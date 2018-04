Oecumene is: delen in de tranen als je niets aan de ellende kunt doen

Wybe Fraanje

Christenen zijn samen onderweg in een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, zei Fernando Enns van de Wereldraad van Kerken gisteren in Leeuwarden. Hij waarschuwde: dat is een levenslange reis.

,,Als je in beweging komt, kom je in aanraking met de aanwezigheid van God. Als je thuis blijft lijkt God vaak ver weg, maar als je uit je comfortzone treedt, kun je God ontmoeten.”

Dat zei prof. dr. Fernando Enns gisteravond op de jaarvergadering van de Raad van Kerken Fryslân in de doopsgezinde kerk aan de Wirdumerdijk in Leeuwarden. Enns is onder meer hoogleraar Vredesethiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken en voorzitter van de wereldwijde groep voor de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede.

De Wereldraad van Kerken stelt die pelgrimage sinds 2013 centraal in de oecumenische spiritualiteit. Gisteravond stond de jaarvergadering ook in het teken van dat thema, wat onder meer gestalte kreeg in de Schriftlezing over de Emmaüs-gangers en het pelgrimslied Behoed en bewaar Gij ons, lieve God.

Ootmoedig

Enns neemt Micha 6:8 als uitgangspunt voor die pelgrimage: ‘ootmoedig te wandelen met uw God’.

Het is niet zomaar ‘een’ pelgrimage, maar een tocht van gerechtigheid en vrede. Hij benadrukte dat die twee samen gaan. ,,Zelf ben ik doopsgezind, en mennonieten zijn altijd goed geweest in ‘vrede’, maar niet op het gebied van ‘gerechtigheid’. Juist in de oecumene kun je elkaar aanvullen.”

Rechtvaardige vrede heeft vijf dimensies: maatschappelijke gerechtigheid, dus binnen een gemeenschap, vrede tussen volken, economische gerechtigheid, individuele vrede in het hart, en ecologische gerechtigheid. ,,Dat lijkt vaak ver weg, maar in de Wereldraad van Kerken kom je broeders en zusters uit Polynesië tegen die hun eiland hebben moeten verlaten door de zeespiegelstijging.

Waaris de ecologische gerechtigheid dan? En denk aan broeders en zusters in Syrië. Waar is de vrede?”

Levenslang

Enns benadrukte dat rechtvaardige vrede een doorgaand proces is, een levenslange roeping van de kerken, en dat de pelgrimage een reis is die de kerken samen ondernemen. ,,Let op: het is niet ‘de pelgrimage náár rechtvaardigheid en vrede’, maar de ‘pelgrimage ván rechtvaardigheid en vrede’.

Het gaat om de reis zelf. Je kunt niet zeggen: ik stap eruit omdat het me te lang duurt. Het hoort bij de corebusiness van de kerk.”

,,Het minste wat we kunnen doen is delen in de tranen. Er zijn broeders en zusters op de wereld die in verschrikkelijke omstandigheden leven.

We kunnen misschien niets doen, maar we kunnen er zijn voor hen. Dat is ookwaar de Pelgrimage vanGerechtigheid en Vrede over gaat. Een christen hoort te zeggen: er móét een oplossing zijn, vrede moet het laatste woord hebben. Kern van het christelijk geloof is hoop tegen de hopeloosheid.

Wij kunnen het ons niet veroorloven om hopeloos te zijn.”

Getuigenissen

Veertig aanwezigen luisterden naar getuigenissen van de plaatselijke raden van Joure, Harlingen, Heerenveen en Leeuwarden. Hein Schukken vertelde namens die laatste over de Kerkennacht, een avond in ieder oneven jaar waarop kerken opengesteld zijn en zich presenteren. In 2019 is het de bedoeling dat er een Kerkentocht aan gekoppeld is, een wandelroute van kerk naar kerk.

De Leeuwarder Raad van Kerken sluit ook aan bij Culturele Hoofdstad LF2018, onder meer met de theaterproductie Het heilige hert van Cambuur, in de maand juni in de Agneskerk in Goutum. Voetbalprof Martijn Barto doet vandaag de aftrap van dat project.