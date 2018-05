Veel vraag naar bijbels in China, maar hoe krijg je er nog eentje?

Opinie

Joyce van de Veen

Onlangs werd bekend dat de Bijbel moeilijker verkrijgbaar is in China. Het lijkt niet zozeer te komen door strengere regels, als wel het niet meer tolereren van een langzaam gegroeide gedoogsituatie. Dat komt slecht uit, want de vraag groeit.

Sinds kort is in China de Bijbel vanwege overheidsmaatregelen niet meer te koop in webwinkels, meldde het Friesch Dagblad op 6 april. Ook zou de overheid plannen maken voor een eigen Bijbelvertaling. Wat betekent dit voor de verspreiding van de Bijbel in dat grote land waar de kerk groeit?

Het goede nieuws is, dat de Bijbel – ondanks de afgekondigde maatregelen – nog steeds te koop is in China. En dat blijft zo. Maar zorgen zijn er wel, zowel bij ons als bij het ‘China Partnership’, onze partnerorganisatie in China.

De Chinese regering haalt momenteel de touwtjes strakker aan door oude regels nieuw leven in te blazen. Volgens die regels mogen webshops geen bijbels verkopen en dat geldt ook voor niet aan een kerk verbonden boekwinkels. Vanaf eind jaren tachtig stond de overheid het drukken en verspreiden van bijbels toe, op voorwaarde dat deze alleen zouden worden gepubliceerd en verkocht door bij de overheid geregistreerde kerken. Bovendien moesten ze gedrukt zijn in het eigen land, bij Amity Press in Nanjing.

Geregistreerde kerken

Wie dus in China een bijbel wil kopen, kan dat doen bij zo’n geregistreerde kerk. Er zijn circa zeshonderd van die kerken, verspreid over het hele land. Ook leden van niet-geregistreerde kerken, zoals de vele huiskerken die China telt, kunnen alleen aan een bijbel komen door deze aan te schaffen bij een geregistreerde kerk. De toestemming van de overheid gold immers uitsluitend voor de verspreiding van bijbels via de kerken.

Toch gingen in de loop van de tijd ook niet-kerkgebonden boekwinkels en webshops bijbels verkopen. Eerder dit jaar verbood de regering de boekhandel al om daarmee door te gaan, maar werden de webshops nog ongemoeid gelaten. Aan die gedoogsituatie is dus enkele weken geleden een eind gekomen. Wat onze Chinese partners van de nu ontstane situatie vinden, kunnen ze moeilijk zeggen. Publiek geuite kritiek op overheidsmaatregelen ligt gevoelig. Als NBG zijn we bezorgd over die situatie.

Intussen blijft de Bijbel gewoon te koop in China, in de genoemde zeshonderd kerken. Die worden bevoorraad vanuit 78 distributiepunten verspreid over heel China.

De kerk in China groeit nog steeds. Zagen we een aantal jaren geleden dat dit vooral op het arme platteland gebeurde, dat beeld is nu veranderd. Veel jongeren zijn naar de stad getrokken om daar te gaan wonen en werken. Ook in stedelijk gebied groeit de kerk tegenwoordig, horen we van Daniel Loh van het China Partnership. Daarom is er een continue vraag naar bijbels en Bijbelstudiemateriaal, zowel in de stad als op het platteland. Arme gelovige dorpsbewoners vragen soms aan hun predikant om een bijbel voor hen te kopen in een boekwinkel van een geregistreerde kerk, als hij naar de stad gaat voor een bespreking. Zelf kunnen zij de reis naar zo’n verkooppunt van de Bijbel niet betalen.

Nieuwe vertaling

Dan die andere kwestie: het gerucht dat de Chinese overheid zou aansturen op een nieuwe Chinese Bijbelvertaling. De bestaande Chinese vertaling in het Mandarijn – de Chinese Union Version – dateert uit 1919 en is verouderd. In 2010 verscheen een gereviseerde versie van die vertaling, gerealiseerd door het Bijbelgenootschap van Hong Kong.

Maar deze vertaling – met kleine verbeteringen ten opzichte van de versie uit 1919 – is in China nog niet ingevoerd. De belangrijkste reden daarvoor is dat veel Chinese gelovigen Bijbelteksten uit hun hoofd leren. Ze zijn gewend dat te doen met hun Bijbelvertaling uit 1919. Toch leeft in Chinese kerken en bij theologen en gelovigen wel degelijk een verlangen naar een echt nieuwe vertaling, die aansluit bij het huidige Mandarijn – een begrijpelijke wens.

Het kan zijn dat de Chinese overheid alleen maar wil dat zo’n nieuwe vertaling – als die er komt – aansluit bij de Chinese taal en cultuur, zoals dat voor elke Bijbelvertaling geldt. Dat is geen probleem. Maar als het zou betekenen dat de inhoud van de Bijbel moet worden aangepast aan wat de Chinese overheid toelaatbaar vindt, dan zou de UBS (United Bible Societies, de koepel van bijbelgenootschappen waar het China Partnership mee samenwerkt) daar niet mee instemmen. Als er een nieuwe Bijbelvertaling komt, moet er volgens het China Partnership eerst een goed gesprek komen over de uitgangspunten.

Onze Chinese collega’s doen een beroep op christenen in Nederland en wereldwijd om de Chinese kerken te steunen bij de verkoop en verspreiding van bijbels. Er is papier nodig om bijbels te drukken, horen we van hen. Er is veel vraag naar betaalbare bijbels, terwijl de buitenlandse financiële steun daaraan in de afgelopen jaren is teruggelopen. Daniel Loh zei dan ook tegen ons: ‘Gebed voor de christenen en steun aan de Bijbelverspreiding in China is en blijft nodig’.

Drs. Joyce van de Veen werkt als hoofd Buitenland bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Dit is deel 1 in een tweeluik over het Bijbelwerk in China.