Verhuizen als culturele ervaring

Edwin Visser

Achterstallig onderhoud, afspraken die niet worden nagekomen en sjouwers die extra geld willen: verhuizen in Jordanië blijkt een hele onderneming.Omdat ik per1mei ben begonnen aan een nieuwe baan hier in Amman, moesten we gaan verhuizen. We namen afscheid van ons appartement in Sweifieh, een drukke wijk in de hoofdstad en zijn terechtgekomen in een nieuw onderkomen in een ander, veel rustiger deel van de stad. De verhuizing was een kleurrijke onderdompeling in de Arabische cultuur.

Ons nieuwe huis vonden we via een advertentie op Facebook. De Jordaanse makelaar Mahmoud (‘Noem me maar Mike’) organiseerde een bezichtiging en beloofde gouden bergen.

Het hele huis zou van binnen en buiten worden geschilderd, we kregen een eigen parkeerplek onder de carport en natuurlijk zou hij de hele tuin ook even voor ons laten opknappen. Het huis beviel ons uitstekend en Mahmouds extra services waren de kers op de taart, hoewel beloften wel erg genereus klonken. Sinds we het contract hebben getekend is hij verdwenen, staat het onkruid in de tuin nog metershoog, parkeren we in de straat en is er van het buiten schilderen niet veel gekomen.

Afspraak

De huisbazin is een christenvrouw, wat best bijzonder is in dit land waar christenen een kleine minderheid zijn. Ze zag het als leiding van Boven dat ze christelijke huurders trof. Dat vonden wij eigenlijk ook wel, maar het betekende voor ons niet dat we geen zakelijke afspraken konden maken.

Ze wilde de huur een jaar vooruit betaald hebben. Dat is niet ongebruikelijk, dus we stemden er maar mee in. De afspraak was dat zij een deel van dit geld zou gebruiken om het sanitair op te knappen en de muren te verven. Maar toen het geld eenmaal op haar bankrekening stond, gebruikte ze vrijwel alles om haar armlastige zoon in Amerika te helpen. De rest was te weinig voor schilder en loodgieter.

Na wekenlang hard aandringen en de inzet van Jordaanse collega’s die de druk wat verder opvoerden, liet ze uiteindelijk een paar dagen voor de verhuizing de schilder komen. Een loodgieter is nooit komen opdagen, dus die hebben we uiteindelijk zelf er maar bij gehaald.

Verhuizing

De verhuizing stond gepland op vrijdagmorgen. Dat is een weekenddag hier, zonder de gebruikelijke drukte in de stad, dus een prima dag om een verhuiswagen te bestellen.

Via via kreeg ik het telefoonnummer van Zachariah, die een pickuptruck had. De afspraak was dat hij om acht uur ’s morgens zou voorrijden. Toen ik om kwart over acht belde om te informeren waar hij bleef, kreeg ik een slaperige Zachariah aan de lijn, die vertelde dat hij de opdracht had overgedragen aan zijn broer. Deze was het uur daarna telefonisch onbereikbaar.

Uiteindelijk kwam hij om half elf aanrijden, samen met twee sjouwers op teenslippers. De sjouwers zijn een paar uur bezig geweest om de pick-up vol te laden. Zachariah’s broer keek toe. Meesjouwen is geen optie, want hij is chauffeur. En een chauffeur sjouwt niet. De ene na de andere sigaret verdween richting zijn longen, terwijl de twee geteenslipperde mannen zich in het zweet werkten.

Tip

Halverwege de middag was al het huisraad aangekomen in de nieuwe woning. Natuurlijk wilden de sjouwers een tip bovenop de afgesproken prijs. Omdat ze zo hun best hadden gedaan en er niets gebroken was. De chauffeur wilde ook een extraatje omdat het zo laat geworden was. Volgens hem was het de schuld van de sjouwers die zich hadden verslapen. Met tien Jordaanse dinar extra per persoon zijn ze vertrokken, na me verzekerd te hebben dat ze een volgende keer graag hun diensten weer aanbieden.

Sinds we in het nieuwe huis wonen is de loodgieter nog een paar keer teruggekomen omdat er van alles lekte. Maar verder zijn we best tevreden. En een culturele ervaring rijker.

Edwin Visser werkt namens ZOA in Jordanië. Hij woont in de hoofdstad Amman.