Nog steeds geen wijsheid

Tamarah Benima

Vier en vijf mei staan voor de deur. De mantra ‘Dat mag nooit meer gebeuren’ zal duizendvoudig worden gehoord. Evenals de waarschuwing vooral te letten op kleine ontsporingen die tot grote catastrofes kunnen leiden.

Het Amsterdamse studentenblad Propria Cures gaat al sinds de oprichting in 1890 af en toe ernstig over de schreef. In 1992 moest het blad 10.000 gulden schadevergoeding betalen aan Leon de Winter voor het publiceren van een fotomontage waarin de schrijver in een massagraf van een vernietigingskamp was neergelegd. Het nummer van deze week staat vol met antisemitische stukjes en stukken. De Propria Cures-redacteuren zouden hun leven niet zeker zijn als ze zo hadden geschreven over moslims of zwarten. Maar van Joden hebben zij niets te vrezen.

Je zou denken dat de Anne Frank Stichting (AFS) dé bestrijder van antisemitisme is. Maar dat valt tegen. Een joodse medewerker mag zijn keppeltje niet dragen als hij contact heeft met het publiek. Het beleid van de AFS is namelijk dat álle religieuze symbolen verboden zijn voor de medewerkers. Nu kun je vrijwel (!) zonder probleem in Nederland een hoofddoek of een kruisje dragen, maar een keppeltje of een davidsterretje leidt nog wel eens tot zoveel agressie dat velen dat keppeltje en davidsterretje achterwege laten of verbergen (het sterretje). De Anne Frank Stichting zou daarom, wat mij betreft, álle medewerkers tot een keppeltje of davidsterretje moeten bewegen. Dan zijn de bezoekers er meteen aan gewend.

En dan is er nog de Triodosbank. Ik wil weg bij de ING vanwege het graai-salaris van topman Hamers. Maar welke bank dan? Qua salarissen deugt de Triodosbank. Maar Triodos steunt de BDS-beweging, die pleit voor een economische boycot van Israël. Dat wil ik niet steunen. Dus Triodos nee, want uitsluiting van Joden eindigt altijd met droefenis voor allen. De bejegening van Joden (dus ja, ook van Israeli’s) is de beroemde kanarie in de mijn. Daarom belooft het antisemitisme van Propria Cures niet veel goeds over de toekomstige elite van Nederland.