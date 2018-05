Primeur: examentraining op Opwekking

Wybe Fraanje

Jongeren in de eindexamenklassen hoeven dit jaar de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking niet aan zich voorbij te laten vanwege de examens die maandag gaan beginnen. Op de conferentie – ‘Opwekking’ in de volksmond – wordt volgende week voor het eerst in de 47-jarige geschiedenis professionele examentraining en –bijles aangeboden.

In de tent waar ook de tienerdiensten plaatsvinden, worden op zaterdag- en zondagmiddag honderd schoolbanken geplaatst, waar leerlingen aan de slag kunnen met hun studie. Docenten van onder meer de evangelische middelbare school De Passie, met vestigingen in Utrecht, Rotterdam en Wierden, begeleiden de leerlingen en geven waar nodig advies en bijles.

Het is vaker voorgekomen dat Pinksteren vlak voor of midden in de examenperiode viel, maar dit jaar wordt er voor het eerst rekening mee gehouden in het programma.

Een ander nieuw element is een plenaire ‘nazorgbijeenkomst’ op maandag, waar mensen kunnen napraten over de genezingsdienst van de avond ervoor en vragen kunnen stellen. Martin Koornstra leidt die dienst.

Vraag en antwoord

Ruben Flach, directeur van Stichting Opwekking: ,,We merkten dat er nogal eens vragen rijzen over de genezingsdiensten. Bijvoorbeeld waarom genezing bij de een wel gebeurt en bij de ander niet.” Flach noemt de bijeenkomst een ‘Q and A-meeting’, een vraag-en-antwoordsessie met Martin Koornstra. Flach: ,,Zo blijft Opwekking bijleren en zichzelf vernieuwen. Dat is een kenmerk van een gezonde organisatie.”

De organisatie van Opwekking heeft in aanloop naar de conferentie vanvolgende week gevraagd ofmensen iets willen delen of ze vorig jaar zijn ‘aangeraakt door God tijdens de dienst van genezing op zondagavond’.

Ineen verhaal vanmaximaal zeshonderd woorden konden ze hun getuigenis sturenover hun genezing van een ziekte of aandoening – met de eventuele reactie van een arts.

Opwekking is een gezinsconferentie die is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar 55.000 christenen uit verschillende kerken en gemeenten met elkaar het pinksterfeest vieren, aldus de organisatie.

Diversiteit

Ruben Flach constateert dat de kerkelijke diversiteit van de conferentie flink is toegenomen Dat zegt hij vandaag in een interview in de Wykein: ,,Die trend is in de jaren negentig begonnen: steeds meer mensen uit de traditionele protestantse en rooms-katholieke hoek kwamen naar Opwekking. Sinds een paar zijn die in de meerderheid, denken we.

Dat is een gevoel.Wekunnen het niet staven, want we vragen de mensen niet bij welke kerk ze horen.” Volgens Flach is de conferentie in 48 jaar tijd uitgegroeid tot een symbool van samen kerk-zijn.

De Evangelische Omroep zendt op eerste pinksterdag de tv-kerkdienst vanaf Opwekking live uit.