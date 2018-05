Christenen zitten klem in de dagelijkse chaos van het Midden-Oosten

Frans Wijnands

David Nazar, rector van het Pauselijk Oriëntaals Instituut (PIO) in Rome, maakt zich grote zorgen over de situatie van christenen in het Midden-Oosten.

Met wapens los je het conflict in Syrië niet op”, zei de Vaticaanse staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin in een recent interview. ,,Dat klopt”, beaamt prof. David Nazar, rector van het Pauselijk Oriëntaals Instituut (PIO) in Rome. ,,Het is tenslotte het geld dat conflicten beslist. Grootmachten betaalden de duizenden huurlingen die aanvankelijk in de Syrië-oorlog meevochten: Saudi-Arabië, Rusland, maar ook Tunesië en Marokko. Huurlingen van Islamitische Staat weten dat ze doorgaans niet lang leven.

Het zijn premiejagers. 100 dollar voor elke soldaat die ze doden, 1000 dollar voor een officier. Ze vechten zonder doel. In tegenstelling tot de Syrische vrijheidsstrijders die maar één doel voor ogen hebben: president Assad ten val brengen.”

Eigen belangen

Geen van de deelnemende landen in de Syrische oorlog heeft een echte langetermijnstrategie. Ieder heeft zijn eigen belangen, iedereen beloert de ander dat die niet te veel van het Syrische grondgebied inpikt. En uiteindelijk draait het allemaal om de olie waar de Amerikanen de controle over hebben.

,,Misschien”, citeert rector Nazar een diplomaat uit de regio, ,,is de echte oplossing van het conflict de elektrische auto. Want als er geen oliebelangen spelen is er ook geen reden voor oorlog.”

Volgens Nazar kun je geen enkel conflict in het Midden-Oosten begrijpen als je niet weet hoe die regio in elkaar zit, met zoveel verschillende etnische en religieuze groeperingen.

,,De hele regio is vol van eeuwenoude culturen maar de meeste landen in het gebied zijn staatkundig betrekkelijk jong.”

Conflict

Syrië is een klassiek voorbeeld van tegengestelde culturele, politieke en religieuze belangen die gaandeweg tot een vooralsnog onontwarbaar gewelddadig conflict hebben geleid. Of zoals kardinaal Parolin het omschrijft: er is het lokale conflict tussen voor- en tegenstanders van president Assad, er is een grensoverschrijdend regionaal conflict tussen soennitische en sjiitische moslims en ten slotte een intercontinentaal conflict door de interventie van de grootmachten die aanvankelijk Islamitische Staat op de korrel namen maar meer en meer tegenover elkaar zijn komen staan. Het gevolg is al jarenlang dramatisch.

De helft van de Syrische bevolking – oorspronkelijk twintig miljoen – is op de vlucht. Alleen al ruim drie miljoen Syriërs houden zich schuil in Jordanië, dat alle moeite doet om buiten het conflict te blijven. De uiteenlopende belangen van Saudi-Arabië, Israël, Irak en Turkije maken een diplomatieke oplossing niet eenvoudiger.

Mede omdat de Koerden, die over een groot deel van noordoostelijk Syrië heersen, hun eigen onafhankelijkheidsdroom hebben en in constante oorlog zijn met vooral Turkije.

Uit de regio

Paus Franciscus riep woensdag, tijdens zijn wekelijkse audiëntie, op tot gebed voor het Midden- Oosten. De kerkvorst deed dat in het kader van het bezoek dat hij kreeg van leden van de Poolse Caritas (diaconie). Zij willen in Polen laten zien hoe het leven is in het verwoeste Syrië. Jongeren uit Syrië waren samen met hen in Rome om te vertellen over de verschrikkingen die ze meemaakten.

De afgelopen jaren zijn miljoenen christenen uit de regio vertrokken. Ze waren er al eeuwen een minderheid en zijn nu bekneld geraakt tussen de strijdende partijen. Het is zelfs een serieuze vraag geworden of het christendom nog wel kans van (over)leven heeft in die kolkende moslimwereld. De jezuïeten besloten twee jaar geleden in het oorlogsgebied te blijven, om het onderwijs van de grond te tillen.

Dat ondanks de moord op hun confrater, de Nederlander Frans van der Lugt (75) in 2014 en de ontvoering van twee andere paters van wie sindsdien nooit meer iets is vernomen.

Ook veel studenten van het PIO keren na hun studie terug naar de regio om er les te geven. Leven en werken in oorlogsgebied is uiteraard riskant, levensgevaarlijk. Zeker nu meer en meer gefrustreerde Arabische groepen aan het demonstreren en zelfs vechten zijn. Dat vergroot de kans op gericht geweld tegen de christenen, zoals telkens weer blijkt, zelfs buiten het directe oorlogsgebied. Zoals in Egypte, waar koptische christenen regelmatig doelwit van aanslagen zijn.

Frans Wijnands is correspondent bij het Vaticaan.