klettert, zet zij haar lied Daar zeg je U tegen in, met daarin de zin ‘Het ruisen van de regen, daar zeg je U tegen’. Ontspannen gelach gaat op in de tent. Alles is goed op Strandheem Festival.

Of in ieder geval bijna alles. Want in het oorspronkelijke programma zou ds. Arie van der Veer voorgaan in de openingsbijeenkomst. Maar vanwege het herseninfarct waardoor hij een maand geleden werd getroffen, moest de organisatie op zoek naar een vervanger. Dat werd schrijver en prediker Jan Pool.

Verlangen

Die doet dat met verve. Pool knoopt het festivalthema ‘Vurig verlangen’ op soepele wijze aan Bijbelverhalen en aan eigen observaties. Zijn belangrijkste boodschap: blijf verlangen naar de Heer.

Dat verlangen komt niet vanzelf, want er zijn veel concurrenten. ,,Als ik ’s ochtends wakker word, wil ik mijn mail lezen, mijn krantje pakken, met mijn mobiel bezig of wat eten. Dan verlang ik niet naar Jezus. We zijn altijd druk. Soms zijn we zelfs druk met goede christelijke werken. Maar we moeten de tijd nemen. Jezus wil maaltijd houden met ons. Hij wil intiem zijn met ons. Maar wij zien Hem niet.”

Pools advies: ga ’s ochtends rustig zitten, richt je tot de Heer en vraag Hem om je te laten verlangen. ,,Dat werkt, dan komt het verlangen altijd.”

Aansluitend zetten Mannah en band het lied Wees mijn verlangen in. Met groot gevolg: er wordt weer ruimschoots meegezongen.

Sport en spel

Ondertussen is het droog geworden in Opende. Er liggen nog wat plassen op het terrein, maar die drogen al op. Dat is precies op tijd voor het sport- en spelprogramma dat voor de kinderen is opgezet. Tijdens de openingsdienst konden ouders die dat wilden hun kinderen in speciale tenten onderbrengen. Maar vanaf het einde van de ochtend is er een uitgebreid buitenprogramma, met onder meer voetbal, springkussens en boogschietwedstrijden.

Wie niet wil meedoen aan het georganiseerde vermaak kan ravotten op de strobalen op het festivalterrein. En veel ouders met kinderen zitten bij zanger Lars Gerfen in de theatertent. ,,Ik ben misschien wel de enige katholieke singer-songwriter in Nederland”, zegt Gerfen. ,,Wij kennen helemaal niet zo’n traditie als de evangelische wereld.”

De volwassenen die nog extra verdieping zoeken kiezen in de middag tussen verschillende workshops, een bezinningswandeling of een seminar. Anne-Rina Pul (19) uit Frieschepalen en haar moeder Grytsje Hovius (58) uit Ureterp zijn aangeschoven bij de workshop ‘Geloofsopvoeding’ door schrijfster Willemijn de Weerd.

Het was het idee van Anne-Rina om samen naar het Strandheem Festival te gaan. ,,Ik wilde er graag heen omdat ik vroeger elke zondag naar de kerk ging, maar tegenwoordig sla ik wel eens een zondag over. Dat vind ik niet erg, maar als ik te vaak niet ga, dan mis ik het wel. Het voelde goed om hier nu heen te gaan.”

Herhaling

Anne-Rina heeft zelf nog geen kinderen, maar de workshop over geloofsopvoeding leek haar toch het interessantst. ,,Er is tegelijkertijd een seminar over de kracht van vergeven. Dat leek me ook wel wat. Maar ik wilde toch graag hierheen, voor als ik later zelf kinderen krijg. Uit deze workshop heb ik vooral geleerd dat herhaling heel belangrijk is, en dat het goed is om in gesprek te gaan met kinderen.”

Deden haar ouders dat ook? ,,Het had misschien wel iets meer gemogen”, zegt Anne-Rina voorzichtig. ,,Nóg meer”, vraagt haar moeder dan. ,,Ja, maar ik ben daar ook wel heel erg van. Het is voor mij niet snel genoeg.”

Belangstelling

Na de workshop gaan Anne-Rina en Grytsje naar de theatertent, waar Matthijn Buwalda een akoestisch optreden houdt. Ook daar is de belangstelling weer groot. Net als ’s ochtends bij de openingsdienst slepen vrijwilligers banken en stoelen aan om meer zitplekken te creëren.

Commissievoorzitter Dick Keizer staat er lachend naar te kijken. ,,Dit is toch te gek? Het is zo druk. Ik geniet er echt van als we alle zeilen moeten bijzetten omdat er zo veel mensen zijn.”

Keizer schat het totaal aantal bezoekers bij het ochtend- en het middagprogramma op ruim drieduizend. ,,Er zijn na de ochtenddienst veel meer mensen blijven plakken dan vorig jaar. Dat maakt het heel gezellig op het terrein. Zo veel bezoekers hebben we nog nooit gehad.”