Het leven is soms aangenaam overzichtelijk

Teunard van der Linden

Soms is het leven aangenaam overzichtelijk. Zo wacht mij bij aankomst met de veerboot op Ameland de keus tussen twee blauwe bussen, bus 1 en bus 2. Meer keus is er niet. Het is of linksaf op het eiland, richting Ballum- Hollum, of rechtsaf richting Nes-Buren.

Langs dezelfde scheidslijnen schijnt het eiland ook verdeeld te zijn tussen protestants en katholiek. Markant. Links of rechts, in westelijke of oostelijke richting, zeg het maar. Meer smaken zijn er niet. Mijn bus richting Hollum zoeft over de weg. Elektrisch natuurlijk.

De chauffeur weet het gaspedaal te vinden. In Hollum is het even zoeken naar de kerk waar ik moet zijn voor het concert waarvoor ik uitgenodigd ben. Ik weet dan nog niet dat het een hectische avond zal worden. De organist, wiens gast ik ben, vraagt mij op het laatste moment zijn bladzijden om te slaan bij het concert. Toe maar! Ik ben nooit verder gekomen dan drie kruizen en twee mollen.

Ingespannen, met één bil op de heilige orgelkruk, kwijt ik mij van mijn taak. Gelukkig heb ik lange armen, dondert de partituur niet van het richeltje en beroer ik met mijn grote voeten geen der pedalen. Het gaat goed, al heb ik het heet. Ik durf zelfs in de stoel te gaan zitten die er staat en lees van afstand de partituur mee.

Veerboot

Tijdens de nazit denk ik terug aan de veerboot. Het was een vreemde tocht, met laag water en een vaargeul tussen twee moddervlakten. Nu ja, vaargeul. Je ziet op het bovendek de motoren donker water opwoelen, roerend door een oersoep van de Waddenzee. Soms schudt het hele boot. De natuur geeft zich niet zomaar gewonnen aan mens en machine.

Het uitzicht op de boot is prachtig. Al die vogels op het wad, naar het lijkt zonder ruzie op zoek naar hun kostje. Ik las dat de afwezigheid van ruzie onder de vogels op het wad komt doordat ze allemaal een andere snavel hebben en elk op hun eigen diepte foerageren. Daar kunnen wij mensen een voorbeeld aan nemen. Gun de ander zijn deel. Er is ruimte voor een ieder als we allemaal wat inschikken. Laat ze daar in Harlingen, in het eco-hoofdkwartier, nog maar eens over mediteren.

Na de gesprekken met de eilanders, tevens de uitvoerenden van het concert, volgt tegen middernacht de spectaculaire terugtocht per speedboot. Je hebt geen idee waar je bent in het stikdonker, ergens op de wereld, ergens op de Waddenzee, licht misselijk door het schokken van de boot.

Ik ben blij en adem op als we er zijn en voel de autosleutel in mijn broekzak. Het leven is weer overzichtelijk.

Teunard van der Linden is predikant in de Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.