Ondergrondse kerk Kazachstan: drink thee met ons

William Immink

Tien jaar geleden was Kazachstan nog een relatief vrij land. De opkomst van radicale islam betekende het einde van die vrijheid. De overheid nam antireligieuze wetten aan, waardoor de godsdienstvrijheid voor christenen ernstig is ingeperkt.

,,Vroeger was hier een kerk”, zegt pastor Nurlan Awezov. ,,De kerk kon rustig samenkomen, al verscheen de politie zo af en toe aan de deur. Nu mag dat niet meer. We hebben geen gebouw. En al hadden we dat, dan zouden we veel gemeenteleden moeten hebben. Meer dan vijftig. Die hebben we niet.”

De Kazachse overheid nam zo’n vijf jaar geleden een wet aan die christenen verbood ongeregistreerd samen te komen. Registreren kan pas als een kerk meer dan vijftig leden heeft. Hoewel kerken in Kazachstan al langer onder druk stonden, betekende deze wet nog meer vervolging voor de kerk. ,,Nu mogen wij niet samenkomen van de overheid, omdat wij niet geregistreerd staan. Dus stel als we dat wel doen: eerst zingen, daarna spreekt de pastor, vervolgens weer zingen, en een slotgebed. Als dan een willekeurig iemand binnenkomt, denkt die persoon gelijk: ‘Dit is een kerk.’ Als wij dan geen registratie kunnen tonen zal die persoon opmerken dat wij de wet overtreden en tegen de regering in gaan.”

Thee

Pastor Nurlan kijkt ons aan en zegt: ,,Wat moeten we doen?” Het ongeregistreerd samenkomen voor religieuze activiteiten kan bestraft worden met een boete of gevangenisstraf. Het zal niet de eerste keer zijn dat in Centraal-Azië iemand om het leven komt omdat hij christen is. Pastor Nurlan komt gelukkig zelf met het antwoord op zijn zojuist gestelde vraag: ,,Als wij nu gewoon met z’n drieën of vieren met elkaar thee drinken, en als dan iemand binnenkomt, zal diegene het nooit in zijn hoofd halen om te zeggen: ‘Dit is een kerk.’ Christus heeft nooit gezegd datwemet tweehonderd of driehonderd bij elkaar moesten komen.

Hij zei: ‘Waar twee of drie in Mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik bij.’ Dat betekent dat Hij hier is. Cultureel gezien is thee drinken een verplichting – ik giet het je mond in als je het niet wilt drinken”, grapt pastor Nurlan. ,,Wij praten met mensen, drinken thee met ze, en dat is hoe wij kerk zijn.”

Cultuur

In Kazachstan noemt 70 procent van de bevolking zich moslim. De overige 30 procent zijn voornamelijk Russen, die lid zijn van de Russischorthodoxe kerk. Het islamitische deel van Kazachstan is erg moeilijk te bereiken met het evangelie. Dat zit ‘m in de cultuur. ,,In Kazachstan werkt het als volgt”, legt pastor Nurlan uit: ,,Als er bij Kazachen thuis een kindje wordt geboren, of bij Oeigoeren, of bij Tataren, dan is het per definitie moslim. Ze vragen het kindje niet of het christen wil worden of moslim. De ouders kiezen zijn geloof. Als je vervolgens komt vertellen over Jezus en over God, zeggen moslims: ‘Nee, dat is de Russische God’, en willen ze niet verder luisteren.”

In Kazachstan is het Russisch de meest gesproken taal. Daarom is er een Bijbelvertaling uitgekomen waarin de namen die het Russisch-orthodoxe geloof gebruikt zoals ‘Jezus Christus’, en ‘God’ worden weergegeven als ‘Isa Messias’ en ‘Allerhoogste’. In die bewoordingen over God praten is onder de Russisch-sprekende Kazachse christenen heel normaal.

Vervolging gebeurt in Kazachstan zowel door de overheid als door de omgeving. Moslims die christen worden, riskeren door familie verstoten te worden. De overheid zet christenen onder druk. De meeste christenen geloven heimelijk; de familie weet het vaak niet, en zeker de overheid weet het niet. Hierdoor is het evangelie delen met anderen is een moeilijke taak. ,,Niet-gelovigen zullen naar ons moeten komen. Wij bidden veel dat mensen naar ons toe komen.”

Bebaarden

Pastor Nurlan vertelt dat in de jaren negentig veel vrijheid was in Kazachstan. Er openden veel kerken en vele mensen kwamen tot het christelijk geloof. ,,Daarna verschenen ‘bebaarde wahabisten’, moslims, terroristen, onderdeel van de radicale islam.

Deze ‘bebaarden’ vertelden aan de leiders van de moskeeën hoe ze moesten preken en wat ze moesten doen. Eerst besteedde de overheid er weinig aandacht aan, maar er kwam meer en meer fundamentalisme en de overheid begreep dat dit gevaarlijk was. Maar in plaats van naar de moskeeën en de moslims te kijken, begonnen ze naar ons te kijken en ons vragen te stellen. De ‘bebaarden’ lopen nog steeds vrij rond, maar wij mogen niet meer samenkomen.”

De politie is na die tijd nog wel een keer langs geweest, maar ze vonden niks. ,,Ze kwamen en keken rond. Ze zochten naar een kerk. Ze vroegen naar het gebouw. Maar dat was er natuurlijk niet. Mijn vrouw was alleen thuis en ze vroegen haar of hier vroeger een kerk was geweest. Ze antwoordde dat ze nergens van wist, en dat het haar huis was. Ze zijn daarna nooit meer langs geweest.”

Na een stuk of tien kopjes thee zegt pastor Nurlan wat hij wil vertellen aan de kerk in Nederland. ,,Dat jullie sterk zullen staan in het geloof in God door Christus. Dat jullie één met Hem zullen zijn, en dat jullie een levend geloof zullen hebben.”

Om veiligheidsredenen is de naam Nurlan Awezov gefingeerd.