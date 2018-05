Katholieke Kerk in Chili wacht op ontknoping kindermisbruik

Frans Wijnands

In Chili – en ook wereldwijd – wordt met grote interesse gekeken naar het Vaticaan. Welke stappen zal de paus mogelijk nog zetten om schoon schip te maken in het misbruikschandaal?

Vaticaanstad Paus Franciscus ontvangt komend weekeinde (28 en 29 april) drie Chileense slachtoffers van seksueel misbruik door r.-k. geestelijken. Hij heeft de drie, inmiddels jonge mannen, uitgenodigd om te blijven overnachten in het Vaticaans hotel Domus Santa Marta, waar hij ook zelf woont. De paus heeft al gezegd veel tijd te zullen nemen om naar hen te luisteren.

In de tweede helft van mei komen de 32 Chileense bisschoppen – op verzoek van de paus – naar Rome voor een bijeenkomst die nu al als dramatisch wordt beschreven. Er wordt rekening mee gehouden dat diverse bisschoppen hun ontslag zullen aanbieden en dat anderen aan de kant zullen worden geschoven. Op de werktafel van Franciscus ligt het 2300 pagina’s tellende rapport dat de aartsbisschop van Malta, mgr. Charles Scicluna, heeft opgesteld en dat inzicht geeft in het jarenlange misbruik van minderjarigen, het wegkijken van verantwoordelijke bisschoppen en het verdoezelen van bewijzen.

Na zijn recente reis naar Zuid-Amerika, onder meer naar Chili begin dit jaar, viel de paus ongekend bits uit naar degenen die de bisschop van Osorno, mgr. Juan Barros, ervan beschuldigden dat hij jaren geleden aanwezig was bij enkele misbruikgevallen, gepleegd door de aanvankelijk populaire, charismatische priester Fernando Karadima, nu 87. Ook nadat Barros tot bisschop was gewijd, hield hij zijn mond. ‘Allemaal laster’ volgens de paus, die eerst bewijzen wilde zien.

In vuur en vlam

Eenmaal terug in Rome besefte paus Franciscus dat hij té partijdig was geweest, te onbesuisd in zijn reactie. En hij stuurde aartsbisschop Scicluna naar Chili om de zaak te onderzoeken. Scicluna is al jaren de meest ervaren en gewiekste Vaticaanse speurder naar misbruikgevallen. Zijn rapport is ‘brandgevaarlijk’ en dreigt de hele Chileense kerkprovincie in vuur en vlam te zetten. Want als de paus serieus werk maakt van het bestrijden van kindermisbruik door geestelijken en in Chili orde op zaken wil stellen, dan gaan er koppen rollen. Te beginnen met de aangeklaagde bisschop Barros. Ook al heeft die – naar eigen zeggen – al twee keer zijn terugtreden aangeboden, maar tot nu toe heeft Franciscus dat verzoek niet ingewilligd.

Ruim een week geleden stuurde Franciscus een brief naar het Chileense episcopaat waarin hij diep door het stof ging en zich verontschuldigde voor zijn optreden, zijn verkeerde inschatting. Mede ‘op grond van onjuiste en onvolledige informatie’, wat alleen maar onderstreept hoe chaotisch de situatie binnen de Rooms-Katholieke Kerk van Chili is. Franciscus gaf zwart op wit toe ‘ernstige fouten’ te hebben gemaakt. Een hoogst uitzonderlijke bekentenis voor een paus. Hij lijkt nu vastbesloten die fouten te herstellen en dat duidt op een aardbeving in de R.K Kerk die in Chili (ruim zeventien miljoen inwoners van wie twee derde vroom katholiek) nog altijd een belangrijke machtsfactor in de samenleving is.

Schoon schip

De bisschoppen zijn onderling verdeeld over hoe er schoon schip moet worden gemaakt. Sommigen bisschoppen hebben al laten weten te zullen terugtreden, anderen daarentegen beklemtonen dat met aftreden geen einde wordt gemaakt aan het probleem. Alsof je wel de symptomen bestrijdt, maar niet de ziekte zelf. De voorzitter van de Chileense bisschoppenconferentie reageerde geschokt, vol schaamte. ‘We hebben niet genoeg gedaan’, was zijn wat hulpeloze, zwakke commentaar.

Pikant detail in de hele affaire is dat de emeritus-aartsbisschop van Santiago, kardinaal Francesco Errázuriz, lid is van de speciale pauselijke adviesraad, de K9 (negen kardinalen). Hij heeft zich kennelijk niet geroepen gevoeld om de paus over de chaos binnen de Chileense kerk te informeren. ,,Mijn, onze taak is de paus te adviseren bij de hervorming van de Curie en advies te geven over alles waarover hij onze mening wil horen”.