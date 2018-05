Strandheem Festival wil blijven groeien

Jan Auke Brink

Het Strandheem Festival groeit hard. In 2016 kwamen vijfduizend bezoekers op het evangelisatiefestival in het Groningse Opende af, vorig jaar waren dat er al 7500. De nieuwe commissievoorzitter Dick Keizer is optimistisch over dit jaar. Lachend: ,,We gaan nu natuurlijk voor de tienduizend bezoekers.”

Het festival beleeft komende week zijn 29e editie. Vanaf Hemelvaart tot en met zondag13 mei zijner onder meer muziek, gebed, workshops, jongerenactiviteiten, seminars en een bezinningswandeltocht. De toegang tot het festivalterrein is gratis, voor een beperkt aantal activiteiten moet worden betaald.

Keizer woont in Buitenpost, net aan de overkant van de Fries-Groningse grens. Hij was nog nooit op het festival geweest, tot hij vorig jaar werd gevraagd als dagspreker. ,,Ik was toen bijzonder onder de indruk. Het is echt een heel leuk festival, met een fijne sfeer en heel veel bezoekers.”

Vanuit die positieve kennismaking raakte Keizer betrokken bij de organisatie. Al snel werd hem gevraagd of hij niet de commissievoorzitter wilde worden. ,,Dat doe ik graag. Het is een prachtige club, die al een half jaar van te voren begint met de organisatie. Het zijn echt allemaal mensen met de juiste hartgesteldheid.”

,,Dat zie je ook aan de betrokkenheid van de vrijwilligers. De eerste voorbereidingen worden gedaan door een kleine groep. Maar hoe dichter we bij Hemelvaart komen, hoe meer mensen betrokken raken. In totaal werken ongeveer driehonderd vrijwilligers mee aan het festival. Hun inzet is fantastisch. Zonder hen zouden we het ook echt niet kunnen realiseren.”

Groeien

Keizer ziet het festival graag verder groeien. ,,Het zou me echt niks verbazen als we dit jaar de tienduizend bezoekers halen. Want de programmering is ten opzichte van vorig jaar nog verder uitgebreid en we doen nu ook meer aan promotie. Maar we zijn natuurlijk ook heel erg afhankelijk van het weer. Dat was vorig jaar fantastisch.”

De programmering is breed. Met bekende artiesten als Matthijn Buwalda en Kees Kraayenoord, maar ook met gospel- en praisediensten, sport en spel, een kinderoppas en een uitgebreid jongerenevenement. Keizer: ,,We richten ons niet alleen op christenen; we willen ook een fijne plek zijn voor mensen die geen christen zijn. En natuurlijk voor mensen die nog geen christen zijn. Want dat is wel waar het uiteindelijk om gaat. Strandheem Festival is een plek waar God grootgemaakt wordt, waar het evangelie bekendgemaakt wordt.”

Het festival krijgt ieder jaar een sturend thema mee. Dit jaar is dat ‘Vurig verlangen’. Keizer: ,,Dat thema zal in veel activiteiten terugkomen. Het biedt ook veel mooie aanknopingspunten. Want de mens kan een vurig verlangen naar God hebben, maar God heeft zeker een vurig verlangen naar ons.”

Strandheem Festival. 10-13 mei in Opende.