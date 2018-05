De rot in het imago van Rutte

De Haagse week

Toen Mark Rutte als kersverse premier in 2010 zijn eerste regeringsverklaring hield, verzuchtten vele verslaggevers en oppositieleden dat Rutte in zijn heldere beantwoording een vooruitgang was op zijn wollige voorganger Jan Peter Balkenende. Na het dividenddebat woensdag verzuchtte de eerste politieke journalist terug te verlangen naar Balkenende: die was tenminste eerlijk.

Rutte is een woordkunstenaar, die op een onnavolgbare manier antwoord geeft zonder de vraag werkelijk te beantwoorden. Zijn vriend Jort Kelder omschreef de premier niet voor niets als ‘een nat zeepje’. Het verschil tussen nu en de afgelopen zeven jaar is dat niemand het zeepje meer wil proberen te pakken. De vragen op de wekelijkse persconferentie worden steeds moedelozer. Het lukt toch niet om een oprecht antwoord van Rutte te krijgen, dus laat maar.

Dat gevoel lijkt niet alleen bij journalisten te leven. CDA-leider Buma deed woensdag ook geen poging meer om het zogenaamde slechte geheugen van Rutte te verdedigen. Hij deed net alsof hij de bewuste memo helemaal niet had teruggelezen, maar alleen even had opgezocht in een mapje thuis. Zouden de andere twee coalitieleiders, Pechtold van D66 en Segers van ChristenUnie dat bij een volgende keer, wanneer Rutte zich weer eens heeft vastgepraat, ook doen? De zwarte piet doorspelen naar Rutte en zeggen: red je er maar mee, ik ga niet doen alsof ik gek ben?

Als dat zo is, dan wordt dit een kabinet van niemand. En om eerlijk te zijn: dat is het eigenlijk al. Het is nog maar zes maanden bezig en het is al een minister kwijt om een knullige leugen, heeft zichzelf vastgedraaid in de afschaffing van het referendum, kan de polder niet uit een impasse krijgen bij de noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt en is, bovenal, nog steeds niet op stoom geraakt met het invoeren van de grote wetgevingsprojecten die in het regeerakkoord staan aangekondigd.

Metaalmoeheid

De enige die een beetje lekker bezig is, is CDA-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Die schiet bijna elke week wel met groot enthousiasme een ander nieuw actieplan voor de zorg de wereld in. Voor de rest zie je de metaalmoeheid z’n werk doen. Metaalmoeheid die vooral afstraalt van de politici die al jaren meedraaien, zoals Rutte en Pechtold, en de politieke cultuur die zij in die tijd hebben gecreëerd.

Mark Rutte schijnt volgens NRC Handelsblad binnen de VVD te zeggen dat hij nog een termijn als premier ambieert. Dat is voor ieder een –Nederland, de VVD én hemzelf – een slecht idee. Probleem is: wie maakt het hem duidelijk? Dat kan maar één iemand doen en dat is ‘kroonprins’ Klaas Dijkhoff. Die moet dan wel stoppen met jeremiëren over identiteitskulletjes en het kabinet uitdagen met echte inhoudelijke ideeën.

Dan rijdt hij wel Rutte in de wielen. Daarvoor is een beetje moed en onafhankelijkheid nodig. Of hij dat durft is de vraag, maar het alternatief is dat de rot in het imago van Rutte ook zijn eigen carrière gaat aantasten. Veel tijd heeft hij niet. Volgend jaar wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen en het moet wel heel gek lopen wil de coalitie haar meerderheid dan niet verliezen. Dan waggelt het kabinet onvermijdelijk naar een vervroegd einde.