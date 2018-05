Van losse blokjes naar een moreel kompas

Sytze Faber

De jaarlijkse Dodenherdenking wordt van een verbindend moment steeds meer een splijtzwam. Voor het overgrote deel van de huidige Nederlanders is de Tweede Wereldoorlog ‘slechts’ geschiedenis. Maar er is meer aan de hand dan het ‘geslachten gaan, geslachten zullen komen’.

De Tweede Wereldoorlog wordt ten onrechte gezien als een op zichzelf staande ontsporing. De filosofe Désanne van Brederode zei eergisteren in Trouw ,,het is ‘net een los blokje geschiedenis”. De barbarijen waren zo immens dat er, denk ik, behoefte is aan geruststelling. Die krijg je als je gelooft dat het gaat om een op zichzelf staande, unieke episode. Een los blokje. Dat relativeert. Daarom is er weinig aandacht voor hoe het mogelijk was dat eerzame, vaak christelijke huisvaders in een paar jaar omgeturnd konden worden tot massamoordenaars. Daarom is het ook taboe om vergelijkingen te maken tussen het heden en de jaren dertig. Omdat wat zich tachtig jaar geleden afspeelde een buitencategorie zou zijn, waarmee niets vergeleken kán worden. Nazi-Duitsland als verhaal op zich, basta.

Een gevolg was een zwart schema. De nazi’s waren, terecht, inktzwart en van ons ontstond impliciet het beeld dat we zo’n beetje de goedheid zelve waren. Eigen zwarte bladzijden werden weggelakt, excessen witgewassen. Dat breekt ons nu op. Doordat (de aanloop naar) de Tweede Wereldoorlog beschouwd werd als een op zichzelf staand verschijnsel, werd ook de Dodenherdenking een los blokje.

De verschrikkingen van tachtig jaar geleden moeten echter niet primair beschouwd worden als een Duitse ‘aangelegenheid’. Ze waren een afschrikwekkende illustratie dat het kwaad onderdeel is van de genen van het mensdom. De Dodenherdenking wint bij dat inzicht ook aan zeggingskracht en verbindingsvermogen. Dan gaan de ogen ervoor open dat er helsdeuren opengaan als welk volk dan ook zich superieur waant aan andere etnische groeperingen.

Als aanvaard wordt dat nazi-Duitsland niet op zichzelf staat, komt er ook ruimte – dat speelt momenteel rond 4 mei overduidelijk – de eigen monsters van het antisemitische en koloniale verleden in de bek te kijken.

Genenpakket

Uit ons land werden meer dan uit welk ander land dan ook Joden naar nazi-Duitsland gedeporteerd. Een recente studie wijst uit dat daaraan vier oorzaken debet waren. De vlucht van koningin en kabinet naar Engeland, waardoor de nazi’s bestuurlijk snel heer en meester waren in ons land. Een lakse houding van de bevolking in het algemeen tegenover intimidatie van Joden. Meegaandheid van het politieapparaat bij de deportaties. Opportunistisch gescharrel van de Joodse Raad. Hier komt nog bij dat de weinige terugkerende Joden na de bevrijding vaak op een muur van onwelwillendheid stuitten.

Na de bevrijding werd het ook politieke topprioriteit om met man en macht aan de andere kant van de wereld – de koopman overvleugelde de dominee – Indië onder de duim te houden. Die keuze voor de verkeerde kant van de geschiedenis kostte vijfduizend Nederlandse militairen het leven, aan Indonesische kant vielen 150.000 doden.

Tegenwoordig is een kinderpardon voor bij ons getogen vluchtelingenkinderen te veel gevraagd. Evenals het een helpende hand bieden aan Nederlandse kalifaatkinderen, waarvan 140 jonger dan vier jaar zijn. Het kwaad zit in de genen.

Naast het kwaad behoort – tel je zegeningen – echter ook het betere ik tot het menselijke genenpakket. Als het een én het ander geestelijk eigendom van de politiek zouden worden, komt er een eind aan de losse blokjes van het nazidom en de Dodenherdenking. Dan krijgen we een samenbindend moreel kompas.

