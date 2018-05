Geen Yad Vashem voor kardinaal De Jong

Het aartsbisdom Utrecht heeft een aanvraag voor een Yad Vashem-onderscheiding voor de Friese kardinaal Jan de Jong (1885-1955) ingetrokken. Mensen die betrokken zijn bij de procedure – wie is niet gezegd – hebben vragen over mogelijke bemoeienis van De Jong bij de bestraffing van een oorlogsmisdadiger na de Tweede Wereldoorlog.

Volgens een woordvoerder van het aartsbisdom is er sprake van ,,duivelse bewijsvoering”, want er wordt gevraagd aan te tonen dat De Jong níét betrokken is bij deze zaak. Het aartsbisdom heeft de procedure nu stilgelegd ,,om Yad Vashem, De Jong en het aartsbisdom hier niet mee te belasten”. Zelf doet het bisdom geen onderzoek. ,,Het wordt gezegd, maar wij kunnen niet aantonen dat het niet zo is, laat anderen maar bewijzen dat het wel zo is.”

Eind maart doken er aanwijzingen op dat een naaste medewerker van De Jong geprobeerd heeft de rechtsgang tegen een oorlogsmisdadiger te beïnvloeden. Die medewerker was mgr. Felix van de Loo (1886-1959). Hij heeft na de oorlog geprobeerd zijn neef Willem van de Loo (1909-1981) van het vuurpeloton te redden. Laatstgenoemde was lid van een speciale SS-eenheid.

Risico’s

De Israëlische Yad Vashem-onderscheiding is bedoeld voor niet-Joden die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Jodenvervolging hebben verzet en daarbij grote risico’s voor zichzelf hebben genomen. Dat De Jong dat heeft gedaan staat buiten kijf. Het aanvragen van de eervolle onderscheiding werd daarom in gang gezet. Kardinaal Eijk reisde in januari vorig jaar zelf naar Jeruzalem om de aanvraag toe te lichten.

In het Titus Brandsma Museum in Bolsward is sinds 12 april een expositie te zien over de in Nes (Ameland) geboren kardinaal, Aartsbisschop tegenover aartsvijand. Directeur Hieke Joustra van het museum was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.