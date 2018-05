Hemelvaart: er kwam een mens in de hemel

Veel christenen weten nooit zo goed wat ze aanmoeten met Hemelvaartsdag. De heilsfeiten van de andere christelijke feesten, Kerst, Pasen, Pinksteren, zijn duidelijk, maar wat is nu eigenlijk de betekenis van Jezus’ hemelvaart voor Zijn volgelingen? Wat vieren we morgen nu eigenlijk? Had Jezus niet gewoon beter op aarde kunnen blijven?

In de Bijbel zijn diverse redenen voor Jezus’ hemelvaart te vinden. Zo onderwees Hij zelf dat hij moest terugkeren naar Zijn Vader. Op de avond van het laatste Pesach-maal wist Jezus dat de tijd gekomen was dat Hij uit de wereld zou terugkeren naar de Vader (Johannes 13:1). Die avond zei Jezus dat ook tegen Zijn leerlingen. ,,Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik hem jullie zenden.” (Johannes 16:7).

Die pleitbezorger (paraklètos in de grondtekst) is de Heilige Geest. Ook Lucas schrijft dat Jezus naar de hemel ging om de uitstorting van de Heilige Geest mogelijk te maken.

,,Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van Mijn Vader aan jullie wordt ingelost”, zegt Jezus tegen Zijn discipelen (Lucas 24:49). ,,Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.”

Middelaar

Zonder Jezus’ hemelvaart zouden Zijn volgelingen – onder wie wij – de Geest niet kunnen krijgen. Maar Jezus moest nog meer doen in de hemel. Hij moest plaatsnemen aan de rechterhand van de Vader om voor ons te pleiten. Ook dat zouden wij missen als Jezus op aarde was gebleven. De Aanklager klaagt ons voortdurend aan voor Gods troon (Openbaring 12:10), maar Jezus pleit constant voor ons (Romeinen 8:34).

Jezus had het offer volbracht met Zijn kruisdood op Golgotha en had de dood overwonnen met Zijn opstanding uit het graf. Maar Hij moest als Middelaar tussen God en mensen ook nog het hemelse heiligdom binnengaan om daar voor eens en altijd Zijn bloed als offer te plengen.

‘Zo heeft Hij een eeuwige verlossing verworven’ (Hebreeën 9:12). Ook Hebreeën 12:22-24 wijst daarop: op de hemelse berg Sion werd het bloed van Jezus voor ons gesprenkeld in het Heilige der heiligen, voor de aanwezigheid van God zelf.

Hij kocht daar eeuwige verlossing voor ons door Zijn offer. En Hij sprenkelde het bewijs van gekochte verlossing daar in de aanwezigheid van de almachtige God de Vader.

Cruciale waarde

Jezus heeft mogelijk gemaakt dat God en mens verzoend worden, en op Hemelvaartsdag leverde Hij het bewijs er meteen bij. Want dat Jezus, die volledig God en volledig mens was, in de hemel, de allerheiligste plek, kwam is niet zonder betekenis. Er kwam een mens in de hemel, wat daarvoor onmogelijk was.

Nadat de achtergeblevenen op de Olijfberg van de engelen gehoord hadden dat Jezus precies zo zal terugkeren als Hij gegaan is, spoedden ze zich naar het bovenvertrek, misschien wel hetzelfde als waar ze het laatste avondmaal vierden. Daar wijdden Jezus’ volgelingen – de mannen zowel als de vrouwen – zich vurig en eensgezind aan het gebed (Handelingen 1:14). Tien dagen later kregen ze met kracht de Heilige Geest over zich uitgestort en was de cyclus van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren voltooid.

Zo is Hemelvaartsdag van cruciale waarde voor ons als volgelingen van Jezus – ook na tweeduizend jaar nog. Ook wij kunnen vurig in gebed het pinkstervuur verwachten.

