We moeten ook kijken naar de op het leven gerichte krachten

Tjerk de Reus

Christien Brinkgreve beschrijft in haar nieuwe boek hoe goed en kwaad door elkaar lopen in mensenlevens. Raadselachtig, vindt zij. Het kwade maakt haar onrustig, ze zet haar kaarten op ‘verbinding’.

Het nieuwe boek van Christien Brinkgreve, Het raadsel van goed en kwaad, heeft een persoonlijk karakter. Ze schrijft dat ze er niet uitdrukkelijk voor koos om dit boek te schrijven, eerder overkwam het haar: ze besefte de noodzaak om het ‘raadsel’ van goed en kwaad aan een onderzoek te onderwerpen.

Lastig, vond Brinkgreve, want juist de duistere, kwade en misdadige krachten die in de mens huizen maken haar onrustig en bevreesd. Daarmee toont Brinkgreve zich kwetsbaar, op een manier die het voor de lezer aangenaam maakt dit boek tot zich te nemen.

Brinkgreve is emeritus-hoogleraar sociologie en publiceerde vele boeken, waarvan een aantal over de psychoanalyse. Ze stelde haar nieuwe boek samen naar analogie van de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach (1685-1750): ze begint met een ‘aria’, daarop volgen de ‘variaties’, waarna het geheel wordt afgesloten met opnieuw een ‘aria’. De ‘variaties’ nemen het grootste deel van het boek in; het zijn uiteenlopende gedachtes, overwegingen, gesprekken en mijmeringen over goed en kwaad in mensenlevens en dus over, zoals de ondertitel luidt, ‘wat mensen beweegt’.

Twee kernen

Met een schuin oog kijkend naar de grote psychiater Sigmund Freud (1856-1939) wijst Brinkgreve op twee kernen in de mens, of beter gezegd: twee typen motivatie. Aan de ene kant kennen we in onszelf ‘destructieve’ krachten, door Freud ‘doodsdrift’ genoemd. Aan de andere kant ontdekken we in onze ziel iets wat je ‘levensdrift’ kunt noemen: het positieve, de krachten ten goede, levensenergie, de beaming van het leven. Brinkgreve besteedt aan beide ‘krachten’ aandacht, en haar slotsom luidt dat ze beide kenmerkend zijn voor wie de mens is. Daar zullen we het mee moeten doen.

Maar wel kunnen we onszelf wat beter proberen te begrijpen. Als een ware humanist gelooft Brinkgreve in de samenhang tussen begrip en ethiek: als we het kwaad beter leren begrijpen, gaan we als vanzelf ook de goede kant op. Ooit zeiden de humanisten: bouw scholen, dan kun je gevangenissen afbreken. In die lijn denkt Brinkgreve. Daarbij gaat het erom waarop je je aandacht richt: ‘Geef je aandacht aan wat goed gaat, aan de creatieve en constructieve krachten, dan zullen die als ze in het licht worden gezet, krachtiger worden.’

Voor Brinkbreve is ‘verbinding’ de kern waarom alles draait. Het gaat namelijk bij beide ‘krachten’ – de doodsdrift en de levensdrift – om ‘contact’ of juist het gebrek daaraan.

Zij noteert: ‘het lossnijden van de verbindingen’ leidt tot ‘destructie’, tot ‘desintegratie’ en tot ‘innerlijke leegte’. En omgekeerd geldt: wie zich verbindt met anderen ervaart ‘helende’ krachten, zoals liefde en vriendschap. Je kunt je ook verbinden met ‘sferen’, zoals de natuur en de muziek, en dan komen zaken als vitaliteit, energie en creativiteit in beeld. Waarom Brinkgreve hier de religie niet eventjes noemt, is raadselachtig, terwijl ze toch ook ergens noteert: ‘De dood van God, als bevrijding binnengehaald, heeft onvoorziene en kwalijker gevolgen dan we konden dromen.’

Problemen

Je zou hierbij toch kunnen bedenken dat het overgrote deel van de wereldbevolking religie ervaart als een belangrijke verbindende factor: tussen mensen onderling en tussen de mens en ‘het hogere’ ofwel datgene wat hem omvat en bezielt. Maar dit gegeven krijgt in het perspectief van Brinkgreve nauwelijks aandacht; religie is in haar denkwereld eigenlijk altijd verbonden met problemen. Dat zal de ‘macht van de dominante discours’ wel zijn, zoals in ander verband te lezen valt in dit boek. Afgezien hiervan, het lijkt toch ook ietwat elitair om bezielende en verbindende krachten zo sterk te koppelen aan de hogere kunsten (klassieke muziek) en aan ‘scheppende vermogens’. Gelden die nu echt voor grote groepen in onze samenleving als zingevend en bezielend?

Brinkgreve is geschokt door de weerzinwekkende realiteit van het kwaad. Mismoedig was ze na de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten.

Als ze beschrijft dat we inzicht kunnen krijgen in ‘hebzucht’, ‘in de exploiterende omgang met de natuur’ en in ‘narcisme’ en dan ook vaststelt dat dergelijk inzicht ‘helpt’, verzucht ze: ‘Ik wil dit ook denken, overtuigd als ik ben dat verslagenheid niet helpt.’

Krachten ten goede

Dit klinkt moedig en tegelijk ook wanhopig; je kunt het wel ‘willen’ maar wat is dat waard met het oog op de harde werkelijkheid van kwaad en narigheid? Brinkgreve lanceert niettemin een belangrijke kwestie: we zouden wat meer oog mogen hebben voor krachten ten goede. Meestal leggen we de focus bij mislukking, dreiging, catastrofe, dalende pensioenen.

Over datgene wat misloopt, praten we graag. Brinkgreve duwt onze blik echter naar de andere kant. Ze corrigeert wat dit betreft filosoof Martin Heidegger die beweerde dat de essentie van het menselijke bestaan de sterfelijkheid is, ofwel: het ‘Sein zum Tode’. Nee, zegt Brinkgreve, die liever instemt met filosofe Hannah Arendt: bepalend voor het menszijn is de geboorte, ofwel onze ‘nataliteit’ en de daarmee gegeven levenskracht.

In de epiloog van haar boek noteert Brinkgreve: ‘Een hoofdstroom in het westerse denken is gericht op sterfelijkheid, op verval en vernietiging.’ Nu is het tijd ‘om de munt te keren en te kijken naar de andere kant: wat verbondenheid doet, wat contact opent aan constructieve krachten, aan op het leven gerichte energie.’

Het raadsel van goed en kwaad. Over wat mensen beweegt. Christien Brinkgreve. Atlas-Contact. 21,99 euro.