Ds. Piet de Jong blijft de klok luiden

Jan Auke Brink

Ontkerkelijking en secularisatie grijpen om zich heen. Heeft de kerk nog toekomst? Missionair predikant Piet de Jong is in zijn boek Sores en zegen optimistisch gestemd.Na tweehonderd pagina’s over zijn persoonlijke belevenissen binnen en buiten de kerk, besluit ds. Piet de Jong zijn boek Sores en zegen met een toekomstgerichte overdenking. Waar moet het heen met de kerken in Nederland? Ontkerkelijking en secularisatie lijken gemeengoed. Maar moet je dat als realiteit accepteren en je er bij neerleggen? De Jong meent van niet.

Hij haalt het verhaal van Jezus en Jaïrus aan. Jaïrus vraagt Jezus mee te komen, want zijn dochter is zo verschrikkelijk ziek. Dan, onderweg naar de zieke dochter, komt het bericht dat ze al is overleden. Het heeft geen zin meer, zeggen de mensen tegen Jaïrus: laat Jezus nu met rust, verman je en richt je op de begrafenis.

De Jong ziet een vergelijking met de huidige situatie van de kerk: ‘Sociologen, statistici, economen, bestuurders en journalisten blijven ons vertellen dat het kind dood is en dat we nu onze verantwoordelijkheid moeten nemen en ertoe moeten overgaan om te saneren.’

Maar Jezus leert: ‘Wees niet bang, geloof alleen.’ Daar put De Jong hoop uit. ‘Jezus zegt niet: Het komt goed. En ook niet: alles kan als jij maar gelooft. Gelukkig niet. Geloof alleen is een kaal geloof zonder alle vertrouwde gedachten en gevoelens, zonder geruststellend fungevoel of funspiritualiteit.’

Binnen en buiten

Dit diepgewortelde geloof, soms tegen alle winden en adviezen in, ademt in alle hoofdstukken van De Jongs boek. Mijn verhaal met de kerk heeft hij het boek als ondertitel meegegeven. En dat is precies wat het boek biedt: De Jong beschrijft zijn leven binnen en, waar relevant, buiten de kerk. Van kleine jongen in het Zeeuwse Zoutelande – tegenwoordig vooral bekend van het nummer van Bløf – tot missionair dominee in Rotterdam-Delfshaven.

Daar in Rotterdam-West ervoer De Jong dat de kerk in de stad iets heel anders is dan de kerk in kleinere gemeenschappen, waar hij eerder had gepredikt. In Rotterdam sloten de traditionele kerken de deuren in de jaren negentig. Daarvoor in de plaats kwamen moskeeën en evangelische en pinkstergemeenten.

De knop ging om bij De Jong. Van termen als vernieuwing of modernisering wilde hij niet weten. Maar anders moest het wel. Missionair werd het sleutelwoord. Het verleden werd losgelaten. Er moest vooruit worden gekeken, meende De Jong, want anders zou het niet goed komen met zijn gemeente.

Uitgangspunten

Twee nieuwe uitgangspunten kwamen centraal te staan in zijn denken over de kerk: ‘Het gaat om leven en niet overleven.’ En: ‘Dan ben je blij met iedereen die het Onze Vader kent. Maria mag ook.’

Wie het boek leest, weet dat De Jong dan een hele weg heeft afgelegd. Zijn eerste religieuze opvoeding ontving hij in een schuurkerkje in Zoutelande. Daar ging het er streng en dogmatisch aan toe. ‘Het had in alles de sfeer van een afgescheiden kerk en mensen die echt afgescheiden leefden.’

Dat beviel hem als kind wel. Het bood duidelijkheid, structuur, en ook veiligheid. Maar tijdens zijn studiejaren trad hij uit de Gereformeerde Gemeente, en maakte hij de overstap naar de Nederlandse Hervormde Kerk. Daar koos hij er bewust voor geen lid te worden van de dogmatische Gereformeerde Bond.

Vrijdenker

Hij ontwikkelde zich als een vrijdenker binnen de kerk. Een vrijdenker die leeft bij het uitgangspunt: mensen gaan voor regels. Daarmee boekte hij succes in Delfshaven. Dankzij het missionairzijn, en ondanks het vele vallen en ook weer opstaan, kwamen er groepen jongeren zijn kerk binnen.

Eerst jongeren met een kerkelijke achtergrond, en later ook jongeren zonder duidelijke geloofsbasis, ‘maar met hetzelfde belang en verlangen: God leren kennen en leuke gelovige jonge mensen ontmoeten. In die volgorde.’

Tijdens het schrijven van zijn boek is De Jong teruggekeerd naar de plekken die hem vormden in zijn geloofsbeleving. Ook naar het allereerste begin, de Zeeuwse schuurkerk.

De klok blijven luiden

Maar sinds 1995 bestaat die geloofsgemeenschap niet meer: het is samengegaan met de Gereformeerde Gemeente in het nabijgelegen Meliskerke. Weemoedig concludeert De Jong: ‘Je vindt er niets meer van terug. We hebben alleen de foto’s nog. Op de plek staan allemaal nette woningen. De grond zal goed verkocht zijn. Maar de lofzang hoor je er niet meer.’

Deze droeve constatering uit het begin van het boek, sluit naadlood aan bij De Jongs slotoverweging: ‘Het kerkhof is niet de laatste realiteit die ons als kerk in Nederland rest. Ook een kleine gemeente en kerk kan aantrekkelijk en betekenisvol zijn. Dan moeten we wel ons eigen ding doen. De klok blijven luiden. Elke zondagmorgen.’

Dat doet De Jong: hij luidt de klok, vertelt het verhaal. Dat doet hij in de kerk, van de kansel. Maar ook als auteur van vele columns en boeken. Met Sores en zegen heeft De Jong weer een persoonlijk en inspirerend verhaal aan zijn missionaire oeuvre toegevoegd.

Sores en zegen. Mijn verhaal met de kerk. Piet de Jong. Boekencentrum Uitgevers, 17,99 euro