Olifant Orbán

Contrapunt

Sytze Faber

Over de antidemocraat Erdogan, de Turkse president, raakt Den Haag niet uitgekafferd. De gelatenheid over de ‘eigen’ Viktor Orbán, de Hongaarse premier die met hetzelfde totalitaire sop is overgoten, steekt er schril bij af. In Hongarije en Polen, met Orbán als provocerende aanvoerder, worden de meningsvrijheid en de onafhankelijke rechtspraak aangerand. Om Orbán, een bewonderaar van de Russische president Vladimir Poetin, hangt ook een wolk van corruptie en nepotisme. Bij de migratie wedijveren Erdogan en Orbán in het kwaad. Erdogan verdient er alleen meer aan. Hij neemt, tegen forse donaties van de Europese Unie, grote aantallen vluchtelingen op en laat ze vervolgens verkommeren. Orbán gooit de grenzen dicht onder het motto: geen vreemdelingen, maar meer raszuivere, christelijke borelingen!

CDA-Europarlementariër Esther de Lange zei tegen De Volkskrant: ,,Aan de posters tegen Soros en de vluchtelingen hangt een geurtje waar ik naar van word. Het ruikt naar een donkerbruin verleden van Europa.” Ze doelt niet alleen op Orbáns islamhaat, maar ook op zijn antisemitische hetze tegen de joodse investeerder Soros.

Twaalf leden van Orbáns Fidesz-partij maken deel uit van de euro-fractie van de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP). Zullen zij, zoals zou moeten, weg worden gebonjourd? Ondanks de principiële, stoere taal van De Lange heb ik er weinig fiducie in. Om te beginnen is er het machtselement. Het Europarlement telt 748 zetels. De EVP heeft er 219 en is daarmee de grootste fractie, met alle machtspolitieke voordelen van dien. Tweede is de Progressieve Alliantie met 188 leden. Het verschil is dus betrekkelijk klein. De top van de EVP zal zich daarom minstens twee keer bedenken voordat ze de geloofsgenoten van Orbán de deur wijst.

Maar er is meer: de EVP is intern verdeeld. Daarom zal het wel uitdraaien op het pleidooi om met Orbán in gesprek te blijven. De soep zal uiteindelijk immers toch niet zo heet worden gegeten. Naïeve zelfoverschatting. In de praktijk zal de christendemocratie terecht komen op een hellend vlak, op een glijdende schaal. Sluipend zal worden opgeschoven in de richting van glad verkeerd rechts populisme. Zo ging het, lees de geschiedenis er op na, tachtig jaar geleden ook in Duitsland en Italië. Twee recentere voorbeelden.

Alles went

Europa stond een kleine twintig jaar geleden op haar kop toen de Oostenrijkse christendemocraten een coalitie aangingen met de extreemrechtse FPÖ van Jörg Haider. Eind vorig jaar gebeurde hetzelfde. Nauwelijks een kik gehoord. Alles went.

Toen in 2010 het CDA en de VVD een gedoogcoalitie sloten met de PVV verdedigden de CDA-voorstanders dat met het argument dat het gedachtegoed van Wilders daardoor zijn zout zou gaan verliezen. Het omgekeerde gebeurde: het werd bijna gemeengoed! Een schrijnende illustratie. Bij de laatste kabinetsformatie werd het pardon voor in ons land getogen vluchtelingenkinderen, liefdesbaby van de ChristenUnie, door eendrachtige samenwerking van CDA en VVD hardhandig de nek omgedraaid. De CU zwichtte. Hellend vlak in optima forma.

De situatie is precair. Dat blijkt uit de vraag die Ierland onlangs voorlegde aan het Europese Hof. Is het, gezien de ontmanteling van de rechtsstaat in Polen, nog wel verantwoord verdachten aan dat land uit te leveren? Hetzelfde geldt voor Hongarije. CDA’er Piet Hein Donner, scheidend vicepresident van de Raad van State, dezer dagen in een afscheidsinterview in NRC Handelsblad: ,,We moeten in de EU zeker zijn van elkaars rechtsstaat. Als dat niet meer werkt, dan zakt de hele zaak potentieel in elkaar. Dan komen alle onzekerheden terug.”

Het uitkafferen van Erdogan is begrijpelijk. Maar olifant Orbán laten rondlopen in de EU-achtertuin? Dat ondermijnt de EU en de Europese waarden ten principale, van binnenuit.

