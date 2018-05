Jan de Jong: aartsbisschop die niet van wijken wilde weten

Lodewijk Born

De op Ameland geboren aartsbisschop Jan de Jong (1885-1955) trotseerde tijdens de oorlog met grote standvastigheid de nationaalsocialistische vijand. Het Titus Brandsma Museum brengt dat op een indrukwekkende wijze in beeld.

Aartsbisschop tegenover aartsvijand luidt de naam van de wisselexpositie die sinds kort in Bolsward is te zien. Er werd voor die titel gekozen omdat dit precies de situatie was waarin de Utrechtse aartsbisschop verkeerde in de oorlogsjaren.

De Jong woonde in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Utrechtse Maliebaan. De vensters gaven, tussen een woud van bomen door, zicht op de overkant van de straat. Daar was een waar nazibolwerk gevestigd. Op nummer 25-29 was de NSB gehuisvest. Op nummer 31 bevond zich de NSB-krant Volk en Vaderland. Leider Anton Mussert was met zijn staf gevestigd op huisnummer 35 en op nummer 37-39 zetelde de Sicherheitsdienst (SD). Verderop aan de Maliebaan waren ook nog de SS en de Sicherheitspolizei te vinden.

Je kon stellen: Jan de Jong had genoeg om in de gaten te houden. Zijn positie was bijzonder. Hij was op dat moment, als aartsbisschop, de belangrijkste vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De Duitse bezetter besefte heel goed dat met hem rekening moest worden gehouden. Dat het eigenlijk niet mogelijk was om ‘zomaar even een aartsbisschop op te pakken’. Dat zou te veel beroering veroorzaken onder de bevolking.

Actuele gebeurtenissen

In de jaren 1932-’33 gaf De Jong, als professor in Rijsenburg, al colleges over de actuele gebeurtenissen in Duitsland. Hij zag de gevolgen van het interbellum. Een volk dat zich vernederd voelde door de verloren Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en de torenhoge herstelbetalingen die het land moest betalen. Er was sprake van grote armoede, niemand geloofde meer in de democratie. In grote steden in Duitsland waren dagelijks oproeren. Een voedingsbodem waarin een volksmenner kon opstaan: Adolf Hitler.

Jan de Jong voelde haarfijn aan dat het niet klopte. Op de expositie is een anekdote te lezen. In 1934, terugreizend vanuit Rome naar Nederland, zou hij zijn treinkaart hebben omgewisseld om demonstratief via Frankrijk terug te reizen. Hij vertikte het om nog via Duitsland te gaan.

En op 27 april 1937 stelde De Jong: ,,Wij mogen niet werkloos toezien in de geweldige strijd in deze dagen vóór of tégen Christus.”

Het naziregime overtrad fundamentele waarden van christendom en mensheid. En daar viel niet mee te marchanderen, vond hij.

Klein

De expositie op de bovenverdieping van het Titus Brandsma Museum is niet heel groot, je zou het qua oppervlakte zelfs klein kunnen noemen. Maar door wat er te zien is, wordt een indringend beeld opgeroepen dat teruggaat naar vóór en tijdens de oorlog. Zo zijn er foto’s van Jan de Jong in zijn tijd op Ameland. Van zijn geboortehuis in Nes, maar ook als jongeman, in 1902, in de duinen nabij zijn geboorteplaats. Er is de foto van een versierde praalwagen, uit 1946, die zijn beeltenis droeg. Een eerbetoon aan zijn verzetswerk.

In een vitrine ligt een devotieprentje met daarop de tekst: ‘Het heilig sacrament van het vormsel toegediend aan B. Knol. Op 10 juni 1942 door dr. Joannes de Jong. O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Kampen.’ Het ligt ingeklemd tussen de bonkaarten. Het dagelijks leven, en dus ook het kerkelijk leven, ging door – het móést door. Maar wel wetende dat er in Europa iets gaande was waar De Jong, en vele anderen, niet over kónden zwijgen.

Door de muziek die in de expositieruimte klinkt, krijg je het gevoel dat je je in een onheilspellende setting bevindt. Ook door wat er zoal te zien is: van een grote vlag met een hakenkruis, een Duitse beschadigde staalhelm, een overzichtskaart van de nazivernietigingskampen in Europa, een ingelijste krant van 10 mei 1940 waarin koningin Wilhelmina verklaart hoe Nederland in oorlog is ‘met het Duitsche Rijk’.

Dilemma

Als thema van de wisselexpositie is ‘In dilemma’ gekozen. Daarmee worden bezoekers aan het denken gezet. Bijvoorbeeld als het gaat om je stem te verheffen tegen denkbeelden waar je het niet mee eens bent. Doe je wel of niet mee aan een oorlog? Duitse mannen tot zestig jaar werden bijvoorbeeld in het najaar van 1944 nog te wapen geroepen. In een wanhoopspoging van Hitler om de oorlog nog te kunnen winnen. Zelfs zestienjarigen moesten naar het front. ‘Jeugdige slachtoffers van wat volwassenen van de wereld gemaakt hadden’, zo is te lezen op de panelen. ‘Ook zij moesten met het wapen in de hand de beslissing nemen: ‘Jij of ik?’

