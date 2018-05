Tamarah Benima

Gluren, niet bij de buren, maar in het medisch dossier van Barbie, oftewel Samantha de Jong. Vijfentachtig Haagse ziekenhuismedewerkers misten ieder schaamtegevoel. Vrouwen zoals Barbie zijn zo leuk voor reality-shows omdat ze volledig over de top zijn. Terwijl juist dit soort persoonlijkheden verschrikkelijk kwetsbaar is. Als je dan mede door dat ‘over de top’ in het ziekenhuis belandt, hoe onveilig moet het dan zijn als een meute zich van jouw dossier meester maakt. De Haga-medewerkers hebben een berisping gekregen. Het medische equivalent van een taakstraf voor een inbraak. We weten nu wat hun beroepsgeheim waard is: niets. Een medisch dossier wordt gezien als een selfie: te delen met iedereen.

Het is de schaduwkant van de meritocratie. Anders dan in een standen- of klassenmaatschappij kun je in een meritocratie vooruit komen op eigen kracht. Je moet wel intelligent zijn of goed kunnen werken met je handen, jezelf kunnen verkopen en hard werken. Je moet er zelfs aantrekkelijk uitzien. Dan kun je het maken – mits je een dosis geluk hebt en kennissen met connecties. De Barbies van deze wereld komen omhoog drijven in een meritocratie vanwege hun persoonlijkheid. Ze worden neergemaaid als ze de roem niet aankunnen.

Een andere schaduwkant van de meritocratie zijn de mannen die geen kans hebben op de relatiemarkt, omdat ze niet slim genoeg zijn, of niet grappig genoeg, of niet mooi genoeg, of zichzelf niet persoonlijk hebben ontwikkeld, of nauwelijks financiële vooruitzichten hebben. Vroeger trouwden ze met het kansloze meisje uit het dorp. Maar die tijd is voorbij. Nu zijn het nog slechts enkelingen, zoals Alek Minissian (aanslag Toronto, 2018, tien doden) en Elliott Rodger (aanslag Santa Barbara, 2014, zes doden) die in hun haat om hun afwijzing door vrouwen aan het moorden slaan. Maar ook Karst Tates (Apeldoorn, Koninginnedag 2009, zeven doden) valt in de categorie: mislukt in de meritocratie. Wat heeft onze maatschappij deze mannen te bieden? Nadenken daarover is geboden, want het zullen niet bij moordende enkelingen blijven.