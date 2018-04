De Protestantse Kerk krijgt meer kleur op de wangen

René de Reuver

De dominante kleur van onze Protestantse Kerk is wit. Nu is dit niet verwonderlijk voor een kerk in Nederland.

De meeste Nederlanders zijn blank.

De laatste decennia is dit sterk aan het veranderen. In de meeste grote steden groeit het aantal niet-blanke Nederlanders sterk.

Onze samenleving verkleurt vooral door de vele nieuwe-Nederlanders.

Verkleuren

Iets meer dan de helft van deze nieuwkomers is christen. Hierdoor verkleurt de christenheid in Nederland sneller dan het geheel van de Nederlandse bevolking. Deze verandering werd even zichtbaar bij de laatste gehouden The Passion in de Amsterdamse Bijlmer. In dit stadsdeel zijn meer dan 150 kerkgemeenschappen.

Verreweg de meeste van hen zijn kleurrijker dan protestantse gemeenten.

Perki-gemeenschap

Gelukkig krijgt ook de Protestantse Kerk meer kleur op de wangen. De vergadering van de generale synode wordt morgen afgesloten door zusters en broeders van de Indonesische Perki-gemeenschap. Decennia lang zijn zij al in Nederland. Het is de bedoeling dat een aantal Perkigemeenten een buitengewone wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland wordt. Dit wordt, na de besluitvorming door de generale synode, feestelijk gevierd.

De Perki-gemeenschap wordt zo de vierde oorspronkelijk niet-Nederlandse geloofsgemeenschap binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Eerder sloot de Protestantse Kerk een associatieovereenkomst met de Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) en met de Pakistaanse Urdu gemeenten. Kortgeleden ging in Amsterdam de eerste Arabisch sprekende gemeente binnen de Protestantse Kerk van start. Kortom, de Protestantse Kerk krijgt kleur.

Deze ontwikkeling is verheugend.

Geen specialiteit

De kerk is geen specialiteit van een bepaalde bevolkingsgroep maar voor en van alle mensen. God is immers geen stamgod. Geen god van één volk of stam, maar de Heer van alle volken. Niet een paspoort maar de doop verbindt christenen met elkaar.

Onze samenleving worstelt met de vele nieuwkomers. Zij spreken doorgaans een andere taal en houden er vaak andere gewoonten op na. Diversiteit is niet vanzelfsprekend verrijkend. Elkaar niet kunnen verstaan of begrijpen roept nogal eens angst en vervreemding op. Zo ook vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart in Rotterdam.

De fractievoorzitter van het CDA diende een plan in dat alle voorgangers in Rotterdam verplicht werden binnen vier jaar in het Nederlands te preken. Het plan veroorzaakte een grote schok, ook binnen de Urdu-gemeenschap. Zou het straks niet meer mogelijk zijn om in dit land in de eigen moedertaal te bidden, te zingen en te preken?

Integratie

Het plan beoogt integratie van diverse bevolkingsgroepen. Bovendien wil het radicalisering tegengaan van moslims die er voor kiezen om binnen de moskee alleen Arabisch te spreken. Een loffelijk streven.

Alleen met een verkeerd middel.

Taal hoort bij de identiteit van een volk. De zondeval van de machthebbers van Babel was hun streven naar één taal (Genesis 11:1-9). Eén taal betekent macht. Binnenkort vieren we het pinksterfeest. Het wonder van de Geest is dat iedereen, in haar en zijn eigen moedertaal, het evangelie hoort (Handelingen 2:8).

Samenleving en kerk verkleuren.

Taal

Goddank. Meer kleur impliceert meer taal. Niet een taal maar de bedoelingen van de spreker kunnen vervreemding en bedreiging veroorzaken.

Eén taal kan leiden tot absolutisme.

Meer kleur en meer taal zijn een teken van de rijkdom en grootheid van Schepper, die ons aan elkaar geeft.

Ds. René de Reuver is scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.