Behoefte aan zingeving vraagt om geschikte zaal bij uitvaart

Uitvaartondernemer Reiny van der Vegt uit Hurdegaryp loopt er steeds weer tegenaan: er zijn eigenlijk niet veel geschikte gebouwen voor rouwbijeenkomsten. Daarom wil ze Het Heelal realiseren.

Reiny van der Vegt komt het in haar werk als uitvaartverzorger met de regelmaat van de klok tegen: aftandse zaaltjes, plastic stoeltjes, ondeugdelijke muziekinstallaties, donkere, naar binnen gerichte ruimtes waar de sfeer er alleen maar unheimischer op wordt. Dat kan een rouwend gezelschap behoorlijk dwarszitten. ,,Dat zijn hobbels. En hobbels blijven hangen. Die herinneren de betrokkenen zich jaren later nog: ‘Die microfoon die zo piepte, weet je nog?’ Zo’n bijeenkomst zou op een plek moeten zijn waar het mooi is, waar een prettige sfeer hangt, waar nabestaanden kunnen doen wat ze willen om hun geliefde te herdenken en waar ze het gevoel hebben gastvrij ontvangen te worden.

Dan wordt zo’n dag veel lichter.”

De 57-jarige uitvaartverzorger bemerkt een lacune in het zalenaanbod, met name in en rond Leeuwarden.

Inzichten

Ze wil nu zelf een centrum gaan bouwen. Haar twintig jaar ervaring in de uitvaartverzorging heeft haar de nodige inzichten opgeleverd.

,,Mooie dingen zijn troostend. Muziek, kunst, een uitzicht, mooie stoffen – dat werkt bij rouwverwerking.

Dat geldt ook voor de zaal waar de bijeenkomst is. In een gymzaal stinkt het nu eenmaal naar gymzaal. Dat blijft hangen.”

Te veel crematoria of uitvaartcentra op begraafplaatsen zijn niet ingericht volgens deze inzichten. ,,Ze zijn, vaak net als kerken, gesloten en naar binnen gericht. Het crematoriumDe Wâldhôf in Opeinde is een uitzondering: daar kun je naar buiten kijken. Dat geeft letterlijk en figuurlijk lucht – zeker in grotere groepen.”

Overgangspunten

In de samenleving is bovendien steeds meer behoefte aan zingeving en verdieping, merkt Van der Vegt, met name bij de cruciale overgangspunten tussen de levensfasen. Ze wijst op het nieuwe boek Ongelofelijk, waarin Yvonne Zonderop beschrijft dat er een nieuwe openheid voor geloof en religie in de samenleving waarneembaar is. ,,Mensen hebben zó’n behoefte om samen te komen, mooie momenten te delen, gedichten of liederen te ervaren, inhoud te delen. Dan zijn ze blij met elkaar, ondanks dat het een verdrietige gelegenheid is. Een warm nest: met je familie, je buren, je koor een diepere laag aanboren. Daar hebben mensen behoefte aan.”

Maar veel mensen willen om uiteenlopende redenen geen ‘kerkse’ omgeving.

,,Er is duidelijk behoefte aan een andere locatie dan de aula van het crematorium. In het crematorium in Goutum maken wij al geen gebruik meer van de aula, maar wordt de herdenking gehouden in de koffiezaal, dus aan tafeltjes met een stuk of zes stoelen eromheen. Daar hoor ik veel positieve reacties op. Veel mensen willen niet tegen de ruggen van degenen voor hen aankijken. Een kerk is dan ook geen optie meestal.

Zo’n zaalindeling en ambiance maakt ook dat de bijeenkomst formeel liturgisch wordt volgens het vaste stramien liedje-toespraak-liedje- toespraak-liedje. De flexibiliteit verdwijnt.”

Locaties

Al met al zijn er in en rond Leeuwarden nauwelijks echt geschikte locaties, ondervindt Van der Vegt, die met haar bedrijf Tij Uitvaart in heel Noord-Nederland actief is. ,,Voor grotere groepen heb je de Jacobijnerkerk bijvoorbeeld, maar veel meer ook niet. Juist voor groepen van die omvang wringt het. Vroeger had je nog Post Plaza, maar dat is nu een hotelrestaurant.

Eergisteren hadden we een uitvaart in het kerkje van Lekkum, waar 75 mensen in passen.

Daar hielden we een besloten bijeenkomst.

Voor het grote gezelschap van vierhonderd mensen hadden we een boerderij gevonden. Dat soort kerkjes heb je natuurlijk wel meer, maar dat zijn piepertjes.”

Doel

Van der Vegt wil een gemeenschapsgebouw neerzetten dat nadrukkelijk niet alleen bedoeld is voor rouwbijeenkomsten. Iedereen moet het kunnen huren voor zijn of haar doel. ,,Hoe fijn zou het zijn als er een mooi, hoog, licht gebouw was waar je ook goed buiten kunt zitten, een kampvuur kunt maken. Het gebouw moet duidelijke multifunctionele eigenschappen hebben. Wat mij betreft wordt het op zondagen gehuurd door religieuze groepen. In Heerenveen hebben de kerken de koppen bij elkaar gestoken en Trinitas gebouwd, een multifunctioneel centrum voor achthonderd mensen.

Konden we zoiets maar in Leeuwarden voor elkaar krijgen.”

Het Heelal moet het gebouw gaan heten.

Inspiruimte

Er zit geen kosmologisch-filosofische verklaring achter die naam, het gaat erom dat er compleet tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen bij viering, herdenking, bezinning, troost, heling en verbondenheid. In haar wervingsbrochure noemt ze het een ‘inspiruimte’, een gebouw waar iedereen zich moet kunnen thuis voelen.

Ze heeft wel ideeën hoe Het Heelal er uit zou moeten komente zien–open, in verbinding met de buitenwereld, materialen als hout, glas en staal, duurzaam en energiezuinig moet het zijn–maar verder ligt nog niets vast.

Een dergelijk project kost al gauw 1,1 miljoen euro. Van der Vegt wil het deels financieren via crowdfunding.

,,Als ik het hele bedrag zou moeten lenen, zou de huur veel te hoog worden.

Het moet wel laagdrempelig worden.”

Donaties

In eerste instantie hoopt ze vier ton via particuliere donateurs binnen te halen. ,,Ik heb van vierduizend mensen honderd euro nodig. Dan kunnen we beginnen.”

Het geld komt in de aparte Stichting Het Heelal, die los staat van het commerciële belang van Van der Vegts bedrijf. ,,Als het uiteindelijk niet van de grond komt, stort ik alle donaties terug. Ik houd niets voor mezelf. Vooralsnog is alleen het idee concreet. Het is echt een droom van me en ik ben ervan overtuigd dat die realiteit kan worden.”

Het Heelal zou kunnen komen in nieuwbouwwijk ’t Súd. ,,Daar ligt een stuk grond waar nog geen ontwikkelplannen zijn.”

Bestemmingsplan

De gemeente Tytsjerksteradiel staat in principe positief tegenover Van der Vegts plan, maar zodra een projectontwikkelaar zich meldt met een plan voor woonhuizen, worden er huizen gebouwd. Er rust nu nog een landbouwbestemming op het perceel, dus het bestemmingsplan zal sowieso gewijzigd moeten worden.

,,Ik ben al vier, vijf jaar met Het Heelal bezig. Ik hoop dat er mensen zijn die samen met mij deze droom willen waarmaken.”

Meer informatie, ook over donatie: www.hetheelal.nu