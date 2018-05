Religieus geweld laait op in Centraal Afrikaanse Republiek

Jan Auke Brink

In de Centraal Afrikaanse Republiek zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd, nadat zeker achttien doden zijn gevallen bij geweld tussen moslims en christenen.Bij een aanval op een kerk in de Centraal Afrikaanse Republiek zijn afgelopen dinsdag tientallen mensen gewond geraakt en vonden zestien mensen de dood, zo meldt Kerk in Nood. De aanval op de kerk in hoofdstad Bangui werd ingeluid door een incident waarbij een lid van de islamitische Matar Djamous militie werd verwond door binnenlandse veiligheidstroepen.

Als vergelding viel een groep gewapende mannen uit de moslimwijk KM5 de katholieke kerk van Onze Lieve Vrouwe van Fatima aan, waar op dat moment honderden gelovigen samenkwamen voor een mis ter ere van Sint-Jozef, patroonheilige van de arbeiders.

Dennis Peters doet voor hulporganisatie Kerk in Nood onderzoek naar de situatie in de Centraal Afrikaanse Republiek. Het geweld in het land loopt langs religieuze lijnen, zo constateert hij, maar in feite is het volgens hem geen religieus conflict: ,,Het is eigenlijk niet logisch te verklaren dat de moslimrebellen de kerk aanvielen. Want de christenen hadden niks te maken met de actie van de binnenlandse veiligheidstroepen. Hooguit kun je denken dat er sprake van rancune is. 50 procent van de bevolking is christen, 15 procent moslim en voor de rest is er veel animisme. Deze verdeling zie je grofweg ook terug in de regering van het land. Er zijn dus meer christenen in de regering. Daar komt bij dat de moslims vooral in het arme Noorden wonen. Zij hebben het gevoel dat de regering vooral besluiten neemt in het voordeel van het rijkere en christelijke Zuiden. Misschien dat ze daarom uit wraak de kerk hebben aangevallen afgelopen dinsdag.”

Onder de slachtoffers is priester Albert Toungoumalé-Baba. Een boze menigte bracht zijn lichaam naar het verblijf van de president. Onderweg vernielde de groep een moskee, waarbij twee mannen levend werden verbrand.

Veroordelen

President Faustin Archange Touadera van de Centraal Afrikaanse Republiek heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De aartsbisschop van Bangui, mgr. Dieudonné Nzapalainga, riep alle politieke en religieuze partijen in het land opomde aanslag te veroordelen. ,,We tellen nog de gewonden, maar ik vraag u: zeg nee tegen geweld, barbaarsheid en zelfvernietiging, beheers je woede en blijf weg van haat en wraak. De waarheid zal overwinnen en de Christus van Vrede zal in onze harten komen.”

De Centraal Afrikaanse Republiek heeft al jarenlang te maken met geweld. In 2013 wisten moslimgroeperingen de hoofdstad Bangui te veroveren. Peters: ,,Dat zegt veel over de staat van het land. Zij hebben de hoofdstad een paar maanden bezet gehouden. In 2014 zijn ze weer verdreven.

Toen is er heel veel geweld over en weer geweest. Dat dreigt nu weer. Je ziet wel dat de leiders van de katholieke kerk, de evangelische kerk en de islam zich gezamenlijk uitspreken tegen het geweld. Maar een echte oplossing kan volgens mij alleen worden bereikt met een grote buitenlandse vredesmacht. Nu zijn er al wel wat Franse en Marokkaanse militairen, maar iedereen weet dat dat veel te weinig is.”