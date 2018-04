Eigen wil, dan ook zelf betalen

Tamarah Benima

Eén glaasje wijn drinken, elke dag, verkort het leven uiteindelijk met anderhalf jaar. Is dat erg? Geen idee. Ik drink één glaasje wijn per drie maanden. Dat ziek zijn, in de laatste levensjaren, dát lijkt me naar. Vooral omdat het deels onnodig is.

Interessant is de reactie van de drinkers. „Ik bepaal zelf wel wat ik met mijn leven doe,” zeggen zij manhaftig en een heel klein beetje gepikeerd. Prima. Minder prima is dat hij/zij dat dan wel doet op mijn kosten. En op de kosten van anderen in ons land, want ons gezondheidzorgstelsel gaat uit van solidariteit.

Die autonome drinker (en/of roker, en/of veel-eter) eist van mij solidariteit met hem/haar als de ziektekosten door zijn/haar gedrag hoger zijn dan nodig. Maar is die autonome drinker (en/of roker, en/of veel-eter) ook solidair met mij (die er veel aan doet om gezond te blijven)? Helemaal niet.

Hoe autonoom zijn de drinkers trouwens? Twaalf procent van de mannen en vrouwen boven de 12 (!) jaar drinkt meer dan drie glazen per dag. Alcoholisten dus; die kunnen helemaal niet autonoom beslissen. Dertig procent drinkt twee glazen per dag. Ook verslaafd, wat mij betreft. Veertig procent houdt het bij maximaal een glas per dag. Geheelonthouders zijn er ook: 18,5 procent, zegt de website Gezondheid.nl, die zich baseert op het ‘Nationaal Kompas Volksgezondheid 3.7’.

Zielig

Dat laatste is opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat valt onder VWS. Daar stond in 2017 nog op dat vooral de geheelonthouders zielig waren. ’Deze geheelonthouders missen de beschermende effecten van het matig alcoholgebruik tegen hartziekten en beroerten.’

Daar blijkt dus niets van te kloppen. En wat ook interessant is: bij de zware, half-zware en lichte drinkers stond niks vermeld over de ravage die alcohol aanricht.

De autonomie van het individu is ook voor mij heilig. Maar van afwentelingsgedrag houd ik niet. Dus drinkers: drink en betaal het allemaal zelf. En anders: iets minder grootspraak.