Verzet je voor de vrijheid

Tamarah Benima

De vrijheid hebben in bed te blijven liggen. De vrijheid om te douchen wanneer je wilt. De vrijheid om een boek te lezen, ongeacht welk. De vrijheid om te eten, of niet. De vrijheid om een borrel te drinken. De vrijheid om te zonnen op een naaktstrand. De vrijheid om een korte rok aan te trekken. De vrijheid om een tatoeage te laten zetten. De vrijheid om naar een sjoel te gaan. Of naar een kerk. Of naar een moskee. De vrijheid om atheïst te zijn. De vrijheid om je baan op te zeggen. De vrijheid om te werken. De vrijheid om muziek te luisteren. De vrijheid om te dansen. De vrijheid om doden te herdenken. De vrijheid om misdaden te benoemen. De vrijheid om naar therapie te gaan. De vrijheid om geen slachtoffer te zijn. De vrijheid om in opstand te komen. De vrijheid om te trouwen met wie je wilt. De vrijheid om geen soldaat te zijn. De vrijheid om te studeren.

De vrijheid om te lopen waar je wilt. De vrijheid om te reizen. De vrijheid om te scheiden. De vrijheid om seks te hebben buiten het huwelijk. De vrijheid om je te binden aan één persoon. De vrijheid om te beledigen. De vrijheid om te spotten. De vrijheid om te twijfelen. De vrijheid wetenschappelijke waarheden onderuit te halen. De vrijheid om te schilderen wat je wilt. De vrijheid om arm te zijn. De vrijheid om rijk te worden. De vrijheid om vals te zingen. De vrijheid om je te laten ombouwen. De vrijheid om te vissen. De vrijheid om ‘nee’ te zeggen. De vrijheid om ‘ja’ te zeggen. De vrijheid om dwaas te zijn. De vrijheid om met blote benen buiten te lopen. De vrijheid om te lachen.

Duizenden vormen van vrijheid. We hebben ze allemaal. Dankzij Russen, Polen, Marokkanen, Canadezen, Engelsen, Fransen, Amerikanen en de talloze anderen die zich bij de bevrijders aansloten.

Nu is het aan ons om al die vrijheden te verdedigen. Dat is nog helemaal niet zo gemakkelijk want voor je het weet wordt ‘respect’ en ‘gekwetst’ en ‘belediging’ in de strijd gegooid om de vrijheid te knevelen. Verzet je daartegen! Angst is een slechte raadgever, ‘gevoel’ is dat – als het om vrijheid gaat – ook.