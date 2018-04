Schoonmoeder en ChristenUnie

Contrapunt

Voor mij was ze er plotseling weer: Yvonne Zonderop (1955). Van 1982 tot 1985, de laatste jaren van mijn Kamerlidmaatschap, maakte ik haar mee als parlementair verslaggever van Het Vrije Volk. Onbetwijfelbaar links, geen verwaten bloedzuiger. Ze vond met veel anderen dat het wel mooi was geweest met kerk en religie. Weg ermee. Afgelopen week las ik van en over haar aanzienlijk meer dan in die drie jaar. Dankzij de gretige publiciteit over haar boek Ongelofelijk – Over de verrassende comeback van religie. Geert Mak beschreef hoe God verdween uit Jorwert, en in het algemeen uit Nederland. Zonderop hoe Hij weer terug is, vooral in de grote steden, wereldwijd. Heel anders dan zij en haar areligieuze geloofsgenoten indertijd verwachtten. Het ontsmetten van de samenleving van religie is op ’e non rûn.

Religie, zo constateert Zonderop nu, hecht zich aan mensen, maakt deel uit van hun identiteit. Bijna 90 procent van de wereldbevolking is religieus. Ze geloven dat er iets boven de mensheid hangt. Het noopt tot bescheidenheid, zorgt voor morele ijkpunten.

Mede dankzij zij de migratie zijn wereldsteden overal godsdienstige smeltkroezen geworden. Een Britse collega van haar: ‘In dorpen en kleine steden, daar wonen de goddelozen, niet in hartje Londen’. In Amsterdam heeft de helft van de belijdende christenen een migrantenachtergrond. Trouwens, het aantal christenen dat naar ons land vluchtte, is ongeveer net zo groot als het aantal moslims; om en nabij een miljoen. Islamisering?

Bij ons was de drang naar religieontsmetting heel sterk. Zonderop wijt dat aan de extreme verzuiling. ‘Mensen kregen genoeg van die beknellende groepsdwang. Geloof was soms meer een kwestie van gedrag en regels dan van geestelijke inspiratie.’ De politiek is blijven hangen in de behoefte het publieke domein te ontsmetten van religie. Een minstens neerbuigende houding van de overheid tegenover (allochtone) religieuze gemeenschappen. Ook het gebrek aan morele noties ten aanzien van vreemdelingen heeft daar denk ik mee te maken. Terwijl de vreemdeling (met de wees, daarover straks) juist een lovebaby was in de tegenwoordig zo bejubelde vermeende joods-christelijke traditie.

Koeioneren

Veertig procent van de volwassen Nederlanders – 65-plussers niet meegerekend! – heeft geen zicht op de eigen financiële situatie. Desondanks wordt van nog niet Nederlands sprekende asielzoekers geëist dat zij zelf hun eigen inburgering organiseren bij commerciële instellingen waarop nauwelijks toezicht is. Dat lukt velen niet. Koeioneren met voorbedachten rade.

Kinderombudsman Kalverboer roept het kabinet op alles in het werk te stellen minderjarige Nederlandse kinderen van Syriëgangers op te halen. De zonden van de ouders mogen op hen niet worden verhaald. Kinderen van NSB-ouders, ervaringsdeskundigen, wezen daar ook al op. Het gaat om 175 minderjarigen, van wie er 125 zelfs jonger zijn dan vier jaar. Minister Grapperhaus is het cynisme echter voorbij. Wil alleen iets doen als de vrijwel altijd alleenstaande moeders zich melden bij een Nederlands consulaat. Die kunnen dat echter vrijwel nooit. Grapperhaus: verkoper van stenen voor brood. Tot blijdschap van VVD en CDA. De kleine fractie van de ChristenUnie begint het nu over de schoenen te lopen.

Terug naar Zonderop. Zij en haar man wilden hun kinderen niets meegeven aan religie. Nu is ze blij dat haar wat eigenzinnige schoonmoeder bij het oppassen uit de kinderbijbel vertelde en wel eens een Mariabeeldje meenam. Het leidde later bij hun kinderen tot ‘een zeker respect voor religie’. Als door het principiële dwarsliggen van de CU de verweesde kalifaatkinderen uit de Syrische hel kunnen worden gered, zullen Zonderops kinderen niet de enigen zijn.

