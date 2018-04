Migratie en de kerk: een betoog voorbij het verzakelijkte debat

Lodewijk Born

Een van de grootste fouten die de kerk kan maken is migratie los te koppelen van de vele ingewikkelde beddingen. ,,Het te vergroten en het als probleem neer te zetten”, aldus Dorottya Nagy. Ze hield een een bewogen pleidooi op de PKN-synode.

In Doorn was de eerste zittingsdag van de landelijke vergadering van de Protestantse Kerk. Een deel daarvan stond in het teken van migratie. Elk jaar bezint de Protestantse Kerk zich op een ethisch thema.

De synode stelt daarvoor brochures ter beschikking aan de gemeenten voor gesprek. De afgelopen jaren verschenen de brochures Wij en ons werk (2012), Familie als gegeven (2013) en Wij en ons lichaam (2015). In 2016 ging het gesprek over de donorwet, vorig jaar over veiligheid.

Processen

Nu dus migratie. Daarvoor was prof. dr. Dorottya Nagy, hoogleraar missiologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, uitgenodigd.

Migratie heeft eindeloos veel betekenissen, aldus Nagy. „Migratie is niet los te koppelen van politieke, sociale, economische, culturele en technologische processen.” De geboren Roemeense, die als moedertaal Hongaars heeft, vertelde hoe het voor haar een grote eer was om juist over dít thema de synode toe te spreken.

Omdat het een onderwerp is waarmee ze zich al zo’n twintig jaar bezighoudt en dat in de laatste jaren ,,een van de meest besproken en zelfs aangevochten thema’s is geworden”.

Het lot van politieke verkiezingen wordt zelfs door opvattingen over migratie bepaald. ,,Rondom het toverwoord ‘migratie’ wordt een groot vocabulaire opgebouwd. Migratie is schijnbaar een taal geworden, die zich voordoet als toegankelijk, makkelijk leerbaar en uitstekend geschikt voor communicatie. In het algemeen veronderstellen mensen dat inmiddels iedereen die taal spreekt.”

Vooronderstellingen

Maar die talen en dialecten – ‘migratietalen’ – verschillen nogal en vaak gaan we het gesprek ook nog aan met allerlei vooronderstellingen.

,,Ik sta hier om het gesprek over migratie en kerk-zijn gaande te houden, om elkaar uit de hokjes te lokken die vrijzinnig, evangelisch of conservatief gelabeld zijn, om met elkaar in gesprek te blijven.”

Uitspraken over migratie, zelfs in een kapsalon, hebben zelden universele waarde. Veel polarisatie, misverstanden, onbegrip, het problematiseren van migratie gebeurt wanneer er over migratie zonder context wordt gesproken, aldus de hoogleraar ,,De context in een klein dorpje in Friesland, in een woonwijk van de randstad, in een villabuurt in Amstelveen, in een stad in de mijnstreek, of op een boerderij in Zeeland toont grote verschillen wanneer het over migratiedynamieken gaat.”

Wetten

De context heeft alles te maken met de bewoners van een stuk land, en wat de mensen die het stuk land bewonen met elkaar aan het doen zijn, niet ‘zonder afspraken’ maar volgens vele regels en wetten waarop ze niet altijd direct aanspreekbaar zijn.

,,Een van de grootste fouten die wij als kerk kunnen maken is om migratie los te koppelen van de vele ingewikkelde inbeddingen, het te vergroten en het als Het Probleem neer te zetten. Op dat moment maakt de kerk zich de managementtaal eigen.

En zoals water het dreigende element voor Nederland is, wordt migratie dan het probleem dat om strategie, om management vraagt.”

Dan gaat macht een rol spelen: „Elke eigenwijze en koppige poging van de mens in het kader van de maakbaarheid van de samenleving brengt het gevaar met zich mee dat de mens God speelt en zijn of haar medemens tot een ding maakt, tot een bron van welvaart, tot een voorwerp, tot een nummer of een dossier.”

In vrede leven

Het gaat er volgens Nagy om dat christenen samen met anderen in vrede leven, of ze nu een andere achtergrond hebben, een andere mening, of anders geloven. „Als christenen, als kerk, zijnwevoortdurend geroepen tot bekering wat onze relaties met God en medemensen betreft.”

Geloofsgesprekken over migratie moeten volgens prof. Nagy verder gaan dan het slechts herhalen van de woorden ‘we zijn allemaal pelgrims en vreemdelingen op deze aarde’ en ‘ons thuis is niet hier op aarde’. Trek migratie niet los van de ingewikkelde menselijke en maatschappelijke processen, adviseerde ze.

De generale synode, die geopend werd door ouderling Yke Luinenburg uit Zuidhorn, stond voor het eerst onder leiding van de nieuwe voorzitter ds. Saskia van Meggelen. De kerkvergadering hield een verkenning over nieuwe vormen van kerk-zijn in de Protestantse Kerk. Die doordenking moet resulteren in een rapport, dat in november wordt besproken.

Andere manieren

Bij nieuwe vormen van kerk-zijn gaat het bijvoorbeeld over de al bloeiende pioniersplekken, maar ook hoe er op andere manieren gemeenschapsvorming, binding met de kerk, kan ontstaan.

Het PKN-bestuur wil graag dat er een relatie is tussen oude en nieuwe vormen van kerk-zijn, en dat die elkaar (kunnen) versterken. Aandacht was er ook voor het zeventigjarig bestaan van de Wereldraad van Kerken, wat later dit jaar in Genève (juni) en Amsterdam (augustus) wordt gevierd. De synode ging akkoord met de komst van een bijzondere leerstoel voor het krijgsmachtpastoraat, die gevestigd wordt in Groningen, aan de PThU.

Zoals verwacht ging de synode akkoord met het voorstel dat er geen ‘vertrekcompensatie’ komt om de mobiliteit van predikanten te bevorderen.

Twaalfjaarsregeling

Eerder berichtte deze site al dat het moderamen van de synode zo’n maatregel niet zag zitten.

De synode ontvangt vandaag vertegenwoordigers van de HGJB en jeugdorganisatie JOP. Zij zullen een presentatie geven over catechese en geloofsoverdracht in de Protestantse Kerk. Ook de mobiliteit van predikanten – de zogenaamde „twaalfjaarsregeling” – in de gemeenten wordt een agendapunt waar nog wel wat harde noten over gekraakt zullen worden. Aan het eind van de dag stemt de synode over de toetreding van de Perseketuan Kristen Indonesia (Perki) tot de Protestantse Kerk in Nederland. Dat gaat via een zogenaamde associatieovereenkomst.

Scriba René de Reuver kondigde gistermorgen aan dat – als ingelast agendapunt – de synode ook stil zal staan bij zeventig jaar staat Israël.