De weg die ik gaan mag

Rob Favier

Wat is Friesland toch een bijzondere provincie!

U weet: ik ben geen Fries, maar uit bewondering voor dat stukje Neder-, sorry, Friesland, ben ik altijd wel bij jullie betrokken.

En wat ik zo mooi vind van de Friezen: jullie dóén gewoon! Wij vergaderen eindeloos en besluiten dan om het toch maar niet in de praktijk te brengen.

Zo hebben jullie Bonifatius gewoon daadkrachtig… ach nee, dat is niet leuk om juist nu over oud zeer te beginnen. Want ik heb net gelezen dat er bij jullie iets is uitgevonden dat het kerkbezoek wel eens danig kan gaan verhogen.

Muziekwegen

En natuurlijk heb ik het over de muziekweg bij Jelsum. Jammer dat dit mooie project al weer zo snel moest stoppen, maar zoals de gedeputeerde aangaf, het idee is nog niet weg.

En daar zou ik graag bij willen helpen. Ik stel voor dat er een heleboel muziekwegen worden aangelegd die alleen op zondag werken. Die leiden dan allemaal naar een kerk van een bepaald merk. Sommige wegen brengen muziek voort op hele noten en andere doen het ritmisch.

Neem je een afslag, dan kan het opeens lichtvoetig worden. Dat hangt er allemaal natuurlijk wel weer van af wat de snelheid van de auto is. Hoe langzamer je rijdt, hoe heler de noten.

En er blijven natuurlijk altijd mensen die liever achteruit rijden.

Die krijgen een omgekeerde medley te horen van de populairste psalmen.

Namen

De wegen krijgen allemaal namen: ‘Hallelujaenherhaling Boulevard’ (dat is voor de evangelischen), ‘Alsdenoothethoogstis Avenue’ (voor de vrije evangelischen), ‘Metmuziekmeermars Laan’ (Leger des Heils). ”tHijgendhertderjachtontkomen Steeg’.

Dat laatste is niet denigrerend bedoeld, maar hier gaat het wel over de smalle weg, dus ligt een steeg voor de hand.

Of je er ook kunt omkeren, moet nog besproken worden.

Uitgestippeld

Want misschien is die weg wel uitgestippeld. Ik zou me kunnen indenken dat als mensen op zondag over deze wegen rijden en er informatieborden langs de weg staan over wat er wordt afgespeeld mét de belofte dat dat straks nog veel beter zal klinken dan nu, de drempel naar het kerkgebouw niet meer hoog zal zijn.

Historisch ook zeer verantwoord.

De eerste naam voor de christenen was immers ‘De mensen van de Weg’. En we zijn toch nog steeds op weg naar een wereld waar muziek in zit? Wat een symboliek.

Aan Friesland zal het niet liggen. Jammer dat de weg nu even weg is.

Rob Favier is theoloog, cabaretier en entertainer. Reacties: robfavier@gmail.com