En er waren in de oorlog ook de dilemma’s van alledag. Bijvoorbeeld als het ging om bioscoopbezoek. Juist in de oorlogsjaren waren de bezoekersaantallen uitzonderlijk hoog. Ook hier wordt een reden gegeven: ‘Er was zogezegd sprake van een noodzaak om even afstand te kunnen nemen van het dagelijkse leven, sterker nog: om het leven in de oorlog te kunnen verdragen’.

De Nederlandsche Kultuurkamer hield tijdens de oorlog toezicht op de bioscopen en bepaalde zodoende ook alles wat er werd vertoond. Propaganda dus, en je mocht ook niet praten, kuchen of honend joelen als je oneens was met wat op het filmdoek te zien was. De vraag wordt gesteld of ‘u/jij onder dergelijke condities nog een avondje naar de bios zou gaan’.

Dezelfde zaak

De link met pater Titus Brandsma wordt gelegd door te laten zien hoe Jan de Jong en de Bolswarder pater medestrijders voor dezelfde zaak waren. In een Timeline (tijdsoverzicht), samengesteld door Rob Vugts, van de woorden en de daden van aartsbisschop De Jong is te lezen hoe er op 24 oktober 1940 een Herderlijk schrijven (van de Nederlandse bisschoppen onder leiding van De Jong) tegen de anti-Joodse maatregelen gepubliceerd wordt. Op 26 januari 1941 meldt het Nederlandse episcopaat dat het lidmaatschap van de SS verboden is. De bezetter is hier woedend over.

De R.-K. Kerkprovincie stopt niet. Duitsers die het bisschoppelijk paleis betreden, worden wel ontvangen maar eigenlijk door De Jong ‘vriendelijk’ de deur gewezen. Op 27 december 1941 nodigt hij Titus Brandsma uit voor een onderhoud. Dit naar aanleiding van een telexbericht waarin het de Nederlandse pers wordt verboden om NSB-publicaties te weigeren. Het gesprek vindt drie dagen later plaats. Er wordt besloten dat Titus Brandsma de katholieke pers in het land zal afreizen. Op een kaart zijn al die plaatsen te zien: van Utrecht tot Merkelbeek, Venlo en Den Haag. Hij bezocht vier bisschoppen en vijftien dagbladen. Met die rondreis en stellingname tekende Brandsma, zo zou nadien blijken, feitelijk zijn doodvonnis.

Een beeld wat je bijblijft op de expositie is de ouderwetse typemachine die op de grond staat. Er zit een schrijven in van het Aartsbisdom Utrecht, gedateerd 16 januari 1942. ‘Aan de Heeren Directeuren en Hoofdredacteuren der R.K. Bladen’, met daarin het uitdrukkelijk verbod om geen NSB publicaties, artikelen of advertenties te plaatsen. Je beseft: de personen die de brief opstelden en verstuurden pleegden een daad van verzet tegen de aartsvijand die bijna letterlijk een deur verderop zat.

Persoonlijk lot

Kardinaal De Jong was niet bang voor zijn persoonlijk lot. Hij wist bijvoorbeeld dat hij tijdens de oorlog voortdurend door de nazi-vijand werd geschaduwd en achtervolgd. De Jong hield er ook rekening mee dat hij gearresteerd kon worden. Maar een andere route nemen deed hij niet.

Op 26 juli 1942 (per toevalligheid ook nog de sterfdag van pater Titus Brandsma in Dachau) verschijnt het Herderlijk schrijven van aartsbisschop De Jong waarin hij de deportatie van Joden aan de kaak stelt. Non possumus non loqui was zijn motto: wij kunnen niet langer zwijgen.

Daarna reageert de bezetter meteen. Rooms-katholiek gedoopte Joden, die eerder nog van deportatie waren vrijgesteld, worden nu óók gedeporteerd.

Bewondering

Pius XII, paus ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, spreekt in oktober van dat jaar zijn bewondering uit voor het geduld en de standvastigheid van het Nederlands episcopaat. De Jong is sterk maar niet onbreekbaar. De oorlog put hem uit. Op 10 november 1942 wordt hij getroffen door een beroerte. De oorlog gaat verder, nazi-Duitsland gaat ten onder, en De Jong wordt bijna terstond geëerd voor zijn onwrikbare optreden. Op 23 december 1945 wordt de kardinaalscreatie bekendgemaakt, die volgt in 1946.

De Fries had als bisschoppelijke wapenspreuk Dominus Mihi Adjutor. De Heer is mijn Helper. Wie Aartsbisschop tegen aartsvijand bezoekt, krijgt iets mee van de worsteling, maar vooral ook van de moed van aartsbisschop Jan de Jong.

Aartsbisschop tegen aartsvijand. Nog te zien tot 11 november 2018 in het Titus Brandsma Museum. Meer info: www.titusbrandsmamuseum.nl