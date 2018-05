Kardinaal Eijk begrijpt de paus niet

Frans Wijnands

In een publicatie in de conservatieve Amerikaanse (tweewekelijkse) krant National Catholic Register – en op een Italiaanse site – bekritiseert hij het optreden van paus Franciscus.

Eijk noemt het recente besluit van de paus om geen uitspraak te doen in een meningsverschil binnen de Duitse bisschoppenconferentie ‘volstrekt onbegrijpelijk’. Eijk verwijt de paus dat hij verwarring sticht omdat hij geen standpunt heeft ingenomen volgens de kerkleer. In dit geval: géén communie voor protestantse partners van katholieken. Daarvoor liggen de geloofsopvattingen van katholieken en protestanten te ver uiteen: transsubstantiatie versus consubstantiatie.

De meerderheid van de Duitse bisschoppen vindt dat er in bepaalde gevallen en onder strikt voorgeschreven voorwaarden communie voor protestanten in een religieus-gemengd huwelijk mogelijk moet zijn.

Maar zeven Duitse bisschoppen, onder wie de aartsbisschop van Keulen kardinaal Rainer Woelki, stuurden een bezwaarschrift naar de Congregatie voor de Geloofsleer, het belangrijkste Vaticaanse ministerie.

Unaniem

Onlangs ontving de paus een Duitse delegatie om over het meningsverschil te praten. Volgens Eijk had de paus toen meteen duidelijk moeten maken dat er geen sprake van intercommunie kan zijn, op grond van de kerkelijke leer. In plaats daarvan kaatste hij de bal terug en verzocht het Duitse episcopaatomde zaak nog eens te bespreken en naar een gemeenschappelijk standpunt te zoeken. Liefst unaniem, in eensgezindheid.

‘Unanimiteit over wat?’, vraagt kardinaal Eijk zich af. Want áls ze er al unaniem uit zouden komen, dan zou dat betekenen dat elke bisschoppenconferentie in de wereld soortgelijke leerstellige besluiten zou kunnen nemen, buiten paus en Curie om.

Eijk gooit olie op het vuur wat betreft de binnenkerkelijke discussie over de bevoegdheden van de lokale bisschoppen. Wat de paus betreft mogen die best worden uitgebreid. In de pauselijke exhortatie Amoris laetitia schreef hij al dat de Curie niet bij elk leerstellig, moreel of pastoraal debat het laatste woord moet hebben. Alleen over de fundamenten van het geloof kan alleen de paus zich uitspreken.

Heilzame decentralisatie

Voorstanders van die visie verwijzen naar het bijna vergeten Tweede Vaticaans Concilie waar soortgelijke beslissingen werden genomen. Paus Franciscus wil meer bevoegdheden naar de regio delegeren in wat hij ‘een heilzame decentralisatie’ noemt. Maar tegenstanders zeggen dat de chaos gaat uitbreken als het centrale gezag de teugels laat vieren. Zij – en ook kardinaal Eijk – waarschuwen dat de eenheid binnen de R.-K. Kerk in gevaar is.

Eijk bevindt zich met zijn scherpe kritiek op de pauselijke lankmoedigheid in gezelschap van onder anderen de Duitse kardinaal Gerhard Müller, de vorige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Die gebruikte de National Catholic Register ook als podium voor zijn kritiek. Het pauselijk optreden in de kwestie over de intercommunie noemt hij ‘armzalig’. En ook hij waarschuwt dat de eenheid binnen de wereldkerk verwoest wordt als er geen duidelijke gezagslijnen zijn.

Het is al vanaf zijn aantreden duidelijk dat niet iedereen gelukkig is met de manier van leiding geven van Franciscus. Hij brak met een eeuwenlange traditie dat pausen in alles het laatste woord hadden. Franciscus daagt iedereen uit om mee te denken, suggesties aan te dragen. Maar collegialiteit en decentralisatie zijn begrippen die haaks staan op de piramidale gezagsstructuur van de R.-K. Kerk. Wie daaraan rammelt, riskeert dat het hele bouwwerk instort.

Eijk zegt aan het eind van zijn publicatie dat hij het niet kan helpen in deze kwestie te moeten denken aan artikel 675 van de katholieke catechismus met als beginzin dat ‘Voorafgaand aan de komst van Christus de Kerk een laatste beproeving moet doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen’. Het is niet meer en niet minder de komst van de Antichrist. Alsof nu dat moment is aangebroken…