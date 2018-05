Herrnhut werd een zegen voor de wereld

Standplaats

Leendert Wolters

Het begon bijna driehonderd jaar geleden met een groepje vervolgde gelovigen. Ze leefden in eenvoud, wasten elkaars voeten en baden 24 uur per dag. Deze gebedsketting hield meer dan honderd jaar stand.

Vorig jaar, in het jaar van de reformatie, stonden we al stil bij protestantse beweging in Bohemen en Moravië, die helaas een kort leven beschoren was. Na tweehonderd jaar ontnam keizer Ferdinand II de hussieten na 1621 hun autonomie. Enkele van de hussitische leiders werden geëxecuteerd op het oude Stadsplein van Praag, velen keerden terug in de Rooms-Katholieke Kerk en een aantal groepen ontvluchtte het land of belegde bijeenkomsten in het geheim.

Uitnodiging

We pakken het verhaal een eeuw later op, toen een van hun leiders, David Christian, een ontmoeting had met graaf Ludwig von Zinzendorf. De graaf was in zijn jeugd beïnvloed door de piëtistische beweging en had met vrienden de Orde van het Mosterdzaadje opgericht. Hij was begaan met leden van de verboden Moravische broederschap (de unitas fratrum) en nodigde hen uit om zich op zijn landgoed te vestigen. Christian nam de uitnodiging aan en bracht een deel van hen in 1722 over. Herrnhut werd geboren. Verwijzend naar de Hutberg, waarop de vluchtelingen hun huizen bouwden, betekent deze naam ‘onder de beschutting van de Heer’.

Als protestantse vrijplaats trok het dorpje al snel vervolgde gelovigen uit heel Europa: lutheranen, katholieken en anabaptisten. Daarmee kwamen ook religieuze verschillen en conflicten. In de zomer van 1727 las Von Zinzendorf voor het eerst de geschriften van Comenius en begon hij de mensen op zijn landgoed te begrijpen. Hij ging van huis tot huis in het dorpje en uiteindelijk ondertekenden alle inwoners de Broederlijke Overeenkomst, om met Gods kinderen van alle kerken in liefde om te gaan, hen niet te bekritiseren en om zichzelf in puurheid te wijden aan het evangelie, eenvoud en genade.

Op 13 augustus van dat jaar vierde men voor het eerst in lange tijd weer avondmaal met elkaar. Een bijzondere bijeenkomst, waarbij de gelovigen al aan het begin in tranen uitbarstten. De Heilige Geest werd uitgestort ‘op dezelfde wijze als de eerste Pinksterdag’, en een hernieuwde eenheid ontstond.

Gebed

Voortdurend gebed was een van de eerste nieuwe prioriteiten. Meer dan een eeuw lang baden de gelovigen van Herrnhut 24 uur per dag. Voetwassingen werden gemeengoed, en men leefde in eenvoud en gebruikte samen ‘liefdemaaltijden’. In de periode daarna werden nog dertig gemeenschappen gesticht in de stijl van Herrnhut. Maar misschien wel meest significant: vijf jaar later vertrokken de eerste zendelingen naar het Caribisch gebied. David Christian zelf vertrok naar Groenland en zette daar zijn missionaire werk voort.

In Nederland is deze beweging bekend als het Zeister Zendingsgenootschap. Von Zinzendorf bezocht Nederland in 1736 en de Herrnhutters vestigden zich in 1745 in de tuinen van slot Zeist. Nederlands oudste zendingsorganisatie heeft zich vanaf 1793 met name gericht op missionair werk in Suriname.

Zo werd uit de oudste reformatie van Europa ’s werelds eerste moderne zendingsbeweging geboren. Maar daarmee is het verhaal nog niet af. De invloed van de Tsjechische reformatie strekt verder.

In 1736 ging een groep van 24 zendelingen uit Herrnhut scheep naar Amerika. Ze kwamen in een hevige storm terecht. Aan boord was ook John Wesley. Hij was al onder de indruk van hun dienstbare houding, om klusjes op te knappen die de Engelse passagiers weigerden te doen. Maar hij werd vooral geraakt door het gezamenlijk gebed tijdens de storm. Hij verdiepte zich in de Moravische spiritualiteit en werd uiteindelijk de grondlegger van de methodistische Kerk.

Het nieuwe jaar

Op oudejaarsavond 1738 kwamen Wesley, de Engelse evangelist George Whitefield en zestig jonge Moravische gelovigen samen om het nieuwe jaar in te bidden. Achteraf schreef hij daarover: ‘Om drie uur ’s nachts kwam de kracht van God zo krachtig over ons, dat velen begonnen te huilen van vreugde, en anderen vielen op de grond.’ Deze gebedsbijeenkomst luidde het begin in van de grote opwekking.

Dit kleine dorpje, Herrnhut, was niet alleen een veilige plek voor vervolgde christenen uit Tsjechië, maar werd ook een grote zegen voor de wereld.

Leendert Wolters werkt namens de GZB, samen met zijn vrouw Nelleke, in Praag. Reacties: leendert.wolters@gmail.com