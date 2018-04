Pauselijke brief aan de kerk: Wie goed doet, God ontmoet

Frans Wijnands

Het Vaticaan publiceerde eergisteren de exhortatie Verheug u en juich van paus Franciscus. De boodschap: iedereen kan heilig zijn. De paus roept op om door kleine, alledaagse dingen bij te dragen aan een betere samenleving.

De pauselijke brief van eergisteren – officieel een exhortatie – leest als de bijdrage van een vriendelijke dorpspastoor in zijn parochieblad. Boordevol aanmoediging en optimisme. Alleen de titel al: Gaudete et exsultate, verheug u en juich. Liefde en barmhartigheid in plaats van doemdenken, negativisme en onverschilligheid.

Heilig

In elk mens schuilt een heilige. Sterker: ieder mens kán heilig zijn. Niet door bijzondere gaven of wonderen, maar door zichzelf te zijn. Door te leven als een goed mens, als een goed christen, in onvoorwaardelijke navolging van Christus. Vandaar de toelichtende ondertitel van zijn brief: Oproep tot heiligheid in de hedendaagse wereld.

Maar die heiligheid wél te verstaan als een geschenk van God. ‘Het leven van een christen is een constante strijd’, schrijft de paus. Om dag in, dag uit de verleidingen van de duivel te weerstaan en moedig de Boodschap te verkondigen. Zonder te luisteren naar diegenen die Gods bestaan en invloed ontkennen, die alleen maar accepteren wat ze kennen (gnostici), die geloven dat je ook zonder Gods barmhartigheid een goed mens kunt zijn (pelagianisten).

Allemaal en iedereen heilig, zoals ook in het document Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie werd vastgelegd. Een oproep tot universele heiligheid. Dat is niet de eerste indruk als je naar het huidige wereldbeeld kijkt, waar geweld en onderdrukking, materialisme en egoïsme zichtbaarder aanwezig en voelbaar zijn dan naastenliefde en barmhartigheid. De paus roept op om door kleine, alledaagse dingen bij te dragen tot een betere samenleving.

Verstand of hart?

Meer aandacht voor elkaar in het huwelijk en op het werk, voor de kinderen. Minder roddelen en minder hebzuchtig. Meer geïnteresseerd in minderbedeelden en immigranten. Dat je tegen abortus bent is – volgens de kerkelijke leer – vanzelfsprekend. Dat vindt ook de paus.

Maar ben je een goed of beter christen als je dat doet terwijl je tegelijkertijd de armen en vluchtelingen in de kou laat staan? Ben je een beter christen (katholiek) als je alle regeltjes keurig volgt maar geen uitzonderingen durft te maken? Wat heeft voorrang, het verstand of het hart?

De paus geeft daarmee indirect kritiek op degenen die hem verwijten dat hij rommelt aan de strikte leer door het bespreekbaar te maken dat gescheiden en hertrouwde katholieken toch de sacramenten – en vooral de communie – zouden moeten kunnen ontvangen. De (naasten)liefde, de vreugde van en in het geloof, de barmhartigheid.

Het zijn de sleutelwoorden die het pontificaat van Franciscus kenmerken en die ook aan de basis lagen van zijn twee vorige brieven Evangelii Gaudium (over de vreugde van het evangelie) en Amoris Laetitia (over de liefde in de familie).

Bergrede

In zijn jongste brief neemt de paus de Bergrede van Jezus uit Matteüs 5-7 als uitgangspunt. ‘Zalig zijn…’ De titel is ontleend aan Matteüs 5:12: ‘Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel’ (NBV). Franciscus vertaalt de Bergrede concreet naar onze tijd, met eigentijdse voorbeelden, met verwijzingen naar de Zeven goede werken van Barmhartigheid. Het is niet iets onschuldigs als je het sociale engagement van iemand veroordeelt als ‘kunstmatig, seculier, materialistisch, populistisch of zelfs communistisch’.

De paus citeert het achtste gebod: ‘Gij zult geen valse getuigenis afleggen’, en maant zowel de traditionele media als de individuele gebruikers van sociale media om zorgvuldig om te gaan met de waarheid. ‘Verdoe geen energie aan de vergissingen van anderen en voorkom verbaal geweld’. Dat laatste is een openlijke afkeuring van de vloedgolf haatmails en -berichtjes op de sociale media.

Zijn derde exhortatie is opvallend kort: slechts 44 pagina’s. Maar het kan nog korter, want het spreekwoord ‘Wie goed doet goed ontmoet’ vat in feite de kern van het pauselijke schrijven goed samen. En met één letter verschil is het nóg toepasselijker: Wie goed doet God ontmoet’.