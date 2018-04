Leermomenten op rivierboot OM

Ruurd Walinga

Twee Friezen voeren de afgelopen drie maanden door Europa met de riverboat van zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie. De een als kapitein, de andere als opvarende. Met voldoening kijken ze terug op het avontuur.

Vooral voor kapitein Klaas Kattouw (72) uit Leeuwarden was het een avontuur. De oud-scheepvaartinspecteur bij de provincie Friesland moest ruim voordat de reis begon aan de studie om de nodige papieren en het Rijnpatent te halen, een soort vergunning om op de verschillende trajecten van de Rijn te mogen varen.

Tijdens de reis met de rivierboot Andante, met aan boord 77 mensen uit 28 verschillende landen, maakte hij diverse spannende momenten mee. Zo kwam hij een keer dwars in de Rijn te liggen toen de besturing uitviel, vermoedelijk door een stuk wrakhout. Na overschakelen op noodbesturing kon worden verder gevaren. Later op die dag viel een van de twee hoofdmotoren uit door een kapotte brandstofleiding.

,,Wie we ook belden, niemand kon ons helpen. Twee vrijwilligers zijn in de nacht naar Nederland gereden om reserve-onderdelen op te halen. Het werd later die nacht nog gemonteerd, zodat we ’s ochtends om zes uur weer verder konden varen”, vertelt Kattouw.

Leermoment

Verder raakte hij een paar maal in de problemen door de extreem harde wind en het hoge water. ,,Ik heb wel een paar maal extra gebeden om bijstand”, zegt Kattouw aan het einde van de reis. ,,Ik zei: Heer u moet het nu doen. En op die momenten ging net de wind even liggen. Ik heb gemerkt dat de Heer voor je zorgt. Dat is mijn grootste leermoment geweest. Als het moment daar is dat jij het even niet meer ziet zitten, heeft Hij de oplossing.”

Motorpech, moeilijkheden met de bunkering van water. Kattouw maakte het allemaal mee. Hij kreeg zelfs nog een boete van de waterpolitie in Duitsland omdat hij in Mainz bij de autoriteiten verzuimd had te melden dat hij al was afgemeerd. ,,Op de radar kunnen ze zien of je stil ligt of niet. Eigenlijk controleren ze niet op het feit of je je aanmeldt of niet, want het is allemaal zichtbaar. Maar dat deden ze dus wel. Tweemankwamen aan boord. Ze wilden alles weten, wat wij deden, waar we vandaan kwamen.

Wie de boete betaalde? Ik heb ze een rondleiding gegeven, koffie aangeboden. Uiteindelijk hebben ze de boete verlaagd tot twintig euro. Ze vertrokken allebei met een Bijbel. Wie weet heeft God dit gebruikt voor Zijn doel”, vertelt Kattouw.

Escape-room

Overal waar de Andante afmeerde, trok het schip veel belangstelling van de havendiensten. De reis begon in Dordrecht en ging via Arnhem naar Bonn, Mainz, Straatsburg en Mannheim. Op het schip was een loods geplaatst met een escape-room erin. Hierin werden groepen mensen opgesloten en pas na het oplossen van raadsels en vragen konden ze een deur openen naar een volgende ruimte. Op die manier werd uiteindelijk subtiel het evangelie uitgelegd.

Sandra Jagroep (50), ook uit Leeuwarden, reist al enkele decennia de wereld rond met OM als zendeling. Ze verbleef onder meer enkele jaren in Londen, Jordanië, Zuid-Afrika, Pakistan, Italië en Libanon. Vaak gebruikte ze sport, kunst en dans om de link naar Jezus te leggen. ,,Ik denk dat deze riverboat met zijn escape-room de manier is op in Europa het evangelie uit te leggen. Escape-rooms zijn heel populair en daarom is deze methode zo aansprekend. Je merkt dat mensen door die escape-room worden veranderd. Het doet wat met ze. Ze worden uitgedaagd. Ze vragen zich af: wie ben ik. Heb ik in mijn leven Jezus gedeeld met andere mensen?”

De afgelopen drie maanden hebben in de verschillende steden circa zevenduizend mensen de escape-room op de rivierboot bezocht, schat Flora Manvan OM. Nog zo’n aantal bezocht de boot zonder naar die attractie te gaan. Vooraf had de zendingsorganisatie contact gelegd met plaatselijke kerken. Door het project zijn spontaan onderlinge contacten ontstaan tussen kerken. Vooral jeugdgroepen maakten massaal gebruik van de escape- room op het schip. Ook kwamen ongelovigen spontaan bij het schip langs omdat ze op internet hadden gezien dat er een escape-room was.

Operatie Mobilisatie, bekend van de zendingsschepen Logos en Logos Hope, gaat de komende tijd de reis met de riverboat evalueren. De Andante wordt komende maand weer ingezet als toeristenschip. De escape-room gaat terug naar Zweden, waar die is gebouwd. Mogelijk dat het project een vervolg krijgt in Bangladesh, de Verenigde Staten of Brazilië.