De oorlog als politiek referentiekader

Henk van der Laan

De Tweede Wereldoorlog oefende een onuitwisbare invloed uit op het handelen en denken van twee generaties politici: zij die de oorlog als volwassenen meemaakten en zij die in die tijd kind waren. De ervaringen van de jaren tussen 1940 en 1945 zijn lang een direct referentiekader geweest voor het handelen van veel Nederlandse politici.

Bekend voorbeeld is de geheime levering van wapens aan Israël bij de Jom Kippoer-oorlog in 1973 door minister Henk Vredeling van Defensie. Die deed dit zonder medeweten van andere kabinetsleden; staatsrechtelijk volledig onjuist. Maar de eigenzinnige PvdA’er en oud-verzetsman Vredeling zei hierover in 1993 tegen NRC Handelsblad: ‘Ik had de Joden één keer zien afdrijven, toen kon ik het niet voorkomen. Ik dacht, dat zal mij geen tweede keer gebeuren.’

De oorlog speelt ook een grote rol in het onlangs verschenen Persoonlijke herinneringen van de op 14 februari overleden Ruud Lubbers. De oud-premier, geboren in 1939, maakte de oorlog maar half bewust mee, maar zijn ouders moesten wel een kant kiezen – en hun keuze echoode decennia later na in de oren van hun zoon, toen hij in 1994 de benoeming misliep tot voorzitter van de Europese Commissie.

Lubbers’ vader Paul was voor de oorlog directeur van moerenfabriek Hollandia in Rotterdam. In het begin van de bezetting wilde hij geen onderdelen maken voor de Duitsers. Maar de eigenaren van de fabriek waren wél Duitsgezind, en een aantal werknemers was lid van de NSB. Dit leidde tot een conflict en in 1941 werd Paul Lubbers gevangengezet omdat hij nicht deutschfreundlich was. Na twee maanden kwam hij vrij, nam ontslag bij Hollandia en werd even later opnieuw opgesloten. Nu belandde hij voor vijf maanden als gijzelaar in het kamp Haaren. Nadat hij vrij kwam, hield Paul Lubbers zich gedeisd. Alleen in 1944 adviseerde hij werknemers die niet wilden meewerken met het verhuizen van machines naar Duitsland om dit wel te doen en om intussen de essentiële onderdelen te verstoppen.

Niet fair

Jaren later, toen in 1989 de Berlijnse Muur was gevallen, wilde de Duitse bondskanselier Helmut Kohl niet alleen West- en Oost-Duitsland verenigen, maar claimde hij ook het herstel van de Duitse grenzen van voor 1939 en de in 1945 aan Polen toegevallen Duitse gebieden. Lubbers ging hier pal voor liggen. Hij stemde in met een Duitse hereniging, maar morrelen aan de Duits-Poolse grens langs de rivieren Oder en Neisse vond hij ‘niet fair tegenover het Poolse volk, een van de geallieerde bevrijders van Nederland’. Hij seinde de Amerikaanse president George H.W. Bush hierover in. Die stelde Lubbers gerust en zei Kohls plan te zullen blokkeren.

Vier jaar later was Ruud Lubbers dé kandidaat om de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te worden. Kohl blokkeerde deze kandidatuur. Deels, vermoedde Lubbers, omdat Kohl geen zin had in een sterke Commissie. Maar Kohl had ook een geheugen als een olifant en vergaf niet snel. Toen de Belgische premier Wilfried Martens de Duitser vroeg waarom hij Lubbers niet wilde, antwoordde die: ,,Das ist doch ganz einfach. Der Ruud ist nicht ‘deutschfreundlich’. Lubbers schrijft hierover: ‘Die woorden klinken mij pijnlijk herkenbaar in de oren. In mijn vaders levensloop en de mijne klinkt onverwacht een pijnlijke parallel.’