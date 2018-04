Onmisbaar: goed gereedschap in pastoraat

Wim Warnar

Je hebt goed gereedschap en slecht gereedschap als het gaat om het pastoraat. Hoe zorg je ervoor dat je het juiste hanteert? Daarover boog het noordelijke Predikantenberaad van de Gereformeerde Bond zich gisteren in Sebaldeburen.

De ontmoetingsdag voor voorgangers en kerkelijk werkers uit Noord-Nederland staat in het teken van ,,bezinning op een stukje praktijk van ons werk”, aldus dagvoorzitter ds. Cees Hoek uit Bedum. In het verenigingsgebouw Irene – naast de hervormde kerk van Sebaldeburen – wordt gesproken over pastoraat naar aanleiding van het boek van het theologenechtpaar Kees en Margriet van der Kooi, Goed gereedschap is het halve werk (2017).

Kneepjes van het vak

Ds. Wouter Bakker, predikant in Nieuweroord-Noordscheschut, geeft een persoonlijke reflectie op het boek. Hij kent de Van der Kooien zeer goed. Zijn ouders waren bevriend met het echtpaar en zo ontstond er ook bij hem een vriendschap. Hij waardeert de nadruk op het eigene van pastoraat, of zoals het in het boek wordt genoemd: ‘zielzorg’. ,,Pastoraat heeft bij de Van der Kooien een ambachtelijke sfeer. Of een kunstzinnige.

Of allebei. Je moet de kneepjes van het vak leren.” Je moet in het pastoraat je theologische gereedschap inzetten. Het gevaar is dat je met ander dan theologisch gereedschap te werk gaat. Als pastor is het een valkuil om het medische perspectief te laten domineren. ,,Je moet niet te lang stilstaan bij het gebroken been of het kankergezwel als zodanig. Dit in plaats van een theologische diagnose uitvoeren, een dieptepeiling van de ziel.”

Bakker waarschuwt ervoor dat je niet hetzelfde komt doen als de psycholoog of de psychiater. Pastoraat is een ander soort werk. Het is een specifiek ambacht. Daar heb je deugdelijk gereedschap bij nodig. ,,Het gaat om deugdelijke, fatsoenlijke theologie.”

Gereedschapskist

Volgens Dick Vos is bewustwording van theologie in zielzorg en pastoraat heel belangrijk. Iedere pastor heeft zijn eigen theologische gereedschapskist. Het boek daagt hem uit ‘om na te denken over zijn eigen gereedschap’. Dat is, vindt hij, ook de waarde van het boek, dat je jezelf afvraagt: hoe gebruik ík gereedschap, ,,in plaats van dat het mij voorschrijft het gereedschap van een ander te gebruiken”.

Vos, zelf kerkelijk werker in Oostwold, stelt indringende vragen bij het boek. Hij bespreekt ook de casus die hem ‘het meest stoort’. In die casus ontmoet de pastor – Margriet van der Kooi – een man in het ziekenhuis, vlak voor een ingrijpende operatie.

De man vertrouwt haar toe bang te zijn dat, mocht hij komen te overlijden, er dingen – ‘Ik heb sites bekeken’ – op zijn computer worden ontdekt door zijn vrouw. De man zegt dan: ‘Aan God kan ik het wel uitleggen, Hij heeft zelf zoveel schoonheid geschapen, maar aan m’n vrouw niet’. De pastor adviseert vervolgens de man om in zijn wilsbeschikking op te nemen dat zij de computer krijgt na zijn overlijden. Ze belooft hem de computer dan meteen te vernietigen.

Handen

Margriet van der Kooi wil de levens van mensen verbinden met God. In het pastoraat probeert zij een Bijbelwoord in te brengen. Hier gebruikt zij het Woord waarin David zegt dat het beter is om in de handen van God te vallen dan in de handen van mensen. ‘En ja, ik geloof dat God meer begrijpt en barmhartiger is dan mensen en systemen’, zo schrijft ze in de casus. Vos vindt het verontrustend dat het oordeel van de partner meer wordt gevreesd dan het oordeel van God. Hij vraagt zich af: ,,Is het belijden van schuld aan God niet méér rustgevend?”

Toch geeft Vos aan veel geleerd te hebben uit het boek. Hij waardeert dat de auteurs benadrukken dat pastoraat pastoraat en dogmatiek geen gescheiden werelden zijn. Er is een wisselwerking: theologie werkt in op de pastorale ontmoetingen, maar die ontmoetingen beïnvloeden ook weer de theologische bezinning.

Aanwezig namens het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond zijn algemeen secretaris drs. Piet Vergunst en voorzitter ds. Arjen Mensink. Vergunst houdt een pleidooi voor pastoraat, omdat dat heel makkelijk ondersneeuwt. ,,We zijn veel bezig met prediking en missionair zijn. Maar doen predikanten ook nog gewoon huisbezoek?” Volgens Vergunst is de praktijk vaak dat eerst de preek voor zondag af moet, dan de catechese en dan worden de gaten die overblijven gevuld met wat pastoraat. En dat is jammer, want ,,juist in deze tijd willen mensen gezien worden”.

Het Predikantenberaad van het noorden wordt twee keer per jaar gehouden, in april en in november. Afwisselend wordt een lezing gehouden door een bestuurslid van de Bond en een predikant uit Friesland, Groningen of Drenthe. Verder worden actuele ontwikkelingen op plaatselijk en landelijk niveau besproken met het Bondsbestuur